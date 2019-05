Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az RB Leipzig magyar válogatott kapusa lett a német labdarúgó-bajnokság legjobb játékosa a Kicker magazin rangsorában.","shortLead":"Az RB Leipzig magyar válogatott kapusa lett a német labdarúgó-bajnokság legjobb játékosa a Kicker magazin rangsorában.","id":"20190519_Gulacsi_Peter_a_nemet_bajnoksag_legjobb_jatekosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60959d7-2996-439a-b98d-c61908eb7c10","keywords":null,"link":"/sport/20190519_Gulacsi_Peter_a_nemet_bajnoksag_legjobb_jatekosa","timestamp":"2019. május. 19. 15:37","title":"Gulácsi Péter a német bajnokság legjobb játékosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30fc191-b297-4e11-aae0-6315a90b3099","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A régi, 10 éves utastájékoztatót is lecserélik, a helyére korszerű LED-panel kerül. ","shortLead":"A régi, 10 éves utastájékoztatót is lecserélik, a helyére korszerű LED-panel kerül. ","id":"20190520_Felidejenel_tart_a_Keleti_palyaudvar_feluijtasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d30fc191-b297-4e11-aae0-6315a90b3099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903bceb4-f6e9-4a1b-bd94-4185b6d69564","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Felidejenel_tart_a_Keleti_palyaudvar_feluijtasa","timestamp":"2019. május. 20. 20:28","title":"Félidejénél tart a Keleti pályaudvar felúíjtása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa463941-75b4-4a13-8884-208f081c08d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő vette át a pénzt az egyik bűncselekménynél.","shortLead":"Ő vette át a pénzt az egyik bűncselekménynél.","id":"20190519_Unokazos_csalas_egy_16_eves_kali_lany_is_lebukott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa463941-75b4-4a13-8884-208f081c08d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d120baa-2083-4e51-9e84-b7f2333c1c78","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Unokazos_csalas_egy_16_eves_kali_lany_is_lebukott","timestamp":"2019. május. 19. 12:44","title":"Unokázós csalás: egy 16 éves, káli lány is lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b7f421-16f2-4e42-b900-f5c8b9e8aff7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az utolsó havi fizetéssel, végkielégítéssel is adós a januárban bezárt szarvasi üzem tulajdonosa, csaknem kétszázan várják a járandóságukat, csoportosan tervezik a jogorvoslati eljárást elindítani.","shortLead":"Az utolsó havi fizetéssel, végkielégítéssel is adós a januárban bezárt szarvasi üzem tulajdonosa, csaknem kétszázan...","id":"20190520_Elfogyott_a_turelmuk_a_szarvasi_kavefozogyar_volt_munkasainak_fel_eve_hiaba_varnak_a_penzukre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76b7f421-16f2-4e42-b900-f5c8b9e8aff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847c5ce8-af39-47c6-a1a9-bd95719c3a75","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_Elfogyott_a_turelmuk_a_szarvasi_kavefozogyar_volt_munkasainak_fel_eve_hiaba_varnak_a_penzukre","timestamp":"2019. május. 20. 17:23","title":"Elfogyott a szarvasi kávéfőzőgyár volt munkásainak türelme, fél éve hiába várnak a pénzükre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebd51c8-400b-4fa2-88c3-8773fb00df99","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A cseh kormány jóváhagyta az élelmiszertörvény módosítását, ezután tilos lesz az azonos csomagolású, de eltérő minőségű élelmiszerek árusítása Csehországban – közölte a cseh kormányhivatal a Twitteren. ","shortLead":"A cseh kormány jóváhagyta az élelmiszertörvény módosítását, ezután tilos lesz az azonos csomagolású, de eltérő minőségű...","id":"20190520_Tizmilliokra_buntethetik_a_cegeket_amelyek_kettos_minosegu_elelmiszereket_arusitanak_Csehorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ebd51c8-400b-4fa2-88c3-8773fb00df99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b64100a-5fa6-4927-b713-8886f614863f","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_Tizmilliokra_buntethetik_a_cegeket_amelyek_kettos_minosegu_elelmiszereket_arusitanak_Csehorszagban","timestamp":"2019. május. 20. 18:31","title":"Tízmilliókra büntethetik a cégeket, ha kettős minőségű élelmiszereket árusítanak Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A választási részvétel 43,34 százalékos volt. ","shortLead":"A választási részvétel 43,34 százalékos volt. ","id":"20190519_Fegyvertartas_adoreform_Svajc_nepszavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20cda67f-2519-4ada-bd75-2f2d94237659","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Fegyvertartas_adoreform_Svajc_nepszavazas","timestamp":"2019. május. 19. 18:47","title":"Megszavazták a fegyvertartás szigorítását és az adóreformot a svájciak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben egy nő vesztette életét.","shortLead":"A balesetben egy nő vesztette életét.","id":"20190520_halalos_gazolas_gyalogos_zsigmond_ter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97fc2714-1bbd-4454-a938-cccfcca8cc31","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_halalos_gazolas_gyalogos_zsigmond_ter","timestamp":"2019. május. 20. 17:32","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első csoportok leghamarabb jövő nyáron vehetnek részt a kurzusokon.","shortLead":"Az első csoportok leghamarabb jövő nyáron vehetnek részt a kurzusokon.","id":"20190519_Itt_vannak_az_ujabb_reszletek_az_ingyenes_kulfoldi_nyelvtanulasrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be27e446-88d1-4358-bd29-a78dba2aef6a","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Itt_vannak_az_ujabb_reszletek_az_ingyenes_kulfoldi_nyelvtanulasrol","timestamp":"2019. május. 19. 15:53","title":"Itt vannak az újabb részletek az ingyenes külföldi nyelvtanulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]