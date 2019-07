Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai férfi három éve nem ment haza, a rendőrség sem találta meg. Most egy TikTokra felkerült videó buktatta le: nagyon is jól van.","shortLead":"Az indiai férfi három éve nem ment haza, a rendőrség sem találta meg. Most egy TikTokra felkerült videó buktatta le...","id":"20190710_tik_tok_video_eltunt_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a914d84-1b76-419a-9999-1aae414abcc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_tik_tok_video_eltunt_ferfi","timestamp":"2019. július. 10. 13:03","title":"Az \"új Facebookon\" találta meg 3 éve eltűnt férjét egy indiai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b44ebb-dd58-4ca0-b7b1-37d6b79e713e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez volt az a vitás kérdés, amelyről a miniszterelnökkel korábban nem sikerült megegyeznie. ","shortLead":"Ez volt az a vitás kérdés, amelyről a miniszterelnökkel korábban nem sikerült megegyeznie. ","id":"20190708_tarlos_istvan_fopolgarmester_orban_viktor_parkolas_kozpontositas_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2b44ebb-dd58-4ca0-b7b1-37d6b79e713e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe1332d-4676-466c-852b-268fa35b8bcf","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_tarlos_istvan_fopolgarmester_orban_viktor_parkolas_kozpontositas_megallapodas","timestamp":"2019. július. 08. 21:40","title":"Megegyezett Orbán és Tarlós: egyeztetnek az egységes fővárosi parkolásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb90bbd-97ef-4bcd-848b-d01f63a93602","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új kísérleti szolárcellák révén közel kétszeresére nőhet a környezettudatos japán autó villany-hatótávja. ","shortLead":"Az új kísérleti szolárcellák révén közel kétszeresére nőhet a környezettudatos japán autó villany-hatótávja. ","id":"20190710_szuperhatekony_napelemet_kapott_a_toyota_prius","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbb90bbd-97ef-4bcd-848b-d01f63a93602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f909139f-06fd-49ea-b4e9-a67f3c7f6894","keywords":null,"link":"/cegauto/20190710_szuperhatekony_napelemet_kapott_a_toyota_prius","timestamp":"2019. július. 10. 08:21","title":"Szuperhatékony új napelemet kapott a Toyota Prius","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60cf7b2b-4e26-47d6-801f-68df786bdf46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem új Windows-verziót készített, egész másról szól a Microsoft különös akciója, amelybe akkor kezdtek bele, mielőtt a Netflix egyik népszerű sorozatának új évada adásba került.","shortLead":"Nem új Windows-verziót készített, egész másról szól a Microsoft különös akciója, amelybe akkor kezdtek bele, mielőtt...","id":"20190708_microsoft_stranger_things_3_evad_windows_1_0","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60cf7b2b-4e26-47d6-801f-68df786bdf46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60730973-f007-4d5f-9097-914977c56f32","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_microsoft_stranger_things_3_evad_windows_1_0","timestamp":"2019. július. 08. 19:33","title":"Meglepte egy aprósággal a Microsoft a Stranger Things rajongóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három vádlott ellen nyújtottak be vádiratot, az ügyészség szerint összesen több mint húszmillió forint áfát csaltak el.","shortLead":"Három vádlott ellen nyújtottak be vádiratot, az ügyészség szerint összesen több mint húszmillió forint áfát csaltak el.","id":"20190709_Hamis_szamlakkal_bukott_le_egy_husfeldolgozo_ugyvezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a30bf68-3df1-4ff3-a76e-baf682f002c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Hamis_szamlakkal_bukott_le_egy_husfeldolgozo_ugyvezetoje","timestamp":"2019. július. 09. 08:28","title":"Hamis számlákkal bukott le egy húsfeldolgozó ügyvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK korábban Újbudával egyetértésben három új, a XI. kerületben élőket segítő buszjárat indításáról döntött az 1-es villamos meghosszabbítása mellett, de ezeket végül nem valósította meg, írja a Közlekedő Tömeg civil szervezet. Garancsi giga-ingatlanberuházása, a BudaPart is rosszul járt a Kopaszigáton.\r

\r

","shortLead":"A BKK korábban Újbudával egyetértésben három új, a XI. kerületben élőket segítő buszjárat indításáról döntött az 1-es...","id":"20190709_Kozlekedo_Tomeg_A_BKK_elsikkasztott_harom_uj_buszjaratot_amit_korabban_az_1es_villamos_meghosszabbitasaval_egyutt_beigert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2b63c6-d4aa-473d-939b-52d4c08696b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Kozlekedo_Tomeg_A_BKK_elsikkasztott_harom_uj_buszjaratot_amit_korabban_az_1es_villamos_meghosszabbitasaval_egyutt_beigert","timestamp":"2019. július. 09. 17:48","title":"Közlekedő Tömeg: A BKK elsikkasztott három új buszjáratot, amit korábban az 1-es villamos meghosszabbításával együtt beígért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22dd34cb-ea42-4f32-939f-309c1e379955","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vádló visszakozott, lehet, hogy adatokat törölt a fő bizonyítéknak tekintett telefonjáról. ","shortLead":"A vádló visszakozott, lehet, hogy adatokat törölt a fő bizonyítéknak tekintett telefonjáról. ","id":"20190709_Ejthetik_a_Kevin_Spacey_elleni_vadat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22dd34cb-ea42-4f32-939f-309c1e379955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf06377-4bd9-4bbf-ad50-d87edd2a8b7d","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Ejthetik_a_Kevin_Spacey_elleni_vadat","timestamp":"2019. július. 09. 19:14","title":"Ejthetik a Kevin Spacey elleni vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a6324b-733a-402b-b244-4aa46e12d8ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megfelelő látás a legfontosabb éjszakai biztonsági tényező az autózásban. Sajnos az emberi szem elég gyengén teljesít sötétben, de hőkamerák segítségével akár több száz méterre is elláthatunk éjszakai autózás közben.","shortLead":"A megfelelő látás a legfontosabb éjszakai biztonsági tényező az autózásban. Sajnos az emberi szem elég gyengén teljesít...","id":"20190709_biztonsagi_asszisztensek_hokamera_nightvision_ejjellato_meddig_lat_hogyan_mukodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40a6324b-733a-402b-b244-4aa46e12d8ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad48c18c-090e-4789-81c8-0a4dfb6fe81f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190709_biztonsagi_asszisztensek_hokamera_nightvision_ejjellato_meddig_lat_hogyan_mukodik","timestamp":"2019. július. 09. 12:00","title":"Éjjel is lát, de nem Predátor – hőkamerákkal teszik biztonságossá az autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]