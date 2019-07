Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tudni, ki jegyezte az új részvényeket.","shortLead":"Nem tudni, ki jegyezte az új részvényeket.","id":"20190727_Hatalmas_tokeemeles_volt_Csanyi_Sandor_boros_cegenel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710808d7-9533-4989-b70f-302634b56596","keywords":null,"link":"/kkv/20190727_Hatalmas_tokeemeles_volt_Csanyi_Sandor_boros_cegenel","timestamp":"2019. július. 27. 20:42","title":"Hatalmas tőkeemelés volt Csányi Sándor boros cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2228f1f8-11fa-4982-9729-6c095421e145","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az őszi helyhatósági választás miatt mentek az emberek az utcára.","shortLead":"Az őszi helyhatósági választás miatt mentek az emberek az utcára.","id":"20190727_Ismet_ellenzeki_tuntetes_volt_Moszkvaban_sokakat_orizetbe_vettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2228f1f8-11fa-4982-9729-6c095421e145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fdccb8-21b7-4970-a196-ef7b700f1f81","keywords":null,"link":"/vilag/20190727_Ismet_ellenzeki_tuntetes_volt_Moszkvaban_sokakat_orizetbe_vettek","timestamp":"2019. július. 27. 14:35","title":"Százakat vettek őrizetbe Moszkvában, mert tüntettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624dfb05-4bb0-470f-ad51-d998230f2322","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig szigorúak a szabályok.","shortLead":"Pedig szigorúak a szabályok.","id":"20190727_Sorra_torik_ossze_magukat_az_elektromos_rollerezok_Londonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=624dfb05-4bb0-470f-ad51-d998230f2322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8f1bca-802f-4f9c-a0b4-77923e110f0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Sorra_torik_ossze_magukat_az_elektromos_rollerezok_Londonban","timestamp":"2019. július. 27. 15:10","title":"Sorra törik össze magukat az elektromos rollerezők Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f9bdfe-3420-4524-9b3e-624b23daa9dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Furcsa kontaktok bukkantak fel a kapcsolattartói adatoknál.","shortLead":"Furcsa kontaktok bukkantak fel a kapcsolattartói adatoknál.","id":"20190727_Valaki_meghekkelhette_a_Tenyek_Facebookoldalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3f9bdfe-3420-4524-9b3e-624b23daa9dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a92f42-8ae9-45b2-b76f-04b3adcad9b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_Valaki_meghekkelhette_a_Tenyek_Facebookoldalat","timestamp":"2019. július. 27. 14:30","title":"Valaki meghekkelhette a TV2 Tények Facebook-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd2c813-345a-48da-913e-24631446c131","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A 3. helyért játszott a kvangdzsui vizes világbajnokságon a horvátokkal a magyar férfi vízilabda-válogatott. 