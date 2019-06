Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b554293-e61f-4690-8af8-14d8d8c0e2f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az online rendelt termékek gyorsabb kiadását segítő csomagkiadó robotokat állított üzembe a Decathlon Magyarország. A cég szerint a berendezések fürgébbek az embernél, de a munkát azért nem veszik el tőlük.","shortLead":"Az online rendelt termékek gyorsabb kiadását segítő csomagkiadó robotokat állított üzembe a Decathlon Magyarország...","id":"20190627_robot_decathlon_csomagkiado_automata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b554293-e61f-4690-8af8-14d8d8c0e2f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711e399e-9de1-4d08-8f62-f064b56076de","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_robot_decathlon_csomagkiado_automata","timestamp":"2019. június. 27. 10:33","title":"Robotok kezdtek dolgozni a Decathlonban, a cég szerint gyorsabbak az embernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB honlapján közölte: jelzáloghitel felvétele esetén legfeljebb 75 százalékban önerőként szolgálhat.","shortLead":"Az MNB honlapján közölte: jelzáloghitel felvétele esetén legfeljebb 75 százalékban önerőként szolgálhat.","id":"20190627_Babavaro_hitel_itt_vannak_a_pontos_szabalyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2f0ec7-f565-4f05-ab45-9fd8e166c4f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Babavaro_hitel_itt_vannak_a_pontos_szabalyok","timestamp":"2019. június. 27. 05:17","title":"Babaváró hitel: itt vannak a pontos szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad258e2-eea8-4045-baca-f2580c717ac0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fontos változtatásokat szavazott meg a nyári és téli olimpiák helyszínkijelölésének menetéről a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a lausanne-i kongresszusának szerdai napján.","shortLead":"Fontos változtatásokat szavazott meg a nyári és téli olimpiák helyszínkijelölésének menetéről a Nemzetközi Olimpiai...","id":"20190626_Radikalisan_megvaltozik_az_olimpiai_helyszinkijeloles_menete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ad258e2-eea8-4045-baca-f2580c717ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea1dab8-361e-4d7f-aad8-44c5e001ac67","keywords":null,"link":"/sport/20190626_Radikalisan_megvaltozik_az_olimpiai_helyszinkijeloles_menete","timestamp":"2019. június. 26. 19:13","title":"Radikálisan megváltozik az olimpiai helyszínkijelölés menete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdadd521-c769-446d-a81d-4162ca32378d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a tengerekban és óceánokban felhalmozódó szemét milyen súlyos problémát jelent az élővilágra nézve, most azonban egy egészen újkeletű problémára hívták fel a figyelmet portugál kutatók.","shortLead":"Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a tengerekban és óceánokban felhalmozódó szemét milyen súlyos problémát jelent...","id":"20190626_muanyag_szemet_ocean_szennyezettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdadd521-c769-446d-a81d-4162ca32378d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f66f18b-401f-4b1f-abf5-dc21e1ffa887","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_muanyag_szemet_ocean_szennyezettseg","timestamp":"2019. június. 26. 17:03","title":"Annyi a szemét az óceánokban, hogy \"műanyagréteg\" jelent meg a part menti sziklákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22bed957-8938-498a-97f2-0a0352a85857","c_author":"RTL Hírek","category":"elet","description":"Leleményes ötlettel álltak elő.","shortLead":"Leleményes ötlettel álltak elő.","id":"20190626_Arapapagajt_mentettek_a_budapesti_tuzoltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22bed957-8938-498a-97f2-0a0352a85857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f78c6b2-5b78-498d-acac-d953b4dae870","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Arapapagajt_mentettek_a_budapesti_tuzoltok","timestamp":"2019. június. 26. 21:51","title":"Arapapagájt mentettek a budapesti tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9daa21-c48e-4959-92ee-f99a5fb6f488","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A magyarok közel fele készpénzzel fizet egy kutatás szerint. Főleg megszokásból. Az elektronikus fizetési megoldásokat emellett sokan bonyolultnak és veszélyesnek tartják.","shortLead":"A magyarok közel fele készpénzzel fizet egy kutatás szerint. Főleg megszokásból. Az elektronikus fizetési megoldásokat...","id":"20190626_Ugy_vannak_a_magyarok_a_keszpenzzel_mint_egy_rossz_hazassaggal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d9daa21-c48e-4959-92ee-f99a5fb6f488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119e027c-f827-4beb-b79e-6fb7f9dc4d30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Ugy_vannak_a_magyarok_a_keszpenzzel_mint_egy_rossz_hazassaggal","timestamp":"2019. június. 26. 16:15","title":"Úgy vannak a magyarok a készpénzzel, mint egy rossz házassággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c75b9a-1b9f-4651-a6a7-78bc277133cb","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Mélypontok mindenki életében vannak, Péterfy-Novák Éva író, az Egyasszony és A rózsaszín ruha szerzője azonban kicsit mintha többet kapott volna ebből a gyerekvállalás környékén. Hogyan nyerhető vissza az erő a trauma után, és mi kell ahhoz, hogy az önbizalom újra az életünk része legyen?","shortLead":"Mélypontok mindenki életében vannak, Péterfy-Novák Éva író, az Egyasszony és A rózsaszín ruha szerzője azonban kicsit...","id":"20190626_Ez_a_gyengesegben_az_ero__traumabol_onbizalmat_epiteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7c75b9a-1b9f-4651-a6a7-78bc277133cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7cec5b7-9f2f-4a40-9393-895cb3303ba4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190626_Ez_a_gyengesegben_az_ero__traumabol_onbizalmat_epiteni","timestamp":"2019. június. 26. 10:30","title":"Ez a gyengeségben az erő - traumából önbizalmat építeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"f0a92afa-fd65-4ad2-9196-75af73076640","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állítólag tarthatatlanná vált a helyzet a hajón.","shortLead":"Állítólag tarthatatlanná vált a helyzet a hajón.","id":"20190626_A_fenyegetes_ellenere_belepett_az_olasz_vizekre_a_SeaWatch_mentohajoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0a92afa-fd65-4ad2-9196-75af73076640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ceb8a4-18ac-46d1-9f7b-abe79cd7e28d","keywords":null,"link":"/elet/20190626_A_fenyegetes_ellenere_belepett_az_olasz_vizekre_a_SeaWatch_mentohajoja","timestamp":"2019. június. 26. 16:10","title":"A fenyegetés ellenére belépett az olasz vizekre a Sea-Watch mentőhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]