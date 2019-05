Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dff39a26-a288-4ed3-97e9-fb1e97a20686","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tüntetők zavarták meg Guy Verhofstadt és a Momentum közös utcafórumát a Móricz Zsigmond körtéren, de csak egy rövid szópárbaj volt.","shortLead":"Tüntetők zavarták meg Guy Verhofstadt és a Momentum közös utcafórumát a Móricz Zsigmond körtéren, de csak egy rövid...","id":"20190523_Marai_megigezte_Verhofstadtot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dff39a26-a288-4ed3-97e9-fb1e97a20686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6afeb5d-5994-4206-9d45-4935b6b7346c","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Marai_megigezte_Verhofstadtot","timestamp":"2019. május. 23. 18:30","title":"Márai megigézte Verhofstadtot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2845586-49e0-48ce-bf49-47e5029ee176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nem szabad megengednünk, hogy a migránsok szabadon jöjjenek be az országunkba, magukkal hozva a rasszizmust, a terrorizmust és a nőgyűlöletet” – és hasonlók. ","shortLead":"„Nem szabad megengednünk, hogy a migránsok szabadon jöjjenek be az országunkba, magukkal hozva a rasszizmust...","id":"20190523_farkas_florian_level_lungo_drom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2845586-49e0-48ce-bf49-47e5029ee176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5278533-7f85-4ee6-b8ad-dbae68e6ab17","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_farkas_florian_level_lungo_drom","timestamp":"2019. május. 23. 18:24","title":"Farkas Flóriánék szélnek eresztettek egy csomó migránsozó üzenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01cd9ac-dd16-4362-908d-72756a8e5054","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Victoria Nuland Trump elnöki beiktatásakor távozott a helyettes külügyi államtitkári posztról, az oroszok szerint ő volt az ukrajnai politikai fordulat egyik fő külső koordinátora, ezért feketelistára tették.","shortLead":"Victoria Nuland Trump elnöki beiktatásakor távozott a helyettes külügyi államtitkári posztról, az oroszok szerint ő...","id":"20190524_Moszkva_nem_adott_vizumot_Nuland_volt_amerikai_helyettes_allamtitkarnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c01cd9ac-dd16-4362-908d-72756a8e5054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f444b8-efb6-4d36-9624-57d95d8e4570","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_Moszkva_nem_adott_vizumot_Nuland_volt_amerikai_helyettes_allamtitkarnak","timestamp":"2019. május. 24. 05:29","title":"Nem kapott orosz vízumot egy fontos volt amerikai külügyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a86a2c-fa08-492d-b52d-4f8eb41f83b2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először születtek Chaco-pekarik a prágai állatkertben, ami fontos lépés az egykor kihaltnak vélt, veszélyeztetett faj megőrzésre tett erőfeszítésekben.","shortLead":"Először születtek Chaco-pekarik a prágai állatkertben, ami fontos lépés az egykor kihaltnak vélt, veszélyeztetett faj...","id":"20190525_chaco_pekari_pragai_allatkert_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4a86a2c-fa08-492d-b52d-4f8eb41f83b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c6f58a-4fc2-400a-81c7-d106bbbc5493","keywords":null,"link":"/tudomany/20190525_chaco_pekari_pragai_allatkert_video","timestamp":"2019. május. 25. 10:03","title":"Videó: Igen ritka és ugyanennyire aranyos Chaco-pekarik születtek a prágai állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy idős nő vesztette életét a szekszárdi balesetben. ","shortLead":"Egy idős nő vesztette életét a szekszárdi balesetben. ","id":"20190524_temeto_halalos_gazolas_szekszard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7443d880-4d9e-4238-99c0-249ff0bfac60","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_temeto_halalos_gazolas_szekszard","timestamp":"2019. május. 24. 21:02","title":"Temetőben történt halálos gázolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b66ea5d-32af-4b9c-a5c6-01d0b98e1cce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehet, hogy már eddig is sokan sejtették, amit most a tudományos felmérések is igazolnak: az egyedüálló, gyermektelen nők alkotják a társadalmon belüli legboldogabb alcsoportot – írta a The Guardian Paul Dolant, a Londoni Gazdasági Egyetem viselkedéstudományi professzorát idézve.","shortLead":"Lehet, hogy már eddig is sokan sejtették, amit most a tudományos felmérések is igazolnak: az egyedüálló, gyermektelen...","id":"20190525_Az_egyedulallo_gyermektelen_nok_a_legboldogabbak__allitja_egy_boldogsagszakerto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b66ea5d-32af-4b9c-a5c6-01d0b98e1cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401762d4-fc1a-4e87-8cd8-d0d0dfa97c63","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Az_egyedulallo_gyermektelen_nok_a_legboldogabbak__allitja_egy_boldogsagszakerto","timestamp":"2019. május. 25. 16:43","title":"Az egyedülálló, gyermektelen nők a legboldogabbak - állítja egy boldogságszakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50f56f8-11f6-4a09-8c30-b804c162fa95","c_author":"Riba István","category":"itthon","description":"Hangzatos retorikájukkal szemben nem erősítik, sokkal inkább veszélyt jelentenek a közvetlen demokráciára a ma különösen a jobboldalon egyre nagyobb teret nyerő populista politikusok.","shortLead":"Hangzatos retorikájukkal szemben nem erősítik, sokkal inkább veszélyt jelentenek a közvetlen demokráciára a ma...","id":"201921__populizmus__demokracia__elitellenesseg__nephasznalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c50f56f8-11f6-4a09-8c30-b804c162fa95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74af4e4e-6207-49f2-ade3-edfc77bc10b4","keywords":null,"link":"/itthon/201921__populizmus__demokracia__elitellenesseg__nephasznalat","timestamp":"2019. május. 25. 14:00","title":"Baj-e, ha Orbán Viktor populista? Jimmy Carter is annak nevezte magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad763f4-7367-40d4-afae-145a8478adb8","c_author":"Vig Dávid","category":"itthon","description":"Az Amnesty International magyarországi igazgatójának írása az elhúzódó bíróháborúról, és arról, hogy ez minket hogyan érint. ","shortLead":"Az Amnesty International magyarországi igazgatójának írása az elhúzódó bíróháborúról, és arról, hogy ez minket hogyan...","id":"20190524_Megy_vagy_marad_Hando_Tunde_Es_jo_lesze_ez_nekunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ad763f4-7367-40d4-afae-145a8478adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92716baf-84bd-4473-8dbd-41f75551972c","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Megy_vagy_marad_Hando_Tunde_Es_jo_lesze_ez_nekunk","timestamp":"2019. május. 24. 13:45","title":"Megy vagy marad Handó Tünde? És jó lesz-e ez nekünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]