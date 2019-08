Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A szolgáltatóknál kötött szerződéseket a felvásárlás továbbra sem érinti. ","shortLead":"A szolgáltatóknál kötött szerződéseket a felvásárlás továbbra sem érinti. ","id":"20190801_Matol_a_Vodafone_lett_a_UPC_Magyarorszag_tulajdonosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f6ac48-ee16-46ed-ac87-f7120460d356","keywords":null,"link":"/kkv/20190801_Matol_a_Vodafone_lett_a_UPC_Magyarorszag_tulajdonosa","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:20","title":"Mától a Vodafone lett a UPC Magyarország tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4812bc08-9cbd-4281-b7bb-14c79ca79c21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakértő lát némi hasonlóságot a magyar foci és a magyar egészségügy között.","shortLead":"Az egészségügyi szakértő lát némi hasonlóságot a magyar foci és a magyar egészségügy között.","id":"20190802_Kunetz_Zsombor_Az_egeszsegugyet_es_a_focit_is_dilettans_mukedvelok_vezetik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4812bc08-9cbd-4281-b7bb-14c79ca79c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0e4219-494c-4d0b-88d3-06ec9045230e","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Kunetz_Zsombor_Az_egeszsegugyet_es_a_focit_is_dilettans_mukedvelok_vezetik","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:45","title":"Kunetz Zsombor: Az egészségügyet és a focit is „dilettáns műkedvelők vezetik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81d6929b-fadb-4faa-8436-4aa8e0f85dbe","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az európai élelmiszerbiztonsági rendszer jelzett, hogy a Söbekke pudingban üveg lehet.","shortLead":"Az európai élelmiszerbiztonsági rendszer jelzett, hogy a Söbekke pudingban üveg lehet.","id":"20190802_Biopudingot_hiv_vissza_a_Nebih_mert_uvegdarabok_lehetnek_bele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81d6929b-fadb-4faa-8436-4aa8e0f85dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41b6938-ff48-45ea-a064-df7a9be98549","keywords":null,"link":"/kkv/20190802_Biopudingot_hiv_vissza_a_Nebih_mert_uvegdarabok_lehetnek_bele","timestamp":"2019. augusztus. 02. 18:42","title":"Biopudingot hív vissza a Nébih, mert üvegdarabok lehetnek benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kiadatással kapcsolatban léphetnek fel bonyadalmak, ha a férfi nem egyezik bele az egyszerűsített eljárásba.\r

\r

","shortLead":"A kiadatással kapcsolatban léphetnek fel bonyadalmak, ha a férfi nem egyezik bele az egyszerűsített eljárásba.\r

\r

","id":"20190801_Akar_honapokig_is_Nemetorszagban_maradhat_a_kobanyai_gyilkossag_velt_elkovetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc77c4b-ea0b-4dac-b931-c91888b4405a","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Akar_honapokig_is_Nemetorszagban_maradhat_a_kobanyai_gyilkossag_velt_elkovetoje","timestamp":"2019. augusztus. 01. 15:53","title":"Akár hónapokig is Németországban maradhat a kőbányai gyilkosság vélt elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d4b089-6b44-45a4-995d-529cb1df197b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2018-ban már komoly nyereséget termelt a ferihegyi reptér, amit a tulajdonosok osztalék formájában ki is vettek. A reptér üzemeltetése és vagyonkezelése könyv szerint több mint 700 milliárd forintot ér, az államnak elég lenne a felét megvenni, hogy irányító befolyása legyen, vagyis csak pár szuperstadion árát kellene leszurkolni.","shortLead":"2018-ban már komoly nyereséget termelt a ferihegyi reptér, amit a tulajdonosok osztalék formájában ki is vettek...","id":"20190802_budapest_airport_liszt_ferenc_privatizacio_orban_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42d4b089-6b44-45a4-995d-529cb1df197b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4578f63c-3a47-4313-ba39-8babd621def7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_budapest_airport_liszt_ferenc_privatizacio_orban_kormany","timestamp":"2019. augusztus. 02. 11:35","title":"A kormány pár stadion árából visszaállamosíthatná a ferihegyi repteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a99c384f-9ec8-413a-bcef-7d74e3f8c7df","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A most 51 éves beteg 20 éve így akart öngyilkos lenni. ","shortLead":"A most 51 éves beteg 20 éve így akart öngyilkos lenni. ","id":"20190802_Husz_eve_lenyelt_fogkefet_operaltak_ki_egy_kinai_ferfi_hasuregebol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a99c384f-9ec8-413a-bcef-7d74e3f8c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d7926e-3fc4-4170-8e34-d4362db22ff0","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Husz_eve_lenyelt_fogkefet_operaltak_ki_egy_kinai_ferfi_hasuregebol","timestamp":"2019. augusztus. 02. 18:14","title":"Húsz éve lenyelt fogkefét operáltak ki egy kínai férfi hasüregéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő év végéig a buszparkja 10 százalékát lecseréli a Volánbusz.","shortLead":"Jövő év végéig a buszparkja 10 százalékát lecseréli a Volánbusz.","id":"20190802_638_legkondis_buszt_vasarol_a_Volanbusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50abe37-8a5b-481b-bdd0-fd674370c433","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_638_legkondis_buszt_vasarol_a_Volanbusz","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:20","title":"638 légkondis buszt vásárol a Volánbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93f02f1-d440-4090-ba1f-acdcaa43424c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro brazil elnök mindezt úgy kommentálta: \"előfordulnak ilyen problémák\".","shortLead":"Jair Bolsonaro brazil elnök mindezt úgy kommentálta: \"előfordulnak ilyen problémák\".","id":"20190801_Megfojtottak_negy_rabot_a_brazil_bortonlazadas_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d93f02f1-d440-4090-ba1f-acdcaa43424c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73fff9c-0c75-45c5-805e-b787b4fe387e","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Megfojtottak_negy_rabot_a_brazil_bortonlazadas_utan","timestamp":"2019. augusztus. 01. 05:14","title":"Megfojtottak négy rabot a brazil börtönlázadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]