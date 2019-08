Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b52a221-942f-44bd-b839-75149edf387f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy volt, hogy felújítják a halálkanyarnak is nevezett szakaszt, de lassan a nyárnak is vége, kopogtat az ősz, a munka pedig el sem kezdődött. Pedig nem ártana, még a rendőrség is táblákkal figyelmeztetett, hogy veszélyes kanyar van itt. A Magyar Közút közleményben reagált.","shortLead":"Úgy volt, hogy felújítják a halálkanyarnak is nevezett szakaszt, de lassan a nyárnak is vége, kopogtat az ősz, a munka...","id":"20190806_Egymas_utan_csusznak_az_arokba_az_autok_egy_veszelyes_szakaszon_megsem_tesznek_ellene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b52a221-942f-44bd-b839-75149edf387f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76f2ce0-6676-4854-b939-0e3e272926c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_Egymas_utan_csusznak_az_arokba_az_autok_egy_veszelyes_szakaszon_megsem_tesznek_ellene","timestamp":"2019. augusztus. 06. 09:01","title":"Egymás után csúsznak az árokba az autók egy veszélyes szakaszon Komárom-Esztergom megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A siklóernyős még februárban tűnt el.","shortLead":"A siklóernyős még februárban tűnt el.","id":"20190807_Megtalaltak_az_eltunt_magyar_holttestet_Svajcban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e034de44-ae4b-453e-a5d3-57e28c78f761","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_Megtalaltak_az_eltunt_magyar_holttestet_Svajcban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:01","title":"Megtalálták az eltűnt magyar holttestét Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat férfi holttestére bukkantak a tragédia áldozatainak keresésekor, nem merült fel bűncselekmény gyanúja egyik esetben sem.\r

\r

","shortLead":"Hat férfi holttestére bukkantak a tragédia áldozatainak keresésekor, nem merült fel bűncselekmény gyanúja egyik esetben...","id":"20190807_Azonositottak_a_Hableany_aldozatainak_keresesekor_a_Dunaban_talalt_holttesteket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72cb2d90-76d0-4ade-99da-fc42807b2cf4","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Azonositottak_a_Hableany_aldozatainak_keresesekor_a_Dunaban_talalt_holttesteket","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:02","title":"Azonosították a Hableány áldozatainak keresésekor a Dunában talált holttesteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16741aec-7f1d-4d8e-99bd-d413d0edb378","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kisújszálláson volt szükség a szakértő mentésre.","shortLead":"Kisújszálláson volt szükség a szakértő mentésre.","id":"20190807_Tuzoltok_mentettek_ki_egy_bajba_kerul_golyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16741aec-7f1d-4d8e-99bd-d413d0edb378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844d9bd2-2e8c-4b84-9c2b-fdebfe998e04","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Tuzoltok_mentettek_ki_egy_bajba_kerul_golyat","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:28","title":"Tűzoltók mentettek ki egy bajba kerül gólyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49dc5e5f-5aa7-4c46-9b78-fe1f43bd2cd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt budapesti finn nagykövet véleménycikkére rímelve írt olvasói levelet Kertész János hálózatkutató, akadémikus, CEU-oktató. ","shortLead":"A volt budapesti finn nagykövet véleménycikkére rímelve írt olvasói levelet Kertész János hálózatkutató, akadémikus...","id":"20190806_MTAkutato_Fejezze_be_az_EU_a_korrupt_es_autoriter_magyar_kormany_penzeleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49dc5e5f-5aa7-4c46-9b78-fe1f43bd2cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1660b9fa-7bab-4bc7-95f2-e3a8f76faf67","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_MTAkutato_Fejezze_be_az_EU_a_korrupt_es_autoriter_magyar_kormany_penzeleset","timestamp":"2019. augusztus. 06. 14:59","title":"MTA-kutató: Fejezze be az EU a korrupt és autoriter magyar kormány pénzelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e111193e-88d0-482f-b61e-ecdcc4114478","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Vállalati kötvényeket akar kibocsátani a Mészáros Lőrinc holdudvarához tartozó 4iG, részben ebből fedezhetik a T-Systems megvásárlását. A kötvényekből 20 milliárdot a jegybank vásárolhat fel kötvényvásárlási programja keretében. A vételár maradékát részvénykibocsátásból és részvényátruházással fedezhetik.","shortLead":"Vállalati kötvényeket akar kibocsátani a Mészáros Lőrinc holdudvarához tartozó 4iG, részben ebből fedezhetik...","id":"20190807_A_Meszaroskozeli_4iG_a_Matolcsyfele_MNB_programjara_jatszik_a_TSystems_felvasarlasahoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e111193e-88d0-482f-b61e-ecdcc4114478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a31ca9-672e-4ef2-9f0d-f366c2a52372","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_A_Meszaroskozeli_4iG_a_Matolcsyfele_MNB_programjara_jatszik_a_TSystems_felvasarlasahoz","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:06","title":"A Mészáros-közeli 4iG a Matolcsy-féle MNB programjára játszik a T-Systems felvásárlásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem kell közzétenni a sajtóban a cégeknek az éves eredményeiket, ezzel jelentős bevételtől esnének el az újságok. A húzás teljesen tudatosan a média büntetéséről szól az illiberális, populista brazil elnök megnyilatkozásai alapján.\r

\r

","shortLead":"Nem kell közzétenni a sajtóban a cégeknek az éves eredményeiket, ezzel jelentős bevételtől esnének el az újságok...","id":"20190807_Most_megfizettem_nekik__bosszut_all_a_sajton_a_brazil_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d530ef-ed38-4ea9-9205-21e76bf2a106","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Most_megfizettem_nekik__bosszut_all_a_sajton_a_brazil_elnok","timestamp":"2019. augusztus. 07. 05:14","title":"\"Most megfizettem nekik\" - bosszút áll a sajtón a brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926881e4-987b-43ef-9468-c5718f80e650","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden repülővel szállították vissza Magyarországra, és átadták a hatóságoknak.","shortLead":"Kedden repülővel szállították vissza Magyarországra, és átadták a hatóságoknak.","id":"20190806_Elfogtak_a_masik_vittulas_verekedot_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=926881e4-987b-43ef-9468-c5718f80e650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba0c596-fc70-4773-a527-fa846cb35132","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Elfogtak_a_masik_vittulas_verekedot_Nemetorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 06. 21:18","title":"Elfogták a másik vittulás verekedőt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]