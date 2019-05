Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c88f59a-2e9d-497a-96ca-da25c221b00d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta átláthatósági jelentését a Facebook, amiből kiderül, majdnem annyi hamis fiók van a Facebookon, mint havonta aktív felhasználó.","shortLead":"Kiadta átláthatósági jelentését a Facebook, amiből kiderül, majdnem annyi hamis fiók van a Facebookon, mint havonta...","id":"20190524_kamu_profil_hamis_felhasznaloi_fiok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c88f59a-2e9d-497a-96ca-da25c221b00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91daec7a-e633-4534-a3bd-1813febafb2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_kamu_profil_hamis_felhasznaloi_fiok","timestamp":"2019. május. 24. 11:03","title":"Megdöbbentő számot közölt a Facebook: 2,19 milliárd kamu profilt töröltek 3 hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folyamatosan engedi ki a gépekre a Microsoft a Windows 10 májusi nagy frissítését, amely több hasznos funkcióval is bővíti a számítógépeket. ","shortLead":"Folyamatosan engedi ki a gépekre a Microsoft a Windows 10 májusi nagy frissítését, amely több hasznos funkcióval is...","id":"20190524_windows_10_majus_update_frissites_sandbox_funkciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ceb1d3b-0b7b-4c95-b185-8d9abe2c3044","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_windows_10_majus_update_frissites_sandbox_funkciok","timestamp":"2019. május. 24. 08:03","title":"Frissítse a gépén a Windowst – remek új funkciók jöttek bele, mutatjuk a legjobbakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96895ac-7677-45a7-b4ab-1678608cf26f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-képviselőjelöltje azt mondta a DK-éra: később szüksége lehet a mentelmi jogára, ezért akar uniós képviselő lenni.","shortLead":"A Fidesz EP-képviselőjelöltje azt mondta a DK-éra: később szüksége lehet a mentelmi jogára, ezért akar uniós képviselő...","id":"20190522_Deutsch_Tamas_Dobrev_Klara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f96895ac-7677-45a7-b4ab-1678608cf26f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"047ba1c0-8bf1-4374-b3f2-583a4667d4f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Deutsch_Tamas_Dobrev_Klara","timestamp":"2019. május. 22. 17:04","title":"Dobrev Klára pert nyert Deutsch Tamással szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c18efc-03d9-46ec-bb4f-68163baa05c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kolbászt és kenyeret is kapott, de neki inkább pénz kellett. Hat év fegyházra ítélték. ","shortLead":"Kolbászt és kenyeret is kapott, de neki inkább pénz kellett. Hat év fegyházra ítélték. ","id":"20190522_Gyonni_akart_de_inkabb_kirabolta_es_megfenyegette_a_tati_plebanost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21c18efc-03d9-46ec-bb4f-68163baa05c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0bd30f-98ab-449e-bec9-57b3d174d618","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Gyonni_akart_de_inkabb_kirabolta_es_megfenyegette_a_tati_plebanost","timestamp":"2019. május. 22. 15:39","title":"Gyónás után kirabolta és megfenyegette a táti plébánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3612671-d8b8-42bf-9c9b-76d43300cbbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Facebookon közölték a hírt. ","shortLead":"A Facebookon közölték a hírt. ","id":"20190522_Orkeny_Katona_Szinhaz_NKA_szinhazi_kollegium_palyazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3612671-d8b8-42bf-9c9b-76d43300cbbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a6df01-d7bd-4447-a956-33f64c7db484","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_Orkeny_Katona_Szinhaz_NKA_szinhazi_kollegium_palyazat","timestamp":"2019. május. 22. 15:50","title":"Az Örkényhez csatlakozva a Katona József Színház sem ad be pályázatot az NKA-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e113452-bdd7-48ed-9719-7e5f336468b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy Zoltán egy interjúban oligarchákról, Mészáros-ménkűről és felcsúti lobbiról is beszélt.","shortLead":"Nagy Zoltán egy interjúban oligarchákról, Mészáros-ménkűről és felcsúti lobbiról is beszélt.","id":"20190523_Alaposan_odamondott_a_kormanynak_a_GVH_volt_elnoke_akit_meg_Orban_Viktor_nevezett_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e113452-bdd7-48ed-9719-7e5f336468b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a106b47-b5e9-4551-80bf-76f96127e5c0","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_Alaposan_odamondott_a_kormanynak_a_GVH_volt_elnoke_akit_meg_Orban_Viktor_nevezett_ki","timestamp":"2019. május. 23. 11:07","title":"Alaposan odamondott a kormánynak a GVH volt elnöke, akit még Orbán Viktor nevezett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c2656bb-fa6a-4e94-9460-473b93b652f1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Elindul a Balaton déli-délkeleti részén, többek között Siófok és Balatonlelle között lévő, kerékpárút felújítása.","shortLead":"Elindul a Balaton déli-délkeleti részén, többek között Siófok és Balatonlelle között lévő, kerékpárút felújítása.","id":"20190523_17_milliardot_koltenek_a_Balatoni_Bringakor_felujitasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c2656bb-fa6a-4e94-9460-473b93b652f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040f2e5b-6159-4751-be89-0d48942929a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_17_milliardot_koltenek_a_Balatoni_Bringakor_felujitasara","timestamp":"2019. május. 23. 19:44","title":"17 milliárdot költenek a Balatoni Bringakör felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy salvadori kislány is meghalt az új amerikai határvédelmi rezsim miatt, aki csak a halála előtt három nappal találkozhatott a szüleivel. Donald Trump az őt bíráló demokratákat bírálja.","shortLead":"Egy salvadori kislány is meghalt az új amerikai határvédelmi rezsim miatt, aki csak a halála előtt három nappal...","id":"20190523_Mar_hat_gyerek_halt_meg_az_USA_deli_keritesenel_Trump_a_demokratakat_biralja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a0ca90-8354-465b-bf1d-a7cb71533818","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_Mar_hat_gyerek_halt_meg_az_USA_deli_keritesenel_Trump_a_demokratakat_biralja","timestamp":"2019. május. 23. 10:24","title":"Már hat gyerek halt meg az USA déli kerítésénél, Trump a demokratákat bírálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]