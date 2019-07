Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d8c9716-82dd-4d69-b5fd-c7646d1b3d29","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hogy majd elmondhassa a gyerekeinek: „ezekkel nem érintkeztem, nem szívtam egy levegőt”. A Népszavának adott interjúban korszakhatárnak nevezte Térey János halálát.","shortLead":"Hogy majd elmondhassa a gyerekeinek: „ezekkel nem érintkeztem, nem szívtam egy levegőt”. A Népszavának adott interjúban...","id":"20190720_Peer_Krisztian_szkafanderrel_vedekezik_a_NER_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d8c9716-82dd-4d69-b5fd-c7646d1b3d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d55b16e-6365-4d61-accb-a26e08654d5a","keywords":null,"link":"/kultura/20190720_Peer_Krisztian_szkafanderrel_vedekezik_a_NER_ellen","timestamp":"2019. július. 20. 12:34","title":"Peer Krisztián szkafanderrel védekezik a NER ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokkal jobban vannak a több mint egy héttel ezelőtt Horvátországban súlyos közlekedési balesetet szenvedett magyar-horvát család tagjai. Közben kiderült, hogy a balesetet okozó Ozren M. valószínűleg nem mobilozott a balest időpontjában, ám ahogy megtörtént az ütközés, felhívta apját.","shortLead":"Sokkal jobban vannak a több mint egy héttel ezelőtt Horvátországban súlyos közlekedési balesetet szenvedett...","id":"20190719_Gyorsan_javul_a_horvatorszagi_magyar_serultek_allapota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bddf32-1aef-459a-aab9-db856348588a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Gyorsan_javul_a_horvatorszagi_magyar_serultek_allapota","timestamp":"2019. július. 20. 17:14","title":"Gyorsan javul a horvátországi magyar sérültek állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e7fc76c-a3ee-4db5-a714-a55ad6953e00","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy halastó mellett történt a baleset.","shortLead":"Egy halastó mellett történt a baleset.","id":"20190719_Traktorral_felborult_es_meghalt_egy_ferfi_Alsopelpusztan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e7fc76c-a3ee-4db5-a714-a55ad6953e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b8671d-33d3-4f77-9855-168d40b4b470","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_Traktorral_felborult_es_meghalt_egy_ferfi_Alsopelpusztan","timestamp":"2019. július. 19. 17:14","title":"Traktorral felborult és meghalt egy férfi Alsópélpusztán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f7aa45-3332-48b8-b309-1828ff4e3ff2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Széchenyi-díjas filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja kilencven éves volt. Az MTA balatonalmádi üdülőjének strandjáról indult úszni, de ismerősei hiába várták a parton. ","shortLead":"A Széchenyi-díjas filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja kilencven éves volt. Az MTA balatonalmádi...","id":"20190719_Meghalt_Heller_Agnes_filozofus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99f7aa45-3332-48b8-b309-1828ff4e3ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52527196-9d57-4435-b914-addfa00086b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_Meghalt_Heller_Agnes_filozofus","timestamp":"2019. július. 19. 20:41","title":"Meghalt Heller Ágnes filozófus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd2eba3f-a918-41ff-8c3b-8feac58ef3c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Triesztben pedig azért bírságoltak meg 100 ezer forintra egy osztrák férfit, mert két fa közé kifeszített függőágyon aludt. ","shortLead":"Triesztben pedig azért bírságoltak meg 100 ezer forintra egy osztrák férfit, mert két fa közé kifeszített függőágyon...","id":"20190719_Utcai_kavefozes_miatt_utasitottak_ki_ket_nemet_turistat_Velencebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd2eba3f-a918-41ff-8c3b-8feac58ef3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb666dc-fb05-44fb-8239-7dc5c476be8b","keywords":null,"link":"/elet/20190719_Utcai_kavefozes_miatt_utasitottak_ki_ket_nemet_turistat_Velencebol","timestamp":"2019. július. 19. 18:37","title":"Utcai kávéfőzés miatt utasítottak ki két német turistát Velencéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mivel a miniszterelnök rendszeresen elmulasztja a parlamenti beszámolót az uniós csúcstalálkozó üléseiről.","shortLead":"Mivel a miniszterelnök rendszeresen elmulasztja a parlamenti beszámolót az uniós csúcstalálkozó üléseiről.","id":"20190719_Kover_Laszlo_megkerem_Orban_Viktort_hogy_igazitsa_a_torvenyt_a_gyakorlathoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564c4f28-db2f-413d-832f-a0de27e057a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_Kover_Laszlo_megkerem_Orban_Viktort_hogy_igazitsa_a_torvenyt_a_gyakorlathoz","timestamp":"2019. július. 19. 20:29","title":"Kövér László: megkérem Orbán Viktort, hogy igazítsa a törvényt a gyakorlathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0628f69-b7c2-4aab-9bd8-eb8e0da8eef3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit férfiak 12 százaléka azt állította, hogy képes lenne pontot szerezni a teniszezőnő ellen. Ha ön is így gondolja, nézze meg ezt a videót. ","shortLead":"A brit férfiak 12 százaléka azt állította, hogy képes lenne pontot szerezni a teniszezőnő ellen. Ha ön is így gondolja...","id":"20190721_Hany_ferfi_kell_ahhoz_hogy_legyozze_Serena_Williamst_teniszben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0628f69-b7c2-4aab-9bd8-eb8e0da8eef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87271fa-ded1-4331-b417-441049b9876e","keywords":null,"link":"/elet/20190721_Hany_ferfi_kell_ahhoz_hogy_legyozze_Serena_Williamst_teniszben","timestamp":"2019. július. 21. 11:31","title":"Hány férfi kell ahhoz, hogy legyőzze Serena Williamst teniszben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49480356-5fc3-428c-b41e-6f4c7f0fbb79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapesten az egekben az ingatlanpiaci árak, rengeteg a beruházás, a vidék pedig szakad le, mondják az ingatlanpiaci elemzések. A Belvárosban már 2 millió forint is lehet az újépítésű ingatlanok négyzetméterára, és a fővárosi átlag is közelíti a milliót. Egy válság esetén rengeteg képzetlen munkás kerülhet az utcára. ","shortLead":"Budapesten az egekben az ingatlanpiaci árak, rengeteg a beruházás, a vidék pedig szakad le, mondják az ingatlanpiaci...","id":"20190720_Ingatlanpiac_szetszakad_az_orszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49480356-5fc3-428c-b41e-6f4c7f0fbb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adffccbe-602e-4f34-8e28-394eecb19e37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190720_Ingatlanpiac_szetszakad_az_orszag","timestamp":"2019. július. 20. 14:36","title":"Ingatlanpiac: szétszakad az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]