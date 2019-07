Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bda23c3a-53d4-4adf-809d-c734f90aa9db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Izraeli kutatók a zebrahalak agyát vizsgálták, hogy megnézzék, hogyan kerül az emberi agyba az oxitocin.","shortLead":"Izraeli kutatók a zebrahalak agyát vizsgálták, hogy megnézzék, hogyan kerül az emberi agyba az oxitocin.","id":"20190730_oxitocin_szerelemhormon_termelodese_agy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bda23c3a-53d4-4adf-809d-c734f90aa9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8f9480-9fe4-452d-bbf8-8fba7f395ef7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_oxitocin_szerelemhormon_termelodese_agy","timestamp":"2019. július. 30. 11:33","title":"Rájöttek a tudósok, hogyan kerül az agyba a hormon, amitől szerelmesnek (is) érezzük magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04aa5aa5-635b-436f-ba6c-8c639f0100a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy baráti vacsora után, két másodpercen belül veszítette el eszméletét Andy Vajna, aki fél évvel ezelőtt halt meg. Özvegye hosszú, könnyes interjút adott Vajna volt tévéjének, a TV2-nek. ","shortLead":"Egy baráti vacsora után, két másodpercen belül veszítette el eszméletét Andy Vajna, aki fél évvel ezelőtt halt meg...","id":"20190729_vajna_timea_andy_vajna_tv2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04aa5aa5-635b-436f-ba6c-8c639f0100a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ba4ae2-8564-4994-a718-6a7b5ec0b531","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_vajna_timea_andy_vajna_tv2","timestamp":"2019. július. 29. 19:55","title":"Erős interjút készített a TV2, megkérdezték Vajna Tímeát, volt-e szexuális kapcsolata a férjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdd63a7-0b76-4384-ac69-e07afb8a87f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legalább egy éven át fejlesztett közös okoshangszórót a Huawei és a Google, de az amerikai embargó után törölték a projektet.","shortLead":"Legalább egy éven át fejlesztett közös okoshangszórót a Huawei és a Google, de az amerikai embargó után törölték...","id":"20190730_google_huawei_okoshangszoro_digitalis_asszisztens","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccdd63a7-0b76-4384-ac69-e07afb8a87f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2376eaad-ef07-4f95-93f9-04249a2c4c1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_google_huawei_okoshangszoro_digitalis_asszisztens","timestamp":"2019. július. 30. 09:33","title":"Összeállt a Google és a Huawei, közös okoshangszórón dolgoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c07176-e003-44f8-866d-641f096b9a10","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Oscar Wilde boldog lenne.","shortLead":"Oscar Wilde boldog lenne.","id":"20190730_Bebizonyitottak_hogy_valoban_mindennek_ellen_tudunk_allni_csak_a_kisertesnek_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3c07176-e003-44f8-866d-641f096b9a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9559df-6aeb-41ae-a663-ea53ff466415","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190730_Bebizonyitottak_hogy_valoban_mindennek_ellen_tudunk_allni_csak_a_kisertesnek_nem","timestamp":"2019. július. 30. 12:15","title":"Bebizonyították, hogy valóban mindennek ellen tudunk állni, csak a kísértésnek nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb42163-1255-48fa-9cbd-0c65b4ba397e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fiataloknak készült, de épp őket nem képes megtartani a Facebook. Mark Zuckerberg azonban erre is gondolt, és úgy tűnik, a Facebookról távozók is a Facebook-birodalomban kötnek ki.","shortLead":"A fiataloknak készült, de épp őket nem képes megtartani a Facebook. Mark Zuckerberg azonban erre is gondolt, és...","id":"20190731_fiatalok_facebook_aktivitas_felhasznalo_kozossegi_oldal_instagram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fb42163-1255-48fa-9cbd-0c65b4ba397e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5148254-e143-40ba-9b19-24d7060e3212","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_fiatalok_facebook_aktivitas_felhasznalo_kozossegi_oldal_instagram","timestamp":"2019. július. 31. 10:03","title":"Hiába távoznak, a Facebook-menekültek sem tudják kikerülni a Facebook-birodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7886f6c-b023-4dc0-a371-bb607b76777b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Toyota vette át a második helyet.","shortLead":"A Toyota vette át a második helyet.","id":"20190730_Mar_csak_harmadik_legnagyobb_a_NissanRenault","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7886f6c-b023-4dc0-a371-bb607b76777b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a914b5-d461-405b-9620-9d12d74e2e5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Mar_csak_harmadik_legnagyobb_a_NissanRenault","timestamp":"2019. július. 30. 10:20","title":"Már csak harmadik legnagyobb a Nissan-Renault","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőn éves mélypontjára gyengült a forint, amelynek árfolyama így megközelítette a történelmi mélypontját. Azt, hogy merre visz tovább az útja, leginkább külföldön kell keresgélni.","shortLead":"Hétfőn éves mélypontjára gyengült a forint, amelynek árfolyama így megközelítette a történelmi mélypontját. Azt...","id":"20190730_forinfarfolyam_euro_nyaralas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5eaba2f-5131-40f9-a92c-db1eacb88913","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_forinfarfolyam_euro_nyaralas","timestamp":"2019. július. 30. 13:28","title":"Gyengül a forint, aminek biztosan nem örülnek a nyaralók - de kell-e aggódni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nancy Goodman Brinker egykori szövetségesként írt Magyarországról. ","shortLead":"Nancy Goodman Brinker egykori szövetségesként írt Magyarországról. ","id":"20190731_Visszaszolt_Kovacs_Zoltan_a_volt_budapesti_amerikai_nagykovetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a11411-c72e-4c73-9efe-3e7eac243363","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Visszaszolt_Kovacs_Zoltan_a_volt_budapesti_amerikai_nagykovetnek","timestamp":"2019. július. 31. 08:43","title":"Visszaüzent Kovács Zoltán a volt budapesti amerikai nagykövetnek, aki kétes hírűnek nevezte a magyar államot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]