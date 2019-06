Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Könnyedén győztek az elődöntőben.","shortLead":"Könnyedén győztek az elődöntőben.","id":"20190607_Dontos_Babos_es_Mladenovic_a_Roland_Garroson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db54c8fb-391e-4255-9aee-57b082518867","keywords":null,"link":"/sport/20190607_Dontos_Babos_es_Mladenovic_a_Roland_Garroson","timestamp":"2019. június. 07. 15:21","title":"Döntős Babos és Mladenovic a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f601ad0f-4a10-4afd-bed0-11ab9165296c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az első vizsgálatok szerint bokaszalagszakadást szenvedett a brazilok szupersztárja.","shortLead":"Az első vizsgálatok szerint bokaszalagszakadást szenvedett a brazilok szupersztárja.","id":"20190606_neymar_copa_america_serules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f601ad0f-4a10-4afd-bed0-11ab9165296c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cd5d525-6a58-4706-956f-81cd91d92cd5","keywords":null,"link":"/sport/20190606_neymar_copa_america_serules","timestamp":"2019. június. 06. 10:42","title":"Megsérült Neymar, nem játszhat a Copa Americán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A katasztrófavédelem hiányosságokat talált. ","shortLead":"A katasztrófavédelem hiányosságokat talált. ","id":"20190607_Leallitottak_a_termelest_a_magyar_mutragyakiraly_szolnoki_gyaraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eba4556-3613-4552-a160-e495fa648ada","keywords":null,"link":"/kkv/20190607_Leallitottak_a_termelest_a_magyar_mutragyakiraly_szolnoki_gyaraban","timestamp":"2019. június. 07. 15:42","title":"Leállították a termelést a magyar műtrágyakirály szolnoki gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f72a71-216e-4b48-9e56-41a00e09ae06","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A külügyminisztériumba, péntekre.","shortLead":"A külügyminisztériumba, péntekre.","id":"20190606_Berendeltek_a_budapesti_roman_nagykovetet_az_uzvolgyi_temetonel_tortentek_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78f72a71-216e-4b48-9e56-41a00e09ae06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5107b8b-f731-4ee5-b7df-7d42c110285a","keywords":null,"link":"/vilag/20190606_Berendeltek_a_budapesti_roman_nagykovetet_az_uzvolgyi_temetonel_tortentek_miatt","timestamp":"2019. június. 06. 22:07","title":"Berendelték a budapesti román nagykövetet az úzvölgyi temetőnél történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sértett egy brazil tv-műsorban borította ki a bilit.","shortLead":"A sértett egy brazil tv-műsorban borította ki a bilit.","id":"20190606_Video_kerult_ki_Neymar_zaklatasi_ugyerol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a8b0a4-e6f5-4ab3-aee6-27c04cf0180f","keywords":null,"link":"/sport/20190606_Video_kerult_ki_Neymar_zaklatasi_ugyerol","timestamp":"2019. június. 06. 15:04","title":"Videó került ki Neymar zaklatási ügyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár negyedével is csökkenhet a jéggel borított felszín nagysága.","shortLead":"Akár negyedével is csökkenhet a jéggel borított felszín nagysága.","id":"20190607_sziberia_klimavaltozas_greenpeace","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e84a4a2-f1c7-41c1-bdca-6126b701a203","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_sziberia_klimavaltozas_greenpeace","timestamp":"2019. június. 07. 09:19","title":"Új kutatás: évtizedeken belül lakhatóvá válik Szibéria a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad170b5-c83e-4172-acaa-4b270b61103d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az előzetes vizsgálatok alapján agydaganatot állapítottak meg a 42 éves New York-i Rachel Palmánál, a műtét után viszont kiderült, másról van szó.","shortLead":"Az előzetes vizsgálatok alapján agydaganatot állapítottak meg a 42 éves New York-i Rachel Palmánál, a műtét után...","id":"20190606_rachel_palma_agydaganat_szalagfereg_betegseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ad170b5-c83e-4172-acaa-4b270b61103d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfeca0e-d987-4927-86ef-7cebca4d9b9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_rachel_palma_agydaganat_szalagfereg_betegseg","timestamp":"2019. június. 06. 08:03","title":"Azt hitték az orvosok, agydaganatot operálnak, de egészen mást találtak a nő fejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55bc8e8-3237-4c75-98ab-3a65ebfb5100","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub Híradója utánajárt, a városi vízilabdacsapatot működtető alapítvány volt az ötletgazda, a város viszont máshogy dönt az elnevezésről.\r

\r

","shortLead":"Az RTL Klub Híradója utánajárt, a városi vízilabdacsapatot működtető alapítvány volt az ötletgazda, a város viszont...","id":"20190607_Egy_hetig_allt_csak_Nyerges_Zsolt_neve_a_szolnoki_arena_homlokozatan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e55bc8e8-3237-4c75-98ab-3a65ebfb5100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a2399a-d019-4920-86dd-7a429764c39b","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Egy_hetig_allt_csak_Nyerges_Zsolt_neve_a_szolnoki_arena_homlokozatan","timestamp":"2019. június. 07. 20:52","title":"Egy hétig állt csak Nyerges Zsolt neve a szolnoki aréna homlokozatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]