Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22e88953-261b-4a23-8258-cb27edaee971","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem tudták megmondani, mennyi szesz volt az épületben, de még a tűz eloltása után is folyt a raktárból.","shortLead":"Nem tudták megmondani, mennyi szesz volt az épületben, de még a tűz eloltása után is folyt a raktárból.","id":"20190616_Tragedia_Cognacban_leegett_egy_2500_hektoliteres_szeszraktar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22e88953-261b-4a23-8258-cb27edaee971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de351d87-5c86-45ef-a2bb-f962ff647e30","keywords":null,"link":"/kkv/20190616_Tragedia_Cognacban_leegett_egy_2500_hektoliteres_szeszraktar","timestamp":"2019. június. 16. 18:54","title":"Tragédia Cognacban: leégett egy 2500 hektoliteres szeszraktár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0be54da-285c-4397-a373-1fd9eae1b831","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fiatalok, a családosok, az idősek és más csoportok is kedvezményt kapnak. ","shortLead":"A fiatalok, a családosok, az idősek és más csoportok is kedvezményt kapnak. ","id":"20190616_Nonek_juliustol_a_kozjegyzoi_dijak_de_van_aki_megis_orulhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0be54da-285c-4397-a373-1fd9eae1b831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60461219-39fd-4fd0-83d7-fa1d80cca1d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190616_Nonek_juliustol_a_kozjegyzoi_dijak_de_van_aki_megis_orulhet","timestamp":"2019. június. 16. 13:43","title":"Nőnek júliustól a közjegyzői díjak, de van, aki mégis örülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyebek mellett a vagyonosodásáról, a megváltozott munkaképességű emberek helyzetének rendezéséről, az 1956-os Intézetről, a klímacélokról és a Hableány tragédiájáról faggatták a miniszterelnököt a parlamentben az azonnali kérdések órájában az ellenzéki képviselők. Orbán még egy zacskó száraztésztát is kapott ajándékba. ","shortLead":"Egyebek mellett a vagyonosodásáról, a megváltozott munkaképességű emberek helyzetének rendezéséről, az 1956-os...","id":"20190617_orban_viktor_jakab_peter_parlament_azonnali_kerdesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551cd6c2-679e-40fe-98ca-0381c5831a26","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_orban_viktor_jakab_peter_parlament_azonnali_kerdesek","timestamp":"2019. június. 17. 17:29","title":"Jakab Péter szemében Orbán Viktor annyit ér, mint egy zacskó száraztészta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20144718-2c78-45b9-8469-9fbd8d98627b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kislány kinyúlt a műalkotásért a babakocsiból, de lelökte a földre. ","shortLead":"A kislány kinyúlt a műalkotásért a babakocsiból, de lelökte a földre. ","id":"20190617_Haromeves_kislany_tett_tonkre_egy_16_millios_mualkotast_Baselben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20144718-2c78-45b9-8469-9fbd8d98627b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a431250-739e-44eb-9385-811f91d8dcf5","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_Haromeves_kislany_tett_tonkre_egy_16_millios_mualkotast_Baselben","timestamp":"2019. június. 17. 13:15","title":"Hároméves kislány tett tönkre egy 16 milliós műalkotást Baselben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Túl nagy zajártalommal járt volna a vágányfelújítás a sínek melletti házban, a vasúttársaság befizette az ott élőket két hétvégére szállodába.","shortLead":"Túl nagy zajártalommal járt volna a vágányfelújítás a sínek melletti házban, a vasúttársaság befizette az ott élőket...","id":"20190617_Tul_hangos_volt_a_felujitas_a_Deutsche_Bahn_szallodai_szobat_vett_ki_egy_hazasparnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e0cbd18-bff9-413d-810e-e9b71c151846","keywords":null,"link":"/kkv/20190617_Tul_hangos_volt_a_felujitas_a_Deutsche_Bahn_szallodai_szobat_vett_ki_egy_hazasparnak","timestamp":"2019. június. 17. 11:06","title":"Túl hangos volt a felújítás, a Deutsche Bahn szállodai szobát vett ki egy házaspárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lépésváltást szorgalmazott a globális felmelegedés okozta világméretű gazdasági-társadalmi válsággal szemben Ferenc pápa, aki a nemzetközi kőolaj- és gázvállalatok vezetőit fogadta a Vatikánban pénteken. ","shortLead":"Lépésváltást szorgalmazott a globális felmelegedés okozta világméretű gazdasági-társadalmi válsággal szemben Ferenc...","id":"20190616_ferenc_papa_globalis_felmelegedes_azonnali_lepesek_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca962dd2-b08e-4c8b-9aeb-55b39d168ac6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_ferenc_papa_globalis_felmelegedes_azonnali_lepesek_klimavaltozas","timestamp":"2019. június. 16. 15:03","title":"Ferenc pápa is megszólalt: azonnal lépni kell a globális felmelegedés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be900c9-5a16-46c6-a065-36b17840f7d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szegény cukrász tisztességes munkát végzett, csak épp összekeverte a neveket. ","shortLead":"Szegény cukrász tisztességes munkát végzett, csak épp összekeverte a neveket. ","id":"20190617_Rendeltek_egy_tortat_Mariah_Carey_arckepevel_nagyot_neztek_Marie_Curie_lattan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2be900c9-5a16-46c6-a065-36b17840f7d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccbe267-7f11-4e19-a0be-f1832c554ce9","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Rendeltek_egy_tortat_Mariah_Carey_arckepevel_nagyot_neztek_Marie_Curie_lattan","timestamp":"2019. június. 17. 15:27","title":"Rendelt egy tortát Mariah Carey arcképével, és nagyot nézett Marie Curie láttán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4fef2f5-e454-415a-9818-e201eddec351","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy év alatt 600-zal csökkent az atomfegyverek száma. A modernizáció miatt mégsem lehet hátradőlni.","shortLead":"Egy év alatt 600-zal csökkent az atomfegyverek száma. A modernizáció miatt mégsem lehet hátradőlni.","id":"20190617_Sokkal_kevesebb_atomfegyver_van_a_Foldon_mint_egy_eve_ilyenkor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4fef2f5-e454-415a-9818-e201eddec351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224e6aad-30ed-4e0a-86b9-8b8934e41f3e","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_Sokkal_kevesebb_atomfegyver_van_a_Foldon_mint_egy_eve_ilyenkor","timestamp":"2019. június. 17. 12:28","title":"Sokkal kevesebb atomfegyver van a Földön, mint egy éve ilyenkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]