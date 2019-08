Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fa68a14-bfc5-48d9-bbf9-962a49570e8d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei július több mint forró volt, soha ilyen meleget nem mértek még, mint most. A rosszabb: ezután csak még fülledtebb nyarak várhatók.","shortLead":"Az idei július több mint forró volt, soha ilyen meleget nem mértek még, mint most. A rosszabb: ezután csak még...","id":"20190805_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_julius_2019_hoseg_melegrekord","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fa68a14-bfc5-48d9-bbf9-962a49570e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7369fed6-3939-4be2-b0c0-f6c6408caa7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_julius_2019_hoseg_melegrekord","timestamp":"2019. augusztus. 05. 15:03","title":"Hivatalos: a valaha mért legmelegebb hónap volt 2019 júliusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hongkongiaknak nem kellene lebecsülniük Kína hatalmas erejét, a büntetés csak idő kérdése – figyelmeztette a demokratikus jogokért tüntetőket Peking egyik magas rangú képviselője.","shortLead":"A hongkongiaknak nem kellene lebecsülniük Kína hatalmas erejét, a büntetés csak idő kérdése – figyelmeztette...","id":"20190806_Peking_durvan_figyelmeztette_a_hongkongi_tuntetoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9362b9da-7cdc-4553-801e-bc113ffb9c1b","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_Peking_durvan_figyelmeztette_a_hongkongi_tuntetoket","timestamp":"2019. augusztus. 06. 16:21","title":"Peking durván figyelmeztette a hongkongi tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d808b21b-21b9-4c76-ac29-8ef7d70d93b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kánikulában az egyik legfontosabb dolog a folyadékpótlás, ám nem tanácsos a gyerekeknek kizárólag vizet vagy ásványvizet adni, ezek ugyanis nem elegendőek az ásványi anyagok pótlására – közölte a Semmelweis Egyetem. ","shortLead":"Kánikulában az egyik legfontosabb dolog a folyadékpótlás, ám nem tanácsos a gyerekeknek kizárólag vizet vagy...","id":"20190805_folyadekpotlas_hoseg_kanikula_mit_igyunk_a_melegben_viz_ivas_cukros_uditok_hatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d808b21b-21b9-4c76-ac29-8ef7d70d93b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed862be-0c6c-450b-930e-043a9bb62cb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_folyadekpotlas_hoseg_kanikula_mit_igyunk_a_melegben_viz_ivas_cukros_uditok_hatasa","timestamp":"2019. augusztus. 05. 14:03","title":"Nem jó, ha csak vizet iszik a gyerek a hőségben, mást is adjon neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon kapucsengője miatt már eddig sem lehettek túl nyugodtak a felhasználók, most azonban egy újabb adalék miatt aggódhatnak.","shortLead":"Az Amazon kapucsengője miatt már eddig sem lehettek túl nyugodtak a felhasználók, most azonban egy újabb adalék miatt...","id":"20190806_amazon_ring_kapucsengo_video_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c2c28a-d02c-485d-9153-0c2cc40fed59","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_amazon_ring_kapucsengo_video_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 06. 14:03","title":"Bármikor megszerezheti a felvételeket a rendőrség az Amazon kapucsengőjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be2bc38-4772-403b-ba93-5b82c0729d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő azonban sem függetlenként, sem pártszínekben nem hajlandó indulni. ","shortLead":"Ő azonban sem függetlenként, sem pártszínekben nem hajlandó indulni. ","id":"20190805_vona_gabor_jobbik_fidesz_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2be2bc38-4772-403b-ba93-5b82c0729d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51c1b90-0879-4906-bf4b-163c528b4ecf","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_vona_gabor_jobbik_fidesz_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. augusztus. 05. 16:18","title":"Vona: Vannak jó fideszes polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e183a3-7c9f-4322-a80a-8e540ae5022c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen kempingezésre kitalált kisbusza felfrissített külcsínnel és modernizált technikával támad.","shortLead":"A Volkswagen kempingezésre kitalált kisbusza felfrissített külcsínnel és modernizált technikával támad.","id":"20190805_a_kempingautok_kiralya_itt_az_uj_vw_california","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24e183a3-7c9f-4322-a80a-8e540ae5022c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aadba52-3cc9-4041-8e99-796101ee0e8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_a_kempingautok_kiralya_itt_az_uj_vw_california","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:21","title":"A kempingautók királya: itt az új VW California","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5be08f8-8e99-4c29-b090-18430fb4153c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már dolgoznak egy jelölésrendszeren, amellyel segítenek elkerülni a pálmaolajjal készített termékeket.","shortLead":"Már dolgoznak egy jelölésrendszeren, amellyel segítenek elkerülni a pálmaolajjal készített termékeket.","id":"20190805_Megigerte_az_Aldi_segitik_a_kornyezettudatos_vasarlokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5be08f8-8e99-4c29-b090-18430fb4153c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b65176-3995-4877-bd79-68855d60cc01","keywords":null,"link":"/kkv/20190805_Megigerte_az_Aldi_segitik_a_kornyezettudatos_vasarlokat","timestamp":"2019. augusztus. 05. 17:24","title":"Megígérte az Aldi: segítik a környezettudatos vásárlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3026a83e-d2ca-4a31-98db-746f74796308","c_author":"Dénes Ferenc","category":"gazdasag","description":"„Legalább eredmények lennének!” – hallom gyakran sóhajtozni azokat (is), akik amúgy kritikusan viszonyulnak a magyar sport jelenlegi állapotához, különösen annak közösségi erőforrásokkal való ellátásához. Miért – kérdezem –, ha lennének eredmények, akkor rendben lenne a magyar sportfinanszírozás és működési rendszere?","shortLead":"„Legalább eredmények lennének!” – hallom gyakran sóhajtozni azokat (is), akik amúgy kritikusan viszonyulnak a magyar...","id":"20190806_Ki_dontson_arrol_hogy_a_fodraszatban_vagy_a_futballban_erjunk_el_eredmenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3026a83e-d2ca-4a31-98db-746f74796308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d8719b-3788-48ef-a4a3-5c7165e39311","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_Ki_dontson_arrol_hogy_a_fodraszatban_vagy_a_futballban_erjunk_el_eredmenyt","timestamp":"2019. augusztus. 06. 14:45","title":"Mennyit áldozna ön a saját pénzéből arra, hogy a fociválogatott világbajnok legyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]