Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerűbbé válhat a Windows 10 újratelepítése a jövőben, a Microsoft ugyanis olyan funkción dolgozik, amellyel egy távoli szerverről, online is elvégezhető lenne a folyamat.","shortLead":"Egyszerűbbé válhat a Windows 10 újratelepítése a jövőben, a Microsoft ugyanis olyan funkción dolgozik, amellyel...","id":"20190802_microsoft_windows_10_ujratelepites_felho_apple_macos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc9b9f6-0dc1-4b22-a30d-c395878f58fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_microsoft_windows_10_ujratelepites_felho_apple_macos","timestamp":"2019. augusztus. 02. 09:33","title":"Az Apple-től vett érdekes újítás kerülhet a Windows 10-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b309c318-578e-4f96-845b-a4995603b7b5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Hónapok óta gyűltek a problémák a szervezés körül.","shortLead":"Hónapok óta gyűltek a problémák a szervezés körül.","id":"20190801_Lemondtak_a_Woodstock_50_jubileumi_fesztivalt_es_ebben_semmi_meglepo_nincs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b309c318-578e-4f96-845b-a4995603b7b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd6b967-7d52-4114-bcef-f8ec5eff0d48","keywords":null,"link":"/kultura/20190801_Lemondtak_a_Woodstock_50_jubileumi_fesztivalt_es_ebben_semmi_meglepo_nincs","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:40","title":"Lemondták a Woodstock 50 jubileumi fesztivált, és ebben semmi meglepő nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c906b8-a3af-40c9-8e67-671b4e6bc33e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerintük ami működik, azon nem kell változtatni.","shortLead":"Szerintük ami működik, azon nem kell változtatni.","id":"20190731_Kormany_Budapest_akar_holnap_is_rendezhetne_vizes_vilagbajnoksagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21c906b8-a3af-40c9-8e67-671b4e6bc33e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c0f9aa-c099-458c-b8f6-be2037ae5eef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Kormany_Budapest_akar_holnap_is_rendezhetne_vizes_vilagbajnoksagot","timestamp":"2019. július. 31. 13:00","title":"Kormány: Budapest akár holnap is rendezhetne vizes világbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98612b25-bd82-4d4a-8f73-99c6c70ca4c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két méhész úgy gondolta, ha már a saját méheik közül sok elpusztult, lopnak újakat.","shortLead":"Két méhész úgy gondolta, ha már a saját méheik közül sok elpusztult, lopnak újakat.","id":"20190801_43_kaptarnyi_mehet_loptak_el_Nagyszenason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98612b25-bd82-4d4a-8f73-99c6c70ca4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e23ac9-0558-425b-ad08-df7218f1bc72","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_43_kaptarnyi_mehet_loptak_el_Nagyszenason","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:08","title":"43 kaptárnyi méhet loptak el Nagyszénáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b18cc90-e21f-47c8-953f-80a1ca0e2998","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190731_Ismet_van_farkas_Magyarorszagon_de_ugy_tunik_egy_borztol_is_inaba_szall_a_batorsaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b18cc90-e21f-47c8-953f-80a1ca0e2998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c74ec2-0396-4772-b35a-b05e95405815","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Ismet_van_farkas_Magyarorszagon_de_ugy_tunik_egy_borztol_is_inaba_szall_a_batorsaga","timestamp":"2019. július. 31. 15:23","title":"Ismét van farkas Magyarországon, de úgy tűnik, egy borztól is inába száll a bátorsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg iratot kellene beszereznie a vizsgálathoz. Azért megpróbálja. ","shortLead":"Rengeteg iratot kellene beszereznie a vizsgálathoz. Azért megpróbálja. ","id":"20190802_Szel_Bernadett_tranzitzona_feljelentes_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20bbcfd6-cc4f-4975-ac13-204bf1e59b5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Szel_Bernadett_tranzitzona_feljelentes_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:58","title":"Gyakorlatilag arra kérte a rendőrség Szél Bernadettet, hogy nyomozza ki az ügyet, amiért feljelentést tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9d96e2-4f73-4d13-9e3e-9373854f6c4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Kairóban írt alá szerződést a Tungsram és az Arab Szervezet az Iparosodásért, közös céget alapítanak világítási termékek gyártására.","shortLead":"Kairóban írt alá szerződést a Tungsram és az Arab Szervezet az Iparosodásért, közös céget alapítanak világítási...","id":"20190801_Egyiptomban_vallalt_nagy_munkat_a_Tungsram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d9d96e2-4f73-4d13-9e3e-9373854f6c4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4d252c-56c6-43f5-985d-1f8caf68c77c","keywords":null,"link":"/kkv/20190801_Egyiptomban_vallalt_nagy_munkat_a_Tungsram","timestamp":"2019. augusztus. 01. 18:07","title":"Egyiptomban vállalt nagy munkát a Tungsram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos alkalmazások szeretnek többet megtudni a használójukról. Hasonló dolgot fedeztek fel a Netflixnél is, itt azonban egész másról van szó.","shortLead":"Bizonyos alkalmazások szeretnek többet megtudni a használójukról. Hasonló dolgot fedeztek fel a Netflixnél is, itt...","id":"20190801_netflix_fizikai_mozgas_kovetese_sorozatok_filmek_nezese_online_mobilrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78aedb9d-2701-4d2b-abba-f80e7018d480","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_netflix_fizikai_mozgas_kovetese_sorozatok_filmek_nezese_online_mobilrol","timestamp":"2019. augusztus. 01. 16:03","title":"Erről tudott? A Netflix követi a felhasználók fizikai mozgását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]