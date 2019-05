Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"688689bf-5621-4b2f-bece-c13599ca34e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan tesztkészüléken dolgoznak, amellyel az otthonában mérheti meg valaki, mennyire stresszes. Még az is kiderülhet, hogy érdemes szakemberhez fordulni.","shortLead":"Amerikai kutatók olyan tesztkészüléken dolgoznak, amellyel az otthonában mérheti meg valaki, mennyire stresszes. Még...","id":"20190530_otthoni_stressz_szint_mero_eszkoz_uv_spektroszkopia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=688689bf-5621-4b2f-bece-c13599ca34e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15dc3b9-8dbe-426b-9ca7-a6ad6d3ae068","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_otthoni_stressz_szint_mero_eszkoz_uv_spektroszkopia","timestamp":"2019. május. 30. 10:03","title":"Stresszesnek érzi magát? Nemsokára akár otthon mérheti meg, mennyire az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee000d0d-a828-46bd-9b03-5619a812821b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint mégis megkaphatja a Huawei Mate 20 Pro az Android Q tesztverzióját, de azt továbbra sem tudni, mi történik a 90 napos határidő lejárta után.","shortLead":"A jelek szerint mégis megkaphatja a Huawei Mate 20 Pro az Android Q tesztverzióját, de azt továbbra sem tudni, mi...","id":"20190531_google_huawei_mate_20_pro_okostelefon_android_q_kereskedelmi_haboru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee000d0d-a828-46bd-9b03-5619a812821b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0cf5d4-891b-4404-9797-cbb9a75d69dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_google_huawei_mate_20_pro_okostelefon_android_q_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2019. május. 31. 14:03","title":"Jó hírt kapott a Huawei, visszakerült a Mate 20 Pro egy fontos androidos listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e691e85e-50c8-4314-8fd4-2a4641d7bdad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nappal az után, hogy Liviu Dragnea, a román Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetője és a parlament alsóházának elnöke megkezdte három és fél éves börtönbüntetése letöltését, párttársai kisöpörték a vezetésből a politikus legközelebbi szövetségeseit. Nem véletlen a sietség, ősszel jön az elnökválasztás, jövőre pedig a parlamenti választás, miközben a koalícióban kormányzó PSD népszerűsége folyamatosan csökken. Elemzők szerint meglepetések is jöhetnek.","shortLead":"Egy nappal az után, hogy Liviu Dragnea, a román Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetője és a parlament alsóházának elnöke...","id":"20190529_Dragnea_bukasa_utan_a_roman_szocdemek_mossak_a_kezuket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e691e85e-50c8-4314-8fd4-2a4641d7bdad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae54c1da-98a1-431a-9b77-6fe64244c205","keywords":null,"link":"/vilag/20190529_Dragnea_bukasa_utan_a_roman_szocdemek_mossak_a_kezuket","timestamp":"2019. május. 29. 17:44","title":"Rács mögött a román kormánypárt exvezére, pártja szabadulna az emlékétől is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1ed1a2-7775-43bc-a3c3-55ef6d5308b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tolmácsot táborba küldték, mert hibázott.","shortLead":"A tolmácsot táborba küldték, mert hibázott.","id":"20190531_Ot_diplomatat_vegeztek_ki_a_kudarcos_hanoi_KimTrump_csucs_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e1ed1a2-7775-43bc-a3c3-55ef6d5308b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cdbe85-de63-47e9-abe8-2912fa5ded86","keywords":null,"link":"/vilag/20190531_Ot_diplomatat_vegeztek_ki_a_kudarcos_hanoi_KimTrump_csucs_miatt","timestamp":"2019. május. 31. 07:55","title":"Öt diplomatát végeztek ki a kudarcos hanoi Kim–Trump-csúcs miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958d4d6-9009-4484-a156-1bc69fca371a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Termékenységük csökkenése okozhatta a Neander-völgyi ember kihalását egy új elmélet szerint, amelyet francia egyetem kutatók állítottak fel egy populációs modell alapján.","shortLead":"Termékenységük csökkenése okozhatta a Neander-völgyi ember kihalását egy új elmélet szerint, amelyet francia egyetem...","id":"20190531_termekenyseguk_csokkenese_neander_volgyi_ember_kihalasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d958d4d6-9009-4484-a156-1bc69fca371a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f538171b-54f2-4c78-a714-7d3a74f0aa54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_termekenyseguk_csokkenese_neander_volgyi_ember_kihalasa","timestamp":"2019. május. 31. 15:03","title":"Egy 2,7%-os apró csökkenés okozhatta a Neander-völgyiek kihalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4bf72da-428a-4adf-85c9-7d111345ea9e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egymilliárd forinttal nőtt az Országos Dohányboltellátó Kft. nyeresége, miközben 392 milliót fizetett az államnak koncessziós díjként.","shortLead":"Egymilliárd forinttal nőtt az Országos Dohányboltellátó Kft. nyeresége, miközben 392 milliót fizetett az államnak...","id":"20190530_Negy_es_fel_milliardos_nyereseget_hozott_tavaly_a_trafikok_ellatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4bf72da-428a-4adf-85c9-7d111345ea9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780c18ce-e113-4a13-a4a6-5d5354470b5b","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_Negy_es_fel_milliardos_nyereseget_hozott_tavaly_a_trafikok_ellatasa","timestamp":"2019. május. 30. 10:03","title":"Négy és fél milliárdos nyereséget hozott tavaly a trafikok ellátása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b888a5c0-7d86-47ba-ba77-a83b30925a45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alapvetően egy nem túl izgalmas alkatrész a kipufogó, azonban a tervezők ezúttal olyan munkát végeztek, hogy sok autórajongó nemcsak a kocsijába, hanem a nappalijába is elfogadná ezt a példányt.","shortLead":"Alapvetően egy nem túl izgalmas alkatrész a kipufogó, azonban a tervezők ezúttal olyan munkát végeztek, hogy sok...","id":"20190530_mar_muveszet_ahogy_az_olaszok_ezt_a_kipufogot_megalkottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b888a5c0-7d86-47ba-ba77-a83b30925a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26da3e49-527e-48c4-8265-c3e86aa9a292","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_mar_muveszet_ahogy_az_olaszok_ezt_a_kipufogot_megalkottak","timestamp":"2019. május. 30. 08:21","title":"Már művészet, ahogy az olaszok ezt a kipufogót megalkották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1560fb56-7d1b-4d3c-94f3-a28d96454779","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone 5s volt az első olyan iOS-es eszköz, amelybe ujjlenyomat-olvasó (Touch ID) került. Ezt az azonosítási eszközt váltotta le később (teljesen) az arcfelismerés (Face ID). A legújabb hírek szerint viszont a jövő évi iPhone-okban újra lehet ujjlenyomatszkenner, persze a kor kihívásainak megfelelően sokkal fejlettebb formában érkezhet.","shortLead":"Az iPhone 5s volt az első olyan iOS-es eszköz, amelybe ujjlenyomat-olvasó (Touch ID) került. Ezt az azonosítási eszközt...","id":"20190530_apple_iphone_2019_touchid_visszater_ujjlenyomat_leolvaso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1560fb56-7d1b-4d3c-94f3-a28d96454779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd4dc14-db49-414d-8c0b-ce833c08f0d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_apple_iphone_2019_touchid_visszater_ujjlenyomat_leolvaso","timestamp":"2019. május. 30. 11:03","title":"Visszahozza az Apple az iPhone-okba, amit már nagyon hiányolnak a felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]