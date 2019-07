Gyerekkönyvet dob piacra a Metallica - írja a Guardian.

Az ábécés olvasókönyv a zenekar történetét meséli el, a bevétel egy része pedig alapítványukhoz, az All Within My Hands Foundationhöz kerül. A szervezet célja a hátrányos helyzetű, rászoruló, illetve az éhező emberek megsegítése, különböző oktatási-és segélyprogramok révén.

A könyv, amelyet a zenekar Howie Abramsszel együtt ír, november 26-án kerül a boltokba.

A zenekar az Instagramon így írt a könyvről: "a Metallica ábécéje - a rímeket és az illusztációkat is beleértve - a zenekar történetét dolgozza fel. Minden betű bemutat egy-egy pillanatot a Garage Daystől (a banda 1987-ben kiadott minialbuma - a szerk.) a Master of Puppetsig tartó utazásunkból, és szórakoztató tényeket is olvashattok rólunk."

