Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"538e90a4-ed41-426f-9198-e428ca0c2386","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kreatív háttérképek tucatja készült már, hogy elrejtse a Galaxy S10-ek előlapi kameralyukát. A Samsung most Disney- és Pixar-figurákat hívott segítségül ehhez.","shortLead":"Kreatív háttérképek tucatja készült már, hogy elrejtse a Galaxy S10-ek előlapi kameralyukát. A Samsung most Disney- és...","id":"20190529_samsung_galaxy_s10_kameralyuk_rejto_hatterkepek_disney_pixar_figurak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=538e90a4-ed41-426f-9198-e428ca0c2386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199870de-f900-4ea4-a6b9-1ad9afc49102","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_samsung_galaxy_s10_kameralyuk_rejto_hatterkepek_disney_pixar_figurak","timestamp":"2019. május. 29. 15:03","title":"Most a Samsung rejti bájos háttérképekkel a Galaxy S10 kameráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánynak 9 éve volt megreformálni a szakképzést, rengeteg dolog történt is, de most újabb reform jön tengernyi pénzért.\r

\r

","shortLead":"A kormánynak 9 éve volt megreformálni a szakképzést, rengeteg dolog történt is, de most újabb reform jön tengernyi...","id":"20190529_Jon_az_ujabb_szakkepzesi_reform_200_milliardert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6a7bc2-2a04-4232-b8ea-3e75ca527636","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Jon_az_ujabb_szakkepzesi_reform_200_milliardert","timestamp":"2019. május. 29. 06:17","title":"Jön az újabb szakképzési reform 200 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a482695e-508b-471e-b20d-e9150015a67b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Rossz kampány, rossz időzítésű kiállás Puzsér Róbert mellett, a szimpatizánsok számára idegen politikai fordulatok, rossz politikai klíma, és ahogy a párt lefejezte saját magát – ezeknek mind része lehetett az LMP történelmi EP-választási kudarcában. És talán annak a félelemnek is, ami a 2013-as pártszakadás óta alapszabályszinten tartja magát: az identitás elvesztésének félelmétől.



","shortLead":"Rossz kampány, rossz időzítésű kiállás Puzsér Róbert mellett, a szimpatizánsok számára idegen politikai fordulatok...","id":"20190529_Annyira_feltette_egyseget_az_LMP_hogy_a_megsemmisules_szelere_kerult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a482695e-508b-471e-b20d-e9150015a67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf156646-2173-4bbf-beed-20d1416098e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Annyira_feltette_egyseget_az_LMP_hogy_a_megsemmisules_szelere_kerult","timestamp":"2019. május. 29. 06:30","title":"Annyira féltette egységét az LMP, hogy a megsemmisülés szélére került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy személyautó és egy teherautó ütközött össze Karcagnál, előbbi sofőrje nem élte túl a balesetet. ","shortLead":"Egy személyautó és egy teherautó ütközött össze Karcagnál, előbbi sofőrje nem élte túl a balesetet. ","id":"20190528_Ujabb_tragikus_baleset_tortent_a_4es_fouton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc6ad5a-12d1-4abf-900b-c57e02d67bee","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_Ujabb_tragikus_baleset_tortent_a_4es_fouton","timestamp":"2019. május. 28. 13:52","title":"Újabb tragikus baleset történt a 4-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2c8063-62f0-4ed1-9aa6-74658b6575a0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összeültek az uniós állam- és kormányfők, hogy leosszák a lapokat. EP-képviselő lett az olasz politika nagy öregje, Silvio Berlusconi is, aki a fejébe vette, az Európai Néppártban tartja Orbánt.","shortLead":"Összeültek az uniós állam- és kormányfők, hogy leosszák a lapokat. EP-képviselő lett az olasz politika nagy öregje...","id":"20190529_Berlusconi_meggyozne_Orbant_maradjon_a_Neppartban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db2c8063-62f0-4ed1-9aa6-74658b6575a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a510d2-f458-4bbe-835b-ce0b063b7393","keywords":null,"link":"/vilag/20190529_Berlusconi_meggyozne_Orbant_maradjon_a_Neppartban","timestamp":"2019. május. 29. 08:55","title":"Berlusconi meggyőzné Orbánt, maradjon a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5784ea7-b6d4-4c93-8ec6-437badc3ca58","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron a V4-ek vezetőivel egyeztetett az uniós csúcs előtt. ","shortLead":"Emmanuel Macron a V4-ek vezetőivel egyeztetett az uniós csúcs előtt. ","id":"20190528_Orban_Viktor_Emmanuel_Macron_V4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5784ea7-b6d4-4c93-8ec6-437badc3ca58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a892a3c-215b-4a33-bbe7-0f29893a0fbf","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Orban_Viktor_Emmanuel_Macron_V4","timestamp":"2019. május. 28. 18:28","title":"Legnagyobb ellenfelével is találkozott Orbán Brüsszelben – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy katolikus magániskola 6-7 éves diáklányait, és a velük tartózkodó felnőtteket támadta meg valaki Japánban. Egy kislány meghalt, sok a sérült. A támadó magát is leszúrta.","shortLead":"Egy katolikus magániskola 6-7 éves diáklányait, és a velük tartózkodó felnőtteket támadta meg valaki Japánban...","id":"20190528_Keses_tamadas_volt_Tokio_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1458761-dd84-4eca-a8b1-3ac4d489863c","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Keses_tamadas_volt_Tokio_mellett","timestamp":"2019. május. 28. 05:22","title":"Megkéseltek több kislányt Tokió mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64032783-a810-4b77-9755-fd94c61d6c38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elintézte, hogy emlékezetes legyen a fellépése.","shortLead":"Elintézte, hogy emlékezetes legyen a fellépése.","id":"20190529_Jeff_Goldblum_zebranak_oltozott_es_jol_all_neki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64032783-a810-4b77-9755-fd94c61d6c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485f6c27-69b5-4e30-acb1-2680d2df04cd","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Jeff_Goldblum_zebranak_oltozott_es_jol_all_neki","timestamp":"2019. május. 29. 09:55","title":"Jeff Goldblum zebrának öltözött, és jól áll neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]