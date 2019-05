Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03528487-85e7-4381-8ce9-60e39fa2e708","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Öt éve ilyenkor 15,9 százalék szavazott délután egyig.","shortLead":"Öt éve ilyenkor 15,9 százalék szavazott délután egyig.","id":"20190526_ep_valasztas_2019_reszvetel_13_ora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03528487-85e7-4381-8ce9-60e39fa2e708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba7295e-5c22-48dc-a8ef-e4c4e08a93c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_ep_valasztas_2019_reszvetel_13_ora","timestamp":"2019. május. 26. 13:39","title":"EP-választás: 24 százalék fölé kúszott a részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bf8a7c-e606-474f-8efc-6a923b707f54","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Reggel 9-ig a szavazásra jogosultak 7,78 százaléka voksolt.","shortLead":"Reggel 9-ig a szavazásra jogosultak 7,78 százaléka voksolt.","id":"20190526_ep_valasztas2019_9_orai_adat_nvi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12bf8a7c-e606-474f-8efc-6a923b707f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10dac73-99be-4287-bfee-f5517258e4e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_ep_valasztas2019_9_orai_adat_nvi","timestamp":"2019. május. 26. 09:47","title":"Jóval többen szavaznak, mint öt éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98ac008-f72d-4b81-ad95-552a0c483ed5","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Sor nem volt a magyar követségen, viszont sokan arról beszéltek, szívesebben szavaznának a belga listára. ","shortLead":"Sor nem volt a magyar követségen, viszont sokan arról beszéltek, szívesebben szavaznának a belga listára. ","id":"20190526_LMPs_plakat_es_momentumos_aktivistak_is_fogadtak_a_brusszeli_szavazokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d98ac008-f72d-4b81-ad95-552a0c483ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed45b8ab-ac1e-4250-8daa-29ba2b71738c","keywords":null,"link":"/vilag/20190526_LMPs_plakat_es_momentumos_aktivistak_is_fogadtak_a_brusszeli_szavazokat","timestamp":"2019. május. 26. 16:20","title":"Mindeközben Brüsszelben: LMP-s plakát és momentumos aktivisták a követségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40744513-5452-4196-8bc6-a6315101042e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyanú szerint levélbomba lépett működésbe pénteken fél hat körül, sérültek is vannak.","shortLead":"A gyanú szerint levélbomba lépett működésbe pénteken fél hat körül, sérültek is vannak.","id":"20190524_lyon_robbanas_serultek_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40744513-5452-4196-8bc6-a6315101042e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea88200-39b2-498c-8737-8d0aef902c71","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_lyon_robbanas_serultek_rendorseg","timestamp":"2019. május. 24. 18:41","title":"Robbanás történt Lyon központjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc32e0d-a3cc-4f7b-82fe-d5352eadb96e","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"A néppárti és szocialista frakció elveszítheti együttes többségét, a liberálisok Emmanuel Macron mozgalmának magukhoz kötésével erősödhetnek, és tényezővé válhatnak a populisták az Európai Parlamentben, ahol így a mostani választás az erőviszonyok átrendeződését hozhatja.","shortLead":"A néppárti és szocialista frakció elveszítheti együttes többségét, a liberálisok Emmanuel Macron mozgalmának magukhoz...","id":"201921__epvalasztas__valtozo_eroviszonyok__tarskereses__negyes_kotesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bc32e0d-a3cc-4f7b-82fe-d5352eadb96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6837d514-9acb-4be4-8f9d-346c6a5e4931","keywords":null,"link":"/itthon/201921__epvalasztas__valtozo_eroviszonyok__tarskereses__negyes_kotesben","timestamp":"2019. május. 25. 10:00","title":"Négy nagy erőcsoport alakulhat az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf0a286-92b3-47fc-85a8-6086c66a987e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fehérorosz zsűrit felfüggesztették, Pápai Jociék elődöntőjének pontjait újraszámolták.\r

\r

","shortLead":"A fehérorosz zsűrit felfüggesztették, Pápai Jociék elődöntőjének pontjait újraszámolták.\r

\r

","id":"20190525_Ujraszamolas_megvaltozott_az_Eurovizios_dalfesztival_vegeredmenye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddf0a286-92b3-47fc-85a8-6086c66a987e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6842a621-c838-4096-8c3a-115e2558b6ab","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Ujraszamolas_megvaltozott_az_Eurovizios_dalfesztival_vegeredmenye","timestamp":"2019. május. 25. 12:28","title":"Újraszámolás: megváltozott az Eurovíziós dalfesztivál végeredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a","c_author":"","category":"itthon","description":"Az amerikai magyar külképviseleteken is szombat reggeltől lehet szavazni.","shortLead":"Az amerikai magyar külképviseleteken is szombat reggeltől lehet szavazni.","id":"20190525_Tart_mar_a_szavazas_az_amerikai_kontinensen_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d61ff16-2cac-4ab0-ab43-a8ae498f1a04","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Tart_mar_a_szavazas_az_amerikai_kontinensen_is","timestamp":"2019. május. 25. 12:30","title":"Tart már a szavazás az amerikai kontinensen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffb98f3-524c-4df3-97c4-5ebc199ae95a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190525_Keresztelo_volt_ma_az_Orban_csaladnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dffb98f3-524c-4df3-97c4-5ebc199ae95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b526d6f2-baa1-40a9-bee8-0507de837cb1","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Keresztelo_volt_ma_az_Orban_csaladnal","timestamp":"2019. május. 25. 20:06","title":"Keresztelő volt ma az Orbán családnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]