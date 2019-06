Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77002df1-08df-4dfd-87e0-09576277cd49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két magyar is helyet kap a testületben, rendszeresen konzultálnak majd Čaputovával. Ilyen még nem volt!","shortLead":"Két magyar is helyet kap a testületben, rendszeresen konzultálnak majd Čaputovával. Ilyen még nem volt!","id":"20190607_KIsebbsegi_tanacsot_alapitott_az_uj_liberalis_szlovak_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77002df1-08df-4dfd-87e0-09576277cd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b9136d-f2fa-4015-aee9-7229d2396baf","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_KIsebbsegi_tanacsot_alapitott_az_uj_liberalis_szlovak_elnok","timestamp":"2019. június. 07. 13:14","title":"Kisebbségi tanácsot alapított az új liberális szlovák elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf8d13b-e6d0-4a2f-b694-48fb5f80690c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felhőszolgáltatásukkal kapcsolatos partnerséget jelentett be a Microsoft és az Oracle, annak érdekében, hogy a felhasználók a legjobbat tudják kihozni a két vállalat immár összekapcsolt szolgáltatásából.","shortLead":"Felhőszolgáltatásukkal kapcsolatos partnerséget jelentett be a Microsoft és az Oracle, annak érdekében...","id":"20190606_microsoft_oracle_egyuttmukodes_felhoszolgaltatasok_osszekapcsolasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acf8d13b-e6d0-4a2f-b694-48fb5f80690c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40fffa80-e1ad-43c2-a725-0b7d0561b8d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_microsoft_oracle_egyuttmukodes_felhoszolgaltatasok_osszekapcsolasa","timestamp":"2019. június. 06. 18:33","title":"Szokatlan szövetségre lép a Microsoft és az Oracle az Amazon és a Google ellenében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9091f4-e341-4e21-a3c0-a0a27e6a0034","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a marketingüzenetek versenyét meghirdetik, a Volkswagen ezzel a reklámmal vélhetően döntős. ","shortLead":"Ha a marketingüzenetek versenyét meghirdetik, a Volkswagen ezzel a reklámmal vélhetően döntős. ","id":"20190606_volkswagen_reklam_hello_light","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b9091f4-e341-4e21-a3c0-a0a27e6a0034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943bb391-ae3e-4efb-ae1d-aa1dbb14a4f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_volkswagen_reklam_hello_light","timestamp":"2019. június. 06. 10:22","title":"Simon & Garfunkel mutatja az új utat a Volkswagennek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1b373c-7dc1-4fd8-8ec6-84576558d3da","c_author":"Tóth Sándor","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, egyelőre nem valósul meg az évek óta dédelgetett filmterv a késő római kori ezüstkészlet talányokkal és bűntényekkel átszőtt sztorijából. A Magyar Nemzeti Filmalap (MNF) levette napirendről a téma megfilmesítését, annak ellenére, hogy neves forgatókönyvírók műhelyében gyúrták össze a film forgatókönyvét.","shortLead":"Úgy tűnik, egyelőre nem valósul meg az évek óta dédelgetett filmterv a késő római kori ezüstkészlet talányokkal és...","id":"20190605_Megsem_filmbe_illo_a_Seusokincs_tortenete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b1b373c-7dc1-4fd8-8ec6-84576558d3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271b01fe-e5dc-4572-b31c-b260d72adfb3","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Megsem_filmbe_illo_a_Seusokincs_tortenete","timestamp":"2019. június. 05. 15:15","title":"Mégsem filmbe illő a Seuso-kincs története?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b3bd3b-16d8-480f-9c8d-0ed40bc8f522","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"3D-s táskaszkennerrel kísérletezik a londoni Heathrow.","shortLead":"3D-s táskaszkennerrel kísérletezik a londoni Heathrow.","id":"20190606_Heathrow_reptr_szkenner_3d","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01b3bd3b-16d8-480f-9c8d-0ed40bc8f522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86181d78-2fa5-471b-a2a4-4c0312c0c447","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_Heathrow_reptr_szkenner_3d","timestamp":"2019. június. 06. 14:26","title":"Nem kell már sokáig kipakolni a reptéri átvilágításnál Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15fdee25-62d2-44c2-832a-a2859bd548f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem volt hivatalos felavatása a szobornak. ","shortLead":"Nem volt hivatalos felavatása a szobornak. ","id":"20190605_Fotok_Suttyomban_lepleztek_le_uj_helyen_a_Nagy_Imreszobrot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15fdee25-62d2-44c2-832a-a2859bd548f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a078134-bbca-46a5-bc3f-1739fe769176","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Fotok_Suttyomban_lepleztek_le_uj_helyen_a_Nagy_Imreszobrot","timestamp":"2019. június. 05. 19:24","title":"Fotók: Suttyomban leplezték le új helyén a Nagy Imre-szobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Döntésük alapján feltétele van annak, hogy szabálysértőként járhassanak el a „közterületen életvitelszerűen tartózkodó” emberekkel szemben.\r

","shortLead":"Döntésük alapján feltétele van annak, hogy szabálysértőként járhassanak el a „közterületen életvitelszerűen tartózkodó”...","id":"20190606_Az_Alkotmanybirosag_korlatozza_a_hajlektalanok_elleni_szabalysertesi_eljarast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0debe332-2339-4627-952d-2b3c4e40f1b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Az_Alkotmanybirosag_korlatozza_a_hajlektalanok_elleni_szabalysertesi_eljarast","timestamp":"2019. június. 06. 13:40","title":"Az Alkotmánybíróság korlátozza a hajléktalanok elleni szabálysértési eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2017a9bc-fbc4-4cf7-aecf-b033c9321552","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkezdték a múlt szerdán elsüllyedt kirándulóhajó kiemelésének előkészítését. ","shortLead":"Megkezdték a múlt szerdán elsüllyedt kirándulóhajó kiemelésének előkészítését. ","id":"20190606_Lezarjak_a_Hableany_ablakait_hogy_a_benne_levo_aldozatok_ne_essenek_ki_a_kiemeles_kozben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2017a9bc-fbc4-4cf7-aecf-b033c9321552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a59761-1723-447c-91c1-f3c376b5c2b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Lezarjak_a_Hableany_ablakait_hogy_a_benne_levo_aldozatok_ne_essenek_ki_a_kiemeles_kozben","timestamp":"2019. június. 06. 16:42","title":"Lezárják a Hableány ablakait, hogy a benne lévő áldozatok ne essenek ki a kiemelés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]