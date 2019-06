Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2e1b2e3-e270-4568-b53e-1c7370212b27","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Emberünk szinte alig használ Photoshopot – mutatjuk, hogy milyenek lettek a valódi sárfelverődéssel, felfröccsenő vízzel és saját recept alapján készített műhóval megspékelt modellfotók. És minden műhelytitokra is fény derül.","shortLead":"Emberünk szinte alig használ Photoshopot – mutatjuk, hogy milyenek lettek a valódi sárfelverődéssel, felfröccsenő...","id":"20190613_elkepesztoen_otletes_autos_kepek_a_mercedes_gosztalyt_vette_kezelesbe_a_magyar_fotos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2e1b2e3-e270-4568-b53e-1c7370212b27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab32a06-5fc0-42d1-b196-e2337aabb004","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_elkepesztoen_otletes_autos_kepek_a_mercedes_gosztalyt_vette_kezelesbe_a_magyar_fotos","timestamp":"2019. június. 13. 18:21","title":"Elképesztően ötletes autós képek: az új G-osztályt vette kezelésbe a magyar fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kilométeres torlódás alakult ki az M3-as autópályán Budapest felé.","shortLead":"Több kilométeres torlódás alakult ki az M3-as autópályán Budapest felé.","id":"20190612_kigyulladt_auto_m3_autopalya_torlodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed1cfee-381b-4604-a48e-d5b8aa1de798","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_kigyulladt_auto_m3_autopalya_torlodas","timestamp":"2019. június. 12. 07:52","title":"Kigyulladt egy autó, beállt az M3-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec83fc35-0384-4b4b-938c-214eff3aeb66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagy riválisok olykor bemerészkednek a másik territóriumára is: például az Apple is elérhetővé tette felhőszolgáltatását a Windows 10-et használók számára.","shortLead":"A nagy riválisok olykor bemerészkednek a másik territóriumára is: például az Apple is elérhetővé tette...","id":"20190613_apple_icloud_windowsos_app_letoltes_microsoft_store","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec83fc35-0384-4b4b-938c-214eff3aeb66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d23bbf-9fd9-460d-9914-d77b845d9a7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_apple_icloud_windowsos_app_letoltes_microsoft_store","timestamp":"2019. június. 13. 14:03","title":"Mindegy, hogy iPhone-t vagy Windowst használ, bárhonnan elérheti az Apple felhőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"904d35ef-70d1-4d1a-b373-52428d95b212","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"„Mert csak” – ezzel az érveléstechnikájával találta magát szembe az MTA, amikor a kormányt arról kérdezte, miért kell leválasztani a kutatóintézeti hálózatát és létrehozni egy újat. Az MTA nemzetközi sajtótájékoztatót tartott, amin kiderült, mi a különbség a CEU és az MTA között, és miért nem kéne Michelangelónak asztalokat ácsolnia.\r

","shortLead":"„Mert csak” – ezzel az érveléstechnikájával találta magát szembe az MTA, amikor a kormányt arról kérdezte, miért kell...","id":"20190612_Lovasz_mta_kutatohalozat_orban_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=904d35ef-70d1-4d1a-b373-52428d95b212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd3bc23-5ac7-4feb-83bf-71e899b95a54","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Lovasz_mta_kutatohalozat_orban_kormany","timestamp":"2019. június. 12. 14:45","title":"Lovász László segélykiáltása: „Mi nem tudunk Bécsbe költözni. A magyarok támogassák az MTA-t!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92884616-7a78-4509-8939-6481813bcdf3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aki június 26-ig nem intézi ezt el, annak korlátozzák a számlájához hozzáférést. ","shortLead":"Aki június 26-ig nem intézi ezt el, annak korlátozzák a számlájához hozzáférést. ","id":"20190613_Mindenkepp_nezze_meg_nem_kelle_bemennie_a_bankjaba_adatot_egyeztetni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92884616-7a78-4509-8939-6481813bcdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad96a90-f7d9-46d9-81ba-707e2a31cb06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Mindenkepp_nezze_meg_nem_kelle_bemennie_a_bankjaba_adatot_egyeztetni","timestamp":"2019. június. 13. 09:15","title":"Mindenképp nézze meg, nem kell-e bemennie a bankjába adatot egyeztetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf629b88-5697-4885-a3f6-1685e24e2a30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem a Hableány mentésén akart meggazdagodni a Clark Ádám úszódaru tulajdonosa, több eszközt ingyen biztosított a mentéshez.","shortLead":"Nem a Hableány mentésén akart meggazdagodni a Clark Ádám úszódaru tulajdonosa, több eszközt ingyen biztosított...","id":"20190612_Tobb_tizmillio_forintba_kerult_a_Hableany_kiemelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf629b88-5697-4885-a3f6-1685e24e2a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67030f7-a6d9-4536-a65c-51d67887253c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Tobb_tizmillio_forintba_kerult_a_Hableany_kiemelese","timestamp":"2019. június. 12. 19:33","title":"Több tízmillió forintba került a Hableány kiemelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megmarad az ismétlések utáni jogdíj.","shortLead":"Megmarad az ismétlések utáni jogdíj.","id":"20190613_Megsem_vesz_ki_milliokat_a_szineszek_zsebebol_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd5aefd7-da21-4925-950b-c5d494d19369","keywords":null,"link":"/kultura/20190613_Megsem_vesz_ki_milliokat_a_szineszek_zsebebol_a_kormany","timestamp":"2019. június. 13. 10:57","title":"Mégsem vesz ki milliókat a színészek zsebéből a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c6e0b2-e771-414a-bba2-4b7d9dcb6528","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy rejtélyes felfedezés tartja lázban a Baylor Egyetem tudósait, akik a Hold egyik krátere alatt vettek észre valami nagyot, jó mélyen.","shortLead":"Egy rejtélyes felfedezés tartja lázban a Baylor Egyetem tudósait, akik a Hold egyik krátere alatt vettek észre valami...","id":"20190612_hold_aitken_medence_femlerakodas_krater","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8c6e0b2-e771-414a-bba2-4b7d9dcb6528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0724db-45a0-4db6-afc3-7085c3e4764f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_hold_aitken_medence_femlerakodas_krater","timestamp":"2019. június. 12. 19:33","title":"Különös dolgot fedeztek fel a Hold egyik krátere alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]