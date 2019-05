Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen nyolc ilyen lopás miatt indul eljárás ellene.","shortLead":"Összesen nyolc ilyen lopás miatt indul eljárás ellene.","id":"20190521_katalizator_lopas_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8bd08d-c6ff-4200-b785-82743265e5d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_katalizator_lopas_auto","timestamp":"2019. május. 21. 13:24","title":"Sorra vágta ki az autók katalizátorait több magyar városban egy férfi, most letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4985b1-5f63-4f28-9893-4c7412ca7cfe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugyanis csak most múlt hatvanéves. ","shortLead":"Ugyanis csak most múlt hatvanéves. ","id":"20190521_Mokka_Nyertes_Zsuzsa_idoskori_szex","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f4985b1-5f63-4f28-9893-4c7412ca7cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3292ba6-3998-4ac9-a9c9-727a4ecd9eeb","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Mokka_Nyertes_Zsuzsa_idoskori_szex","timestamp":"2019. május. 21. 14:11","title":"A Mokka Nyertes Zsuzsát hívta beszélgetni az időskori szexről, aki közölte, nem érzi magáénak a \"titulust\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy minél kevésbé függjenek a Google-től, a Huawei már tavaly elkezdte megszilárdítani saját alkalmazásboltjának alapjait. ","shortLead":"Hogy minél kevésbé függjenek a Google-től, a Huawei már tavaly elkezdte megszilárdítani saját alkalmazásboltjának...","id":"20190522_huawei_app_gallery_play_aruhaz_alternativa_google_androidos_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4b07f3-0829-47ca-8e91-1e3588dc138d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_huawei_app_gallery_play_aruhaz_alternativa_google_androidos_alkalmazas","timestamp":"2019. május. 22. 08:03","title":"A Huawei titokban már elkezdte kidolgozni a haditervet a Google ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdff6d3-1ce9-4e5e-a908-c95749e04171","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mezőkövesden készült egy gyönyörű felvétel. ","shortLead":"Mezőkövesden készült egy gyönyörű felvétel. ","id":"20190521_szivarvany_foto_mezokovesd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cdff6d3-1ce9-4e5e-a908-c95749e04171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b796735-6283-42c7-af46-e089fd8afe8f","keywords":null,"link":"/elet/20190521_szivarvany_foto_mezokovesd","timestamp":"2019. május. 21. 08:39","title":"Ennél szebb szivárványt festeni sem lehetne – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5202bf28-417e-4c9a-88f6-f3a81ce15648","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahhoz képest, hogy az Európai Unióban Magyarország a hatodik-hetedik legnagyobb spárgatermesztő, itthon kevés fogy belőle.","shortLead":"Ahhoz képest, hogy az Európai Unióban Magyarország a hatodik-hetedik legnagyobb spárgatermesztő, itthon kevés fogy...","id":"20190521_Nem_kell_a_magyarnak_a_magyar_sparga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5202bf28-417e-4c9a-88f6-f3a81ce15648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea5a8ae-7b2a-43eb-a38b-f83166c78444","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Nem_kell_a_magyarnak_a_magyar_sparga","timestamp":"2019. május. 21. 11:40","title":"Nem kell a magyarnak a magyar spárga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b0a3e86-518f-49e0-aaad-73e20c3a9e37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint van is esély arra, hogy ezúttal átmenjenek a kezdeményezések. ","shortLead":"A párt szerint van is esély arra, hogy ezúttal átmenjenek a kezdeményezések. ","id":"20190521_Ujra_nepszavazasokkal_probalkozik_a_Momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b0a3e86-518f-49e0-aaad-73e20c3a9e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9868379f-b97b-42cc-a1c1-d7d93d6a87bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Ujra_nepszavazasokkal_probalkozik_a_Momentum","timestamp":"2019. május. 21. 17:33","title":"Újra népszavazásokkal próbálkozik a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közel tízezer aláírás gyűlt eddig össze a budaörsi pedagógusok nyílt levelére, ám a miniszterelnök nem veszi át a dokumentumot.\r

\r

","shortLead":"Közel tízezer aláírás gyűlt eddig össze a budaörsi pedagógusok nyílt levelére, ám a miniszterelnök nem veszi át...","id":"20190521_Orban_tovabbra_sem_szan_harom_percet_a_tiltakozo_tanarokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fcc9201-cd8f-430d-a477-63926ba1b1dc","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Orban_tovabbra_sem_szan_harom_percet_a_tiltakozo_tanarokra","timestamp":"2019. május. 21. 09:45","title":"Orbán továbbra sem szán három percet a tiltakozó tanárokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden tűnt el a lány, a rendőrök jelenleg is keresik. ","shortLead":"Kedden tűnt el a lány, a rendőrök jelenleg is keresik. ","id":"20190521_Eltunt_egy_14_eves_lany_a_II_keruletbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df07117b-9182-4412-9fa9-526ba81406d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Eltunt_egy_14_eves_lany_a_II_keruletbol","timestamp":"2019. május. 21. 21:49","title":"Eltűnt egy 14 éves lány a II. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]