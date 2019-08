Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sértetlenül. Egy másik intézménybe szállításkor veszett nyoma.","shortLead":"Sértetlenül. Egy másik intézménybe szállításkor veszett nyoma.","id":"20190808_Megkerult_a_korhazbol_eltunt_orvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f03f1b7c-3149-4ae8-afd7-b285756422c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Megkerult_a_korhazbol_eltunt_orvos","timestamp":"2019. augusztus. 08. 08:59","title":"Megkerült a kórházból eltűnt orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem kell közzétenni a sajtóban a cégeknek az éves eredményeiket, ezzel jelentős bevételtől esnének el az újságok. A húzás teljesen tudatosan a média büntetéséről szól az illiberális, populista brazil elnök megnyilatkozásai alapján.\r

\r

","shortLead":"Nem kell közzétenni a sajtóban a cégeknek az éves eredményeiket, ezzel jelentős bevételtől esnének el az újságok...","id":"20190807_Most_megfizettem_nekik__bosszut_all_a_sajton_a_brazil_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d530ef-ed38-4ea9-9205-21e76bf2a106","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Most_megfizettem_nekik__bosszut_all_a_sajton_a_brazil_elnok","timestamp":"2019. augusztus. 07. 05:14","title":"\"Most megfizettem nekik\" - bosszút áll a sajtón a brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15105cbd-1c71-4a70-aa0a-7b04122a28ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győrben garázdálkodott egy 39 éves férfi, két órán belül elfogták.\r

\r

","shortLead":"Győrben garázdálkodott egy 39 éves férfi, két órán belül elfogták.\r

\r

","id":"20190808_Hatulrol_vert_veletlenszeruen_kivalasztott_noket_a_bator_gyori_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15105cbd-1c71-4a70-aa0a-7b04122a28ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d43b19-80a4-43dc-b535-fe184b391f6e","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Hatulrol_vert_veletlenszeruen_kivalasztott_noket_a_bator_gyori_ferfi","timestamp":"2019. augusztus. 08. 16:21","title":"Hátulról ütlegelt véletlenszerűen kiválasztott nőket a bátor győri férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efed9a4a-7b9c-412e-812d-69b1260daf2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győrben mintha egy mániákus veszélyes tárgyakkal szórná meg a péksüteményeket.\r

\r

","shortLead":"Győrben mintha egy mániákus veszélyes tárgyakkal szórná meg a péksüteményeket.\r

\r

","id":"20190808_Tobb_pekaruban_szoget_gombostut_talaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efed9a4a-7b9c-412e-812d-69b1260daf2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebd4ae6-6476-493f-a44c-9bd823381d10","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Tobb_pekaruban_szoget_gombostut_talaltak","timestamp":"2019. augusztus. 08. 19:53","title":"Több pékáruban szöget, gombostűt találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd026e1e-39ba-4529-93fa-806f3a913237","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google asztali verziója is megkapta a mobilosnál néhány napja már működő okosságot, ami megkönnyítheti a vásárlók dolgát.","shortLead":"A Google asztali verziója is megkapta a mobilosnál néhány napja már működő okosságot, ami megkönnyítheti a vásárlók...","id":"20190807_google_kepek_kereso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd026e1e-39ba-4529-93fa-806f3a913237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dabe4e1-23f3-44ec-9ba6-057d5ab5b643","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_google_kepek_kereso","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:33","title":"Észrevette? Egy kicsit okosabb lett a Google képkeresője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9943578b-3834-43ee-a47f-c818dc65c313","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Születésnapot ünnepelnek, ezért ingyenpólókat és -cipőket osztogat az Adidas, aki nem elég gyors, lemaradhat – így szól az a valótlan felhívás, amely a Facebook magyar részén is terjed már. Az átverés a trükkösebb fajtából való, ha rákattint, a pénze bánhatja.","shortLead":"Születésnapot ünnepelnek, ezért ingyenpólókat és -cipőket osztogat az Adidas, aki nem elég gyors, lemaradhat – így szól...","id":"20190807_adidas_netes_atveres_edzocipo_polo_kamu_nyeremenyjatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9943578b-3834-43ee-a47f-c818dc65c313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b786c13-a721-4a4a-9604-bc95f779aa66","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_adidas_netes_atveres_edzocipo_polo_kamu_nyeremenyjatek","timestamp":"2019. augusztus. 07. 17:54","title":"Ügyesen összerakott átverés terjed a Facebookon az Adidas nevével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07c74ea-a918-4871-aabb-3f4b4e6b1d04","c_author":"Gergely Zsófia","category":"kkv","description":"Felülvizsgálta a T-Systems-szel kötött szerződését a Microsoft, és úgy döntöttek, hogy nem folytatják tovább az együttműködést a 4iG által felvásárolt telekommunikációs céggel - tudtuk meg. A Microsoft kérdésünkre megerősítette a szerződés felbontását. A T-Systems szerint indoklás nélkül történt a szakítás, holott eddig eredményes volt a partnerségük. A 4iG pedig úgy látja, ez nincs semmilyen kihatással arra, hogy átveszik a céget.","shortLead":"Felülvizsgálta a T-Systems-szel kötött szerződését a Microsoft, és úgy döntöttek, hogy nem folytatják tovább...","id":"20190807_A_Microsoft_lapatra_tette_a_TSystems_Magyarorszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d07c74ea-a918-4871-aabb-3f4b4e6b1d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2740a9a3-f28e-43ca-a828-4916286f8aa4","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_A_Microsoft_lapatra_tette_a_TSystems_Magyarorszagot","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:20","title":"A Microsoft lapátra tette a T-Systems Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dd2690-9b9e-45ea-9c98-7d534ae7d26a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az áprilisban lezuhant Beresít holdszonda nem volt üres, ezernyi medveállatka utazott rajta. A kérdés most az: a nehezen elpusztítható élőlények vajon életben maradtak-e az űreszköz becsapódása után.","shortLead":"Az áprilisban lezuhant Beresít holdszonda nem volt üres, ezernyi medveállatka utazott rajta. A kérdés most az...","id":"20190807_medveallatka_hold_eloleny_beresit_urszonda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48dd2690-9b9e-45ea-9c98-7d534ae7d26a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558325e9-a655-479e-a21d-d9ba4b32ebb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_medveallatka_hold_eloleny_beresit_urszonda","timestamp":"2019. augusztus. 07. 17:03","title":"Hadseregnyi élőlény kerülhetett a Holdra egy baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]