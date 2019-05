Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02c772e8-b199-43e5-97c7-1de9f452fc18","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az élőszereplős Aladdin elvárhatóan bazári hangulatú, de a romantikus kavalkád él, a klasszikus dalok szépen szólnak, Will Smith pedig nem akar Robin Williams lenni – és egészen elviselhető kékben. Pedig nem látszott annak előzetesen. Ha már muszáj remake-elni egy Disney-rajzfilmet, csakis úgy érdemes, ahogy Guy Ritchie csinálta. Kritika.","shortLead":"Az élőszereplős Aladdin elvárhatóan bazári hangulatú, de a romantikus kavalkád él, a klasszikus dalok szépen szólnak...","id":"20190525_Ennel_kedvesebben_nem_lehetett_volna_ujragondolni_az_Aladdint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02c772e8-b199-43e5-97c7-1de9f452fc18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df61ca4d-669d-427a-9b12-11b4b594a107","keywords":null,"link":"/kultura/20190525_Ennel_kedvesebben_nem_lehetett_volna_ujragondolni_az_Aladdint","timestamp":"2019. május. 25. 20:00","title":"Ennél kedvesebben nem lehetett volna újragondolni az Aladdint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f48ef16-5a7a-4b4f-827d-d557f7816df8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy szakértő szerint nehéz véletlen áthallásról vagy utánérzésről beszélni.","shortLead":"Egy szakértő szerint nehéz véletlen áthallásról vagy utánérzésről beszélni.","id":"20190527_Plagiummal_vadoljak_Delhusa_Gjont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f48ef16-5a7a-4b4f-827d-d557f7816df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9c96e6-de43-47ee-bdc8-04010cf47ad6","keywords":null,"link":"/kultura/20190527_Plagiummal_vadoljak_Delhusa_Gjont","timestamp":"2019. május. 27. 09:13","title":"Plágiummal vádolják Delhusa Gjont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e06c2e9-0cb7-4e93-aa05-4cd1345fe343","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz óriási lendülettel kampányol az EP-választás napján is, a helyi szervezetek is óránként posztolnak a Facebookon. A Tolna megyei 3-as körzet szervezete például azokra is gondolt, akiknek a szomszédjuk a telken vagy a szőlőben töltötte a hétvégét.","shortLead":"A Fidesz óriási lendülettel kampányol az EP-választás napján is, a helyi szervezetek is óránként posztolnak...","id":"20190526_A_Fidesz_mozgosito_reklamja_tenyleg_olyan_mintha","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e06c2e9-0cb7-4e93-aa05-4cd1345fe343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f7ae5e-02fc-4955-a0f0-64bbeb560908","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_A_Fidesz_mozgosito_reklamja_tenyleg_olyan_mintha","timestamp":"2019. május. 26. 17:35","title":"Lehet, hogy a Fidesz mozgósító reklámját sok szomszéd utálni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d726491-4aa0-4ef7-beb4-0c19293ce32f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Médianéző Központ szerint toronymagasan vezet a kormánypárt, ha a közösségi médiában való mozgósításról van szó","shortLead":"A Médianéző Központ szerint toronymagasan vezet a kormánypárt, ha a közösségi médiában való mozgósításról van szó","id":"20190525_Tarol_a_Fidesz_a_Facebookon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d726491-4aa0-4ef7-beb4-0c19293ce32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb83f8b6-0829-4214-a4c6-fc2a2a5b0a21","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Tarol_a_Fidesz_a_Facebookon","timestamp":"2019. május. 25. 13:41","title":"Tarol a Fidesz a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f9b54e-23a9-4839-afb1-c03973de51c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meghatározó üzleti sajtótermékek (Wall Street Journal, Bloomberg) egybehangzó értesülései szerint hétfőn jelenthetik be, hogy együttműködésre lép a Fiat Chrysler és a Renault. Az amerikai-olasz autógyártó a későbbiekben a Renault-Nissan szövetség új tagja lehet, ami átrendezheti a nagy autógyárak élmezőnyét.","shortLead":"Meghatározó üzleti sajtótermékek (Wall Street Journal, Bloomberg) egybehangzó értesülései szerint hétfőn jelenthetik...","id":"20190526_Hetfo_nagy_nap_lehet_az_autoipar_torteneteben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59f9b54e-23a9-4839-afb1-c03973de51c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c1918e-bfb9-4239-a174-496bd5a32ee0","keywords":null,"link":"/kkv/20190526_Hetfo_nagy_nap_lehet_az_autoipar_torteneteben","timestamp":"2019. május. 26. 21:12","title":"Míg Európa választ, a hétfő nagy nap lehet az autóipar történetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5917b5c6-b985-4d4a-bbd2-9988080ac185","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A jövő héten ismét sok eső várható, többször megerősödik a szél is, és pár fokkal a meleg is mérséklődik - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. ","shortLead":"A jövő héten ismét sok eső várható, többször megerősödik a szél is, és pár fokkal a meleg is mérséklődik - derül ki...","id":"20190526_Remeljuk_hogy_unja_mar_a_jo_idot_jovo_heten_megint_azni_fogunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5917b5c6-b985-4d4a-bbd2-9988080ac185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"683397d1-087e-4e70-ba2b-5943ff3ff13b","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Remeljuk_hogy_unja_mar_a_jo_idot_jovo_heten_megint_azni_fogunk","timestamp":"2019. május. 26. 16:23","title":"Reméljük, hogy unja már a jó időt: jövő héten megint ázni fogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61228b16-8fe7-4e92-ac39-f09af684cd05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A DJ elismerte, hogy felelőségteljesebben kellett volna viselkednie.","shortLead":"A DJ elismerte, hogy felelőségteljesebben kellett volna viselkednie.","id":"20190526_Moby_bocsanatot_kert_Natalie_Portmantol_miutan_randizgatasrol_irt_a_memoarjaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61228b16-8fe7-4e92-ac39-f09af684cd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1aeb75-b2d2-4a4b-976d-8b949048ace1","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Moby_bocsanatot_kert_Natalie_Portmantol_miutan_randizgatasrol_irt_a_memoarjaban","timestamp":"2019. május. 26. 16:06","title":"Moby bocsánatot kért Natalie Portmantől, miután a randizásukról írt a memoárjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ea9be3-500a-49e4-8d1d-d4380bd90391","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pártlogós pólóban ment szavazni, és ez még nem minden.","shortLead":"Pártlogós pólóban ment szavazni, és ez még nem minden.","id":"20190526_ep_valasztas_2019_paty_szavazolap_logo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06ea9be3-500a-49e4-8d1d-d4380bd90391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127810c3-a213-4abe-acbe-071ad16697c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_ep_valasztas_2019_paty_szavazolap_logo","timestamp":"2019. május. 26. 15:29","title":"Műsort csinált egy szavazó Pátyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]