Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f8c2e96-f6fd-4c46-a5a3-dbe6852c8cb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kormányzat éppen a készülék premierje előtti napokban tette világossá, hogy embargót rendel el a Huaweijel szemben, így rövid ideig az is kérdéses volt, lesz-e megvásárolható termék a Huawei-csoporthoz tartozó Honor mobiljából. A Honor 20-at végül bemutatták, de több országban is elhalasztották piaci bevezetését. A vállalat kedden jelentette be, végül Magyarországra is elhozza a telefont, igaz, nem a legjobb kiadását.","shortLead":"Az amerikai kormányzat éppen a készülék premierje előtti napokban tette világossá, hogy embargót rendel el a Huaweijel...","id":"20190625_honor_20_okostelefon_huawei_bojkott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f8c2e96-f6fd-4c46-a5a3-dbe6852c8cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d04501e-6507-442b-863e-d4ec3e4317d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_honor_20_okostelefon_huawei_bojkott","timestamp":"2019. június. 25. 10:33","title":"Augusztustól Magyarországon is elkezdik árulni a Huawei/Honor megkésett telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3ac31f-fb89-42d4-92e9-726b8ca8ef1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gazdasági megfontolások miatt alakították ki olyanra az eredeti USB-csatlakozót, amilyen lett, nem pedig azért, hogy a felhasználókat bosszantsák - erről maga a kitaláló beszélt egy interjúban, azt is bevallva: tudja jól, hogy a technika nem lett valami népszerű.","shortLead":"Gazdasági megfontolások miatt alakították ki olyanra az eredeti USB-csatlakozót, amilyen lett, nem pedig azért...","id":"20190625_usb_kabel_csatlakozo_ajay_bhatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a3ac31f-fb89-42d4-92e9-726b8ca8ef1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c48cc8-075c-4fd0-94f0-6db32cf351c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_usb_kabel_csatlakozo_ajay_bhatt","timestamp":"2019. június. 25. 19:03","title":"Kiderült a titok: ezért annyira idegesítően nehéz néha bedugni az USB-csatlakozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670266c6-fda3-4f2c-840b-b612a0bb3a57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tényleg vacakabb a nálunk kapható Nutella és halrudacska? Az EU kutatóintézete 1400 termék vizsgálata után levonta a következtetést.","shortLead":"Tényleg vacakabb a nálunk kapható Nutella és halrudacska? Az EU kutatóintézete 1400 termék vizsgálata után levonta...","id":"20190624_Itt_a_tudomanyos_valasz_arra_tenyleg_rosszabb_termekekkel_etetneke_minket_a_gyartok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=670266c6-fda3-4f2c-840b-b612a0bb3a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7f2174-6627-4c33-8cc8-86b611a9fc4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Itt_a_tudomanyos_valasz_arra_tenyleg_rosszabb_termekekkel_etetneke_minket_a_gyartok","timestamp":"2019. június. 24. 07:44","title":"Itt a tudományos válasz arra, tényleg rosszabb termékekkel etetnek-e minket a gyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d04e052-04a6-4ab4-aeb1-c6981d7cfe75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs olyan kiemelt üdülőkörzete az országnak, ahol ne kétszámjegyű lett volna a nyaralók drágulása egy év alatt. Az árak tovább nőhetnek idén is.","shortLead":"Nincs olyan kiemelt üdülőkörzete az országnak, ahol ne kétszámjegyű lett volna a nyaralók drágulása egy év alatt...","id":"20190624_A_falusi_csok_meg_a_nyaralok_arait_is_felhajthatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d04e052-04a6-4ab4-aeb1-c6981d7cfe75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307334f4-e102-4d24-8f8c-b7b8d92cf7c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_A_falusi_csok_meg_a_nyaralok_arait_is_felhajthatja","timestamp":"2019. június. 24. 15:36","title":"A falusi csok még a nyaralók árait is felhajthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea983fd4-f35b-4b2b-a07f-9f2043926edc","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nem könnyű rávenni partnerünket a mosogatásra, lakótársunkat a szemét levitelére, egy ismeretlent pedig arra, hogy a reptéren engedjen előre bennünket a sorban. Nem árt, ha van egy elfogadható indokunk.","shortLead":"Nem könnyű rávenni partnerünket a mosogatásra, lakótársunkat a szemét levitelére, egy ismeretlent pedig arra...","id":"20190625_Ezert_erdemes_mindig_megindokolni_a_kereseinket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea983fd4-f35b-4b2b-a07f-9f2043926edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7263878-469f-43de-9368-b3fe9d5d6563","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190625_Ezert_erdemes_mindig_megindokolni_a_kereseinket","timestamp":"2019. június. 25. 14:15","title":"Ezért érdemes mindig megindokolni a kéréseinket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Varga Mihály augusztus 31-ét szerette volna végső határidőnek a banki azonosítás elvégzésére, a bankok szeptember 30-át, ehhez képest október 31-e lehet a hivatalos dátum.","shortLead":"Varga Mihály augusztus 31-ét szerette volna végső határidőnek a banki azonosítás elvégzésére, a bankok szeptember...","id":"20190624_Meg_annal_is_tovabb_csuszik_a_banki_adategyeztetes_hatarideje_mint_amit_a_kormany_igert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1216ab-3ec1-4042-ba0d-657b8252c2bc","keywords":null,"link":"/kkv/20190624_Meg_annal_is_tovabb_csuszik_a_banki_adategyeztetes_hatarideje_mint_amit_a_kormany_igert","timestamp":"2019. június. 24. 17:20","title":"Még annál is tovább csúszik a banki adategyeztetés határideje, mint amit a kormány ígért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b75a884-865f-4d3a-bd8f-cd9967477e9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Kívül zöld, de belül vörös” – ezt mondta Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára Tordai Bencének a parlament keddi ülésnapján.","shortLead":"„Kívül zöld, de belül vörös” – ezt mondta Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti...","id":"20190625_Allamtitkar_Tordai_Bencenek_On_olyan_mint_a_gorogdinnye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b75a884-865f-4d3a-bd8f-cd9967477e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea122d63-1955-4897-810c-7a8aea43f25a","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Allamtitkar_Tordai_Bencenek_On_olyan_mint_a_gorogdinnye","timestamp":"2019. június. 25. 11:39","title":"Államtitkár Tordai Bencének: Ön olyan, mint a görögdinnye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ingatlanfejlesztők a kedvezményes lakásáfa hosszabb távú fenntartását javasolják, máskülönben szerintük drágább, elmaradottabb lakások épülnek majd, szűkebb lesz a kínálat, és végső soron a GDP is alacsonyabb lesz.","shortLead":"Az ingatlanfejlesztők a kedvezményes lakásáfa hosszabb távú fenntartását javasolják, máskülönben szerintük drágább...","id":"20190625_Tordofessel_erhet_fel_a_lakasafa_emelese_az_ingatlanfejlesztok_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21533b7b-9ab5-4a49-8caf-a8b6fa616958","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Tordofessel_erhet_fel_a_lakasafa_emelese_az_ingatlanfejlesztok_szerint","timestamp":"2019. június. 25. 06:45","title":"Tőrdöféssel érhet fel a lakásáfa emelése az ingatlanfejlesztők szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]