[{"available":true,"c_guid":"83d061d2-69ee-41f7-bfed-ca26de6f82cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gondatlanság lehetőségét viszont még nem zárták ki.","shortLead":"A gondatlanság lehetőségét viszont még nem zárták ki.","id":"20190626_NotreDame_Az_ugyeszseg_szerint_nincs_buncselekmenyre_utalo_jel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83d061d2-69ee-41f7-bfed-ca26de6f82cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56c3358-0c28-42a4-bc9b-87cea600402c","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_NotreDame_Az_ugyeszseg_szerint_nincs_buncselekmenyre_utalo_jel","timestamp":"2019. június. 26. 18:29","title":"Notre-Dame: Az ügyészség szerint nincs bűncselekményre utaló jel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fahidi Éva holokauszttúlélő osztotta meg megrázó videóját Facebookon, amelyben az Auschwitz-Birkenauba tartó transzport 3 napjára emlékezik. ","shortLead":"Fahidi Éva holokauszttúlélő osztotta meg megrázó videóját Facebookon, amelyben az Auschwitz-Birkenauba tartó transzport...","id":"20190627_Szomoru_evfordulo_75_eve_ezen_a_napon_indult_el_a_vonat_Debrecenbol_Auschwitzba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4132e8-1ddf-4f26-bb00-78ff54a3a682","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Szomoru_evfordulo_75_eve_ezen_a_napon_indult_el_a_vonat_Debrecenbol_Auschwitzba","timestamp":"2019. június. 27. 15:18","title":"\"A csecsemők hamar kiszáradtak\" – 75 éve ezen a napon indult el a vonat Debrecenből Auschwitzba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0c68fc-d1ea-4376-adb8-61ab370d106e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Jobbnál jobb olvasói történeteket kaptunk véletlen okmányirodai tévedésekről. Megváltozott név, érvénytelen forgalmi, titokzatos helyen kikötött büntetőpontok – kalandozás a magyar bürokráciában. ","shortLead":"Jobbnál jobb olvasói történeteket kaptunk véletlen okmányirodai tévedésekről. Megváltozott név, érvénytelen forgalmi...","id":"20190626_Az_ugyintezo_azt_kerdezte_nem_mentem_ferjhez_mostanaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d0c68fc-d1ea-4376-adb8-61ab370d106e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343469d4-bc6b-4a43-b4cc-aaed5d4de1fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Az_ugyintezo_azt_kerdezte_nem_mentem_ferjhez_mostanaban","timestamp":"2019. június. 26. 15:00","title":"„Dühömben elkapott a sírógörcs, amikor mondták, hogy érvénytelen a személyim”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Minden leendő munkavállalóját több szintű háttérellenőrzésnek veti alá a Moszkvából Budapestre költöző Nemzetközi Beruházási Bank, elnökhelyettese szerint nem szivároghatnak be titkosszolgálati emberek a soraik közé.","shortLead":"Minden leendő munkavállalóját több szintű háttérellenőrzésnek veti alá a Moszkvából Budapestre költöző Nemzetközi...","id":"20190627_Eros_kemelharitasrol_szamolt_be_a_kemkedessel_gyanusitott_moszkvai_bank_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc84d8a-12ca-447b-a694-2039f2c61efe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Eros_kemelharitasrol_szamolt_be_a_kemkedessel_gyanusitott_moszkvai_bank_vezetoje","timestamp":"2019. június. 27. 06:15","title":"Erős kémelhárításról számolt be a kémkedéssel gyanúsított moszkvai bank vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kiváló tudományos tevékenységéért és a közjó szolgálatáért.","shortLead":"Kiváló tudományos tevékenységéért és a közjó szolgálatáért.","id":"20190626_Matolcsy_Gyorgynek_adomanyozott_tiszteletbeli_doktori_cimet_a_Kaposvari_Egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c021b325-e5de-42da-868a-59be5daf8019","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Matolcsy_Gyorgynek_adomanyozott_tiszteletbeli_doktori_cimet_a_Kaposvari_Egyetem","timestamp":"2019. június. 26. 14:56","title":"Matolcsy Györgynek adományozott tiszteletbeli doktori címet a Kaposvári Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672f166c-2327-407b-bba5-89db5ca610d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felfüggesztette a munkavégzés alól Gönczöl Józsefet, Nagyoroszi polgármesterét a nagyközség képviselő-testülete – írja a nool.hu. A Nógrád megyei hírportált szerint a testület azzal indokolta döntését, hogy a település vezetője évek óta nem hajlandó kivenni törvényileg előírt szabadságát. A polgármestert azzal vádolják, egyben és pénzben kívánja megváltani kilenc éve ki nem vett szabadnapjait.","shortLead":"Felfüggesztette a munkavégzés alól Gönczöl Józsefet, Nagyoroszi polgármesterét a nagyközség képviselő-testülete – írja...","id":"20190626_Felfuggesztettek_Nagyoroszi_polgarmesteret_mert_nem_vette_ki_a_szabadsagat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=672f166c-2327-407b-bba5-89db5ca610d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c440d824-61ad-4a88-b946-bf72918f4e85","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Felfuggesztettek_Nagyoroszi_polgarmesteret_mert_nem_vette_ki_a_szabadsagat","timestamp":"2019. június. 26. 14:13","title":"Felfüggesztették Nagyoroszi polgármesterét, mert nem vette ki a szabadságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kínaiak máshol keresnek szövetségeseket, miközben békülésre bírnák az amerikai vezetést. Európa eddig a nevető harmadik volt, de a G20-csúcs után fordulhat a kocka.","shortLead":"A kínaiak máshol keresnek szövetségeseket, miközben békülésre bírnák az amerikai vezetést. Európa eddig a nevető...","id":"20190627_donald_trump_hszi_csin_ping_usa_kina_kereskedelmi_haboru_oszaka_g20","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c57c128-449e-4669-8b20-44061bd82385","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_donald_trump_hszi_csin_ping_usa_kina_kereskedelmi_haboru_oszaka_g20","timestamp":"2019. június. 27. 17:15","title":"Kína után Európa lesz Trump következő ellenfele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5bece6b-6a87-4ed1-98e6-808757cd3309","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyar Csaba A házikedvenc című szürreális műve nyerte az idei Álljon meg egy novellára! című pályázat fődíját. A JCDecaux versenyének győztes munkáját, illetve további 19 kiemelkedő írást busz- és villamosmegállókba helyezik ki Budapesten és a megyeszékhelyeken. A házikedvencet a Hvg.hu-n is elolvashatja. ","shortLead":"Magyar Csaba A házikedvenc című szürreális műve nyerte az idei Álljon meg egy novellára! című pályázat fődíját...","id":"20190626_Olvassa_el_az_orszagszerte_a_buszmegallokba_kikerulo_nyertes_novellat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5bece6b-6a87-4ed1-98e6-808757cd3309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b4d531-52a6-4168-a73a-8cb7a790bda0","keywords":null,"link":"/kultura/20190626_Olvassa_el_az_orszagszerte_a_buszmegallokba_kikerulo_nyertes_novellat","timestamp":"2019. június. 26. 16:30","title":"Olvassa el az országszerte a buszmegállókba kikerülő nyertes novellát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]