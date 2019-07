Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8463de5-6cc1-4aed-ac0d-36a777d01668","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hamarosan ex brit miniszterelnök nagyon érzi az Abba ritmusát.","shortLead":"A hamarosan ex brit miniszterelnök nagyon érzi az Abba ritmusát.","id":"20190716_Theresa_May_ugy_tancol_mintha_nem_lenne_holnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8463de5-6cc1-4aed-ac0d-36a777d01668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebb14b3-f80b-4418-be8f-b8fa793232d1","keywords":null,"link":"/elet/20190716_Theresa_May_ugy_tancol_mintha_nem_lenne_holnap","timestamp":"2019. július. 16. 10:54","title":"Theresa May úgy táncol, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott az E csoport élén négy meccs után. Folytatás szeptemberben, de az egykori kapitány, Dárdai Pál bizakodik Marco Rossi tizenegyében. Dárdai jelenleg csapat nélkül, pihen.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott az E csoport élén négy meccs után. Folytatás szeptemberben, de az egykori kapitány...","id":"20190716_Dardai_Ha_legyozzuk_a_szlovakokat_kijutunk_az_Ebre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247aca64-7e40-4fca-a96f-2561847afa76","keywords":null,"link":"/sport/20190716_Dardai_Ha_legyozzuk_a_szlovakokat_kijutunk_az_Ebre","timestamp":"2019. július. 16. 10:01","title":"Dárdai: Ha legyőzzük a szlovákokat, kijutunk az Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be3f378-2ea7-485a-a36a-b4f36a4daf4c","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190716_marabu_feknyuz_civil_abcug","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2be3f378-2ea7-485a-a36a-b4f36a4daf4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e17a1ec-debe-45a4-bc9e-8aed2f342165","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_marabu_feknyuz_civil_abcug","timestamp":"2019. július. 16. 16:56","title":"Marabu Féknyúz: Civil abcúg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a954ad6b-4200-4430-96c0-ff64682adba2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Társával került bajba.","shortLead":"Társával került bajba.","id":"20190716_Meghalt_egy_magyar_hegymaszo_a_MagasTatraban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a954ad6b-4200-4430-96c0-ff64682adba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf60f3c-a67f-4522-b653-3d0dbf7f3f56","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_Meghalt_egy_magyar_hegymaszo_a_MagasTatraban","timestamp":"2019. július. 16. 07:32","title":"Meghalt egy magyar hegymászó a Magas-Tátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97d796a-8c26-4009-b47c-bc88b4a2a311","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elegáns öltönyét a múlt hétvégén tűzálló ruhára cserélte a Magyarországra látogató Carlos Tavares. ","shortLead":"Elegáns öltönyét a múlt hétvégén tűzálló ruhára cserélte a Magyarországra látogató Carlos Tavares. ","id":"20190716_a_nap_fotoi_alruhaban_jart_nalunk_az_autos_iparag_egyik_igazi_nagyura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f97d796a-8c26-4009-b47c-bc88b4a2a311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bfe229-29e8-4716-becb-ba42e6a5c0f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_a_nap_fotoi_alruhaban_jart_nalunk_az_autos_iparag_egyik_igazi_nagyura","timestamp":"2019. július. 16. 06:41","title":"A nap fotói: Álruhában járt nálunk az autós iparág egyik igazi nagyura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b76c86-8a66-4f56-897d-7529d22e40e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Állítólag már a tárgyalások is megkezdődtek.","shortLead":"Állítólag már a tárgyalások is megkezdődtek.","id":"20190716_Reszesedest_szerezne_a_Telenor_Magyarorszagban_az_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67b76c86-8a66-4f56-897d-7529d22e40e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e42b6586-4228-481e-a1df-8b3eed326005","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Reszesedest_szerezne_a_Telenor_Magyarorszagban_az_allam","timestamp":"2019. július. 16. 06:57","title":"Részesedést szerezne a Telenor Magyarországban az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4691fff-1b57-4fcb-bc1f-3ff2eb4fc426","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Petro Porosenko volt ukrán elnök hívei tüntettek hétfőn az ukrán Állami Nyomozó Iroda (DBR) előtt, közülük néhányan az épületbe is behatoltak - közölte Roman Truba, a DBR igazgatója. ","shortLead":"Petro Porosenko volt ukrán elnök hívei tüntettek hétfőn az ukrán Állami Nyomozó Iroda (DBR) előtt, közülük néhányan...","id":"20190715_Porosenko_tunteto_hivei_bejutottak_az_ukran_Allami_Nyomozo_Iroda_epuletebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4691fff-1b57-4fcb-bc1f-3ff2eb4fc426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe923114-0c81-436b-bd3e-2b6694e36ddd","keywords":null,"link":"/vilag/20190715_Porosenko_tunteto_hivei_bejutottak_az_ukran_Allami_Nyomozo_Iroda_epuletebe","timestamp":"2019. július. 15. 20:58","title":"Porosenko tüntető hívei bejutottak az ukrán Állami Nyomozó Iroda épületébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árát is emeli a Mol Nyrt.","shortLead":"A benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árát is emeli a Mol Nyrt.","id":"20190715_uzemanyag_benzin_gazolaj_aremeles_mol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4260af-224f-448c-a228-14960789ab5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_uzemanyag_benzin_gazolaj_aremeles_mol","timestamp":"2019. július. 15. 21:13","title":"Szerdán is drágulni fog az üzemanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]