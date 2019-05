Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Netanjahunak nem sikerült kormányt alakítania.","shortLead":"Netanjahunak nem sikerült kormányt alakítania.","id":"20190529_Feloszlatta_magat_az_izraeli_parlament_ujbol_valasztasok_jonnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666c4df5-2490-4978-8e9e-8acbf145c17f","keywords":null,"link":"/vilag/20190529_Feloszlatta_magat_az_izraeli_parlament_ujbol_valasztasok_jonnek","timestamp":"2019. május. 29. 23:55","title":"Feloszlatta magát az izraeli parlament, újból választások jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f520c6-c5d3-4c4c-b0dd-5e10e7b07fed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BBC-nek és az AFP-nek nyilatkozó amerikai utasok szerint aki nem volt a fedélzeten, nem is érzékelte az ütközést. ","shortLead":"A BBC-nek és az AFP-nek nyilatkozó amerikai utasok szerint aki nem volt a fedélzeten, nem is érzékelte az ütközést. ","id":"20190531_szallodahajo_dunai_hajobaleset_utkozes_hableany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42f520c6-c5d3-4c4c-b0dd-5e10e7b07fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d26488d-6f48-467e-b569-7724adba7483","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_szallodahajo_dunai_hajobaleset_utkozes_hableany","timestamp":"2019. május. 31. 05:08","title":"A szállodahajó utasai közül többen is látták és hallották a Hableányról vízbe esett embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59218f2e-28cf-41ee-a652-0e4b53f9ead5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20190529_A_Chelsea_41re_gyozte_le_az_Arsenalt_az_ELdontoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59218f2e-28cf-41ee-a652-0e4b53f9ead5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49740aea-c990-4a08-a46e-820eb7cd4c98","keywords":null,"link":"/sport/20190529_A_Chelsea_41re_gyozte_le_az_Arsenalt_az_ELdontoben","timestamp":"2019. május. 29. 22:57","title":"A Chelsea 4:1-re győzte le az Arsenalt az EL-döntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy-egy ilyen videó sokkal szemléletesebb, mint hosszasan értekezni, miért vannak néha érthetetlenül is dugók. ","shortLead":"Egy-egy ilyen videó sokkal szemléletesebb, mint hosszasan értekezni, miért vannak néha érthetetlenül is dugók. ","id":"20190529_cipzar_elv_kresz_dugo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac55eb4-d2fa-4ac3-b56e-a91217ad3b3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_cipzar_elv_kresz_dugo","timestamp":"2019. május. 30. 04:07","title":"Videó: Sokszor tényleg csak ennyin múlik, hogy hatalmas dugó van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e269572d-0ed6-4351-b2b9-6b15668eace9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy sportbaleset miatt összenyomódott az egyik artériája, vérkeringési zavarokkal küzd. Két Eb-selejtezőt is kihagy. ","shortLead":"Egy sportbaleset miatt összenyomódott az egyik artériája, vérkeringési zavarokkal küzd. Két Eb-selejtezőt is kihagy. ","id":"20190531_Korhazba_kerult_a_nemetek_szovetsegi_kapitanya_Joachim_Low","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e269572d-0ed6-4351-b2b9-6b15668eace9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b656f15-e946-4f87-a71d-5dfa91d974f0","keywords":null,"link":"/sport/20190531_Korhazba_kerult_a_nemetek_szovetsegi_kapitanya_Joachim_Low","timestamp":"2019. május. 31. 11:49","title":"Kórházba került Joachim Löw","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8bb3af-8c5a-4312-bfd7-25e0bdb3dbe1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nappal a Duna budapesti szakaszán bekövetkezett baleset után egyelőre annyit tudunk: hét emberéletet követelt a tragédia. Ám azt, hogy pontosan mi történt szerda este a megáradt folyón, még időbe telhet kideríteni.","shortLead":"Egy nappal a Duna budapesti szakaszán bekövetkezett baleset után egyelőre annyit tudunk: hét emberéletet követelt...","id":"20190530_Rengeteg_a_nyitott_kerdes_a_dunai_hajobaleset_korul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b8bb3af-8c5a-4312-bfd7-25e0bdb3dbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9727a4-265c-4587-9b7b-2da5484435db","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Rengeteg_a_nyitott_kerdes_a_dunai_hajobaleset_korul","timestamp":"2019. május. 30. 21:05","title":"Rengeteg a nyitott kérdés a dunai hajóbaleset körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bírói önigazgatási szervezet szerint Handó Tünde pont azokról a pontokról kér törvénymódosítást, amelyek megsértése miatt kritizálják.","shortLead":"A bírói önigazgatási szervezet szerint Handó Tünde pont azokról a pontokról kér törvénymódosítást, amelyek megsértése...","id":"20190529_Orszagos_Biroi_Tanacs_Hando_Tunde_torvenymodositassal_legalizalna_a_torvenyserteseit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd086c5f-ea0c-442b-92bb-0878199c3ae9","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Orszagos_Biroi_Tanacs_Hando_Tunde_torvenymodositassal_legalizalna_a_torvenyserteseit","timestamp":"2019. május. 29. 19:23","title":"Országos Bírói Tanács: Handó Tünde törvénymódosítással legalizálná a törvénysértéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132a78eb-a28c-4f56-8036-eceb83ef3743","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Az új ellenség: a zöldek. A félelemiparban nem lehet konkurencia.","shortLead":"Az új ellenség: a zöldek. A félelemiparban nem lehet konkurencia.","id":"20190531_Ki_mint_fel_ugy_szavaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=132a78eb-a28c-4f56-8036-eceb83ef3743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cff8f3d-1912-41de-91e5-6e6d77a809d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Ki_mint_fel_ugy_szavaz","timestamp":"2019. május. 31. 10:43","title":"Gomperz: Ki mint fél, úgy szavaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]