Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60e3597a-137f-4a50-9867-879253fbc016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mai bőkezű állami támogatás túlságosan politikai alapon zajlik, ezért látta elérkezettnek az időt az OSF, hogy ismét a kultúrafinanszírozás területére lépjen.

","shortLead":"A mai bőkezű állami támogatás túlságosan politikai alapon zajlik, ezért látta elérkezettnek az időt az OSF, hogy ismét...","id":"20190704_Soros_a_Kadarrendszer_utan_megint_tamogatja_a_kulturat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60e3597a-137f-4a50-9867-879253fbc016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e17532-8951-4ca1-8527-ec8582518e75","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Soros_a_Kadarrendszer_utan_megint_tamogatja_a_kulturat","timestamp":"2019. július. 04. 09:07","title":"Soros a Kádár-rendszer után megint támogatja a kultúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c003c89f-23c9-49e4-b106-d3ea332371ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Naprendszerről készült legtöbb képen csak a Nap és a körülötte keringő bolygók láthatók, pedig bőven van még égitest, amit ábrázolni lehet. Egy kutató most megtette, mutatjuk az eredményt.","shortLead":"A Naprendszerről készült legtöbb képen csak a Nap és a körülötte keringő bolygók láthatók, pedig bőven van még égitest...","id":"20190703_naprendszer_terkep_bolygok_egitest_eleanor_lutz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c003c89f-23c9-49e4-b106-d3ea332371ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f367ebf-122e-4039-94bf-8f27a31b33bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_naprendszer_terkep_bolygok_egitest_eleanor_lutz","timestamp":"2019. július. 03. 08:03","title":"Elkészült a Naprendszer eddigi legrészletesebb térképe, 18 000 égitest van rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b3de0ef-fab1-4b93-9f8c-77e129bca28c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A második világháborús üldöztetést túlélt zsidók agyszerkezete jelentősen megváltozott, s ezen változások egy része észlelhető a túlélők gyermekeinél is – írta a Jerusalem Post című izraeli lap.","shortLead":"A második világháborús üldöztetést túlélt zsidók agyszerkezete jelentősen megváltozott, s ezen változások egy része...","id":"20190703_A_holokauszt_megvaltoztatta_a_tulelok_agyi_strukturajat__allitjak_tudosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b3de0ef-fab1-4b93-9f8c-77e129bca28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1ae554-b614-45a1-a362-8e12174e328f","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_A_holokauszt_megvaltoztatta_a_tulelok_agyi_strukturajat__allitjak_tudosok","timestamp":"2019. július. 03. 15:34","title":"A holokauszt megváltoztatta a túlélők agyi struktúráját – állítják tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég ellen tucatnyi per zajlik, 100 milló dolláros kompenzációt fizetne a cég.



","shortLead":"A cég ellen tucatnyi per zajlik, 100 milló dolláros kompenzációt fizetne a cég.



","id":"20190704_Milliardos_segelyt_nyujtana_a_Boeing_a_hibas_gepei_miatt_meghaltak_csaladjainak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a41645-2750-4465-ba3a-1bcdf0c2dd1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_Milliardos_segelyt_nyujtana_a_Boeing_a_hibas_gepei_miatt_meghaltak_csaladjainak","timestamp":"2019. július. 04. 05:35","title":"Milliárdos segélyt nyújtana a Boeing a hibás gépei miatt meghaltak családjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da0da10-b1ee-4c50-81a0-62930880ec11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alig lát a jobb szemére a férfi, akit Siófokon megvertek. Súlyos testi sértés miatt indult nyomozás.","shortLead":"Alig lát a jobb szemére a férfi, akit Siófokon megvertek. Súlyos testi sértés miatt indult nyomozás.","id":"20190702_Tevedesbol_vertek_meg_egy_setalo_ferfit_Siofokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9da0da10-b1ee-4c50-81a0-62930880ec11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"333cd974-8602-49b7-bef8-fb5f1018affa","keywords":null,"link":"/elet/20190702_Tevedesbol_vertek_meg_egy_setalo_ferfit_Siofokon","timestamp":"2019. július. 02. 19:49","title":"Tévedésből vertek meg egy sétáló férfit Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8963d2c-d4a3-4bf4-ad0a-5eaee820dbb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint július 4-én veszi le Japán Dél-Koreát arról a listáról, amely megkönnyíti az okostelefonok és televíziók készítéséhez használt bizonyos vegyi anyagok exportját. Ez globális szinten is komoly problémát idézhet elő, a dél-koreai Samsung és LG mellett gondba kerülhet az Apple, a Huawei és több más nagy gyártó készülékeinek összeszerelése is.","shortLead":"A tervek szerint július 4-én veszi le Japán Dél-Koreát arról a listáról, amely megkönnyíti az okostelefonok és...","id":"20190702_japan_export_del_korea_samsung_lg_apple_huawei_lenovo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8963d2c-d4a3-4bf4-ad0a-5eaee820dbb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8aa69d8-90af-49ce-b0b1-252f11f36bde","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_japan_export_del_korea_samsung_lg_apple_huawei_lenovo","timestamp":"2019. július. 02. 19:03","title":"Bekeményít Japán, világszerte bajba kerülhet Samsung, az Apple és a Huawei gyártása is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97bcacb3-003d-44b4-b946-a6e303191625","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elképesztően cuki lett a végeredmény.","shortLead":"Elképesztően cuki lett a végeredmény.","id":"20190703_Kiskutyakat_eresztettek_Jake_Gyllenhaalra_mikozben_rajongoi_kerdesekre_valaszolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97bcacb3-003d-44b4-b946-a6e303191625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5dce84-a222-452f-9d70-eba62bb35fdb","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_Kiskutyakat_eresztettek_Jake_Gyllenhaalra_mikozben_rajongoi_kerdesekre_valaszolt","timestamp":"2019. július. 03. 11:09","title":"Kiskutyákat eresztettek Jake Gyllenhaalra, miközben rajongói kérdésekre válaszolt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2473aea-24c5-40c1-8c7d-27fe57243433","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A 4iG egy leányvállalatot is alapított Jászai Gellért többségi tulajdonával. ","shortLead":"A 4iG egy leányvállalatot is alapított Jászai Gellért többségi tulajdonával. ","id":"20190703_Meszaros_informatikai_cegehez_kerult_magyar_programozok_kulfoldon_is_sikeres_szoftvere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2473aea-24c5-40c1-8c7d-27fe57243433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7429bce-5176-482e-a5b7-286bba6e295d","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_Meszaros_informatikai_cegehez_kerult_magyar_programozok_kulfoldon_is_sikeres_szoftvere","timestamp":"2019. július. 03. 18:06","title":"Mészáros-közeli informatikai cégéhez került magyar programozók külföldön is sikeres szoftvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]