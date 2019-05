Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"688689bf-5621-4b2f-bece-c13599ca34e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan tesztkészüléken dolgoznak, amellyel az otthonában mérheti meg valaki, mennyire stresszes. Még az is kiderülhet, hogy érdemes szakemberhez fordulni.","shortLead":"Amerikai kutatók olyan tesztkészüléken dolgoznak, amellyel az otthonában mérheti meg valaki, mennyire stresszes. Még...","id":"20190530_otthoni_stressz_szint_mero_eszkoz_uv_spektroszkopia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=688689bf-5621-4b2f-bece-c13599ca34e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15dc3b9-8dbe-426b-9ca7-a6ad6d3ae068","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_otthoni_stressz_szint_mero_eszkoz_uv_spektroszkopia","timestamp":"2019. május. 30. 10:03","title":"Stresszesnek érzi magát? Nemsokára akár otthon mérheti meg, mennyire az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tisztában van vele, hogy senki nem élhet örökké. ","shortLead":"Tisztában van vele, hogy senki nem élhet örökké. ","id":"20190530_Lagzi_Lajcsi_vegrendelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b2e411-0c5d-4e05-ab2a-3e4ef5c74b3a","keywords":null,"link":"/elet/20190530_Lagzi_Lajcsi_vegrendelet","timestamp":"2019. május. 30. 10:02","title":"Lagzi Lajcsi megírta a végrendeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b25279a-59f7-47c0-8668-0e33faebcf0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik áldozat egy szemtanú, aki megpróbálta kimenteni a kislányokat. ","shortLead":"Az egyik áldozat egy szemtanú, aki megpróbálta kimenteni a kislányokat. ","id":"20190530_Gyerekek_haltak_meg_amikor_felborult_egy_csonak_a_Rajnan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b25279a-59f7-47c0-8668-0e33faebcf0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0408cbe2-4532-4664-8ef4-31055906d0b3","keywords":null,"link":"/vilag/20190530_Gyerekek_haltak_meg_amikor_felborult_egy_csonak_a_Rajnan","timestamp":"2019. május. 30. 18:35","title":"Gyerekek haltak meg, amikor felborult egy csónak a Rajnán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9f59172-4591-40bc-831b-042887711af3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Akkor is egy sétahajó és egy szállodahajó ütközött össze a Parlament és a Margit híd között.","shortLead":"Akkor is egy sétahajó és egy szállodahajó ütközött össze a Parlament és a Margit híd között.","id":"20190530_dunai_hajobaleset_magyar_hajozasi_orszagos_szovetseg_hableany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9f59172-4591-40bc-831b-042887711af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14f7a52-f94c-4675-b7db-a2dba040f0d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_dunai_hajobaleset_magyar_hajozasi_orszagos_szovetseg_hableany","timestamp":"2019. május. 30. 11:14","title":"Másfél éve ugyanott ütköztek hajók, ahol most a tragédia történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d6bc5d-5f8b-437f-9c8e-b0d597b6cae8","c_author":"Joó Hajnalka - Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Tizennégy hónappal a tavalyi, ajánlás-hamisítási botrányoktól hangos országgyűlési választás után az összesen 256 rendőrségen landolt esetnek csak kevesebb mint felében indult nyomozás, de ezekből is csak kettő jutott el a vádemelésig. A rengeteg idő és energia ráfordítása után nagyjából ejnye-bejnyével végződő eljárásokban ráadásul nem is maguk az aláírás-hamisítók kerülnek bíróság elé - még kevésbé azok a kamupárt-szervezők, akik a választás végén eltűntek a felvett százmilliókkal. ","shortLead":"Tizennégy hónappal a tavalyi, ajánlás-hamisítási botrányoktól hangos országgyűlési választás után az összesen 256...","id":"20190531_kamupartok_ajanlasokkal_valo_visszaeles_valasztas_rendje_elleni_buncselekmenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8d6bc5d-5f8b-437f-9c8e-b0d597b6cae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59574b32-84db-474a-9d70-93c3796d54a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_kamupartok_ajanlasokkal_valo_visszaeles_valasztas_rendje_elleni_buncselekmenyek","timestamp":"2019. május. 31. 06:30","title":"Megnéztük, hány embert ítéltek el a kamupártuk ügyeiben, és megdöbbentünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai T-Series immár hivatalosan a YouTube királya, ez a csatorna ugyanis az első, amelyik elérte (és már bőven meghaladta) a 100 milliós feliratkozószámot. ","shortLead":"Az indiai T-Series immár hivatalosan a YouTube királya, ez a csatorna ugyanis az első, amelyik elérte (és már bőven...","id":"20190530_youtube_csatorna_100_millio_feliratkozo_t_series","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec71a9b-bd09-4741-bb01-71b4f5beed74","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_youtube_csatorna_100_millio_feliratkozo_t_series","timestamp":"2019. május. 30. 19:03","title":"Megvan az első YouTube-csatorna, amelyik elérte a 100 millió feliratkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57a82702-23a9-46c4-8807-1e586ddadc7f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Alapos szakmai válasz érkezett a kérdésre, miért mennek kevesebben strandra, amikor hetekig esik az eső.","shortLead":"Alapos szakmai válasz érkezett a kérdésre, miért mennek kevesebben strandra, amikor hetekig esik az eső.","id":"20190530_Az_MTI_megfejtette_miert_esett_vissza_iden_majusban_a_strandok_forgalma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57a82702-23a9-46c4-8807-1e586ddadc7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b72328-0f15-4d65-a810-23d5adb63807","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_Az_MTI_megfejtette_miert_esett_vissza_iden_majusban_a_strandok_forgalma","timestamp":"2019. május. 30. 15:41","title":"Az MTI megfejtette, miért esett vissza idén májusban a strandok forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19cb900f-1a97-45db-b2b5-c220cb825973","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 64 éves odesszai C. Yuriy ellen a rendőrség szerint megalapozott a gyanú. ","shortLead":"A 64 éves odesszai C. Yuriy ellen a rendőrség szerint megalapozott a gyanú. ","id":"20190530_Orizetbe_vettek_es_gyanusitottkent_hallgattak_ki_a_szallodahajo_kapitanyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19cb900f-1a97-45db-b2b5-c220cb825973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"398cdeab-7a91-4ebb-b203-cf7c4277dd5b","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Orizetbe_vettek_es_gyanusitottkent_hallgattak_ki_a_szallodahajo_kapitanyat","timestamp":"2019. május. 30. 21:26","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették a szállodahajó kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]