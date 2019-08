Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d966abfe-2d71-4fc7-86c7-92a0dd53c856","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Kipróbáltuk, milyen a fesztiválozós, vendéglátós munka a Sziget Fesztiválon. Éppen a nyár egyik legmelegebb napján mentünk egy hamburgereshez dolgozni, kemény volt. ","shortLead":"Kipróbáltuk, milyen a fesztiválozós, vendéglátós munka a Sziget Fesztiválon. Éppen a nyár egyik legmelegebb napján...","id":"20190813_sziget_vendeglatas_foglalkoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d966abfe-2d71-4fc7-86c7-92a0dd53c856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aab119f-fca6-404b-9edf-db31e1a5c1a6","keywords":null,"link":"/kkv/20190813_sziget_vendeglatas_foglalkoztatas","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:00","title":"Patakokban folyt az izzadság rólam, a szemem csípte a füst – élet a pult mögött, a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5c8809-96d1-402c-b4f6-12c7b1c1328d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Késéseket és átirányításokat okozott a Keleti pályaudvaron egy meghibásodás.","shortLead":"Késéseket és átirányításokat okozott a Keleti pályaudvaron egy meghibásodás.","id":"20190811_Elromlott_egy_biztositoberendezes_az_egesz_Keleti_palyaudvar_megborult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b5c8809-96d1-402c-b4f6-12c7b1c1328d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e63340-5c72-4d06-9c6e-74397c62dbf3","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Elromlott_egy_biztositoberendezes_az_egesz_Keleti_palyaudvar_megborult","timestamp":"2019. augusztus. 11. 20:49","title":"Elromlott egy biztosítóberendezés, az egész Keleti pályaudvar megborult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620","c_author":"MTI","category":"elet","description":" Az idei első félévben globálisan több megbetegedést regisztráltak, mint bármikor az elmúlt tizenhárom év hasonló időszakában.\r

","shortLead":" Az idei első félévben globálisan több megbetegedést regisztráltak, mint bármikor az elmúlt tizenhárom év hasonló...","id":"20190813_Emberek_millioi_vannak_veszelyben_vilagszerte_jelentosen_emelkedett_a_kanyaros_megbetegedesek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4bc4e7-7349-4a33-9bde-06316e7af7fb","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Emberek_millioi_vannak_veszelyben_vilagszerte_jelentosen_emelkedett_a_kanyaros_megbetegedesek_szama","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:35","title":"\"Emberek milliói vannak veszélyben\": világszerte jelentősen emelkedett a kanyarós megbetegedések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12291349-c57c-44ef-8db7-947995253291","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A várost közel 30 éve vezeti függetlenként Gémesi.","shortLead":"A várost közel 30 éve vezeti függetlenként Gémesi.","id":"20190813_Fideszes_es_MSZPs_kihivoja_is_lesz_Gemesi_Gyorgynek_Godollon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12291349-c57c-44ef-8db7-947995253291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed40b7be-a095-406c-a733-5867cdabaca0","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Fideszes_es_MSZPs_kihivoja_is_lesz_Gemesi_Gyorgynek_Godollon","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:31","title":"Fideszes és MSZP-s kihívója is lesz Gémesi Györgynek Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c8a16b-3140-4f3a-823c-9e4747fd5fab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rézműves Benjámin Dániel azt szeretné, ha gyűlölet-bűncselekménynek minősítenék az őt és terhes feleségét ért támadást. ","shortLead":"Rézműves Benjámin Dániel azt szeretné, ha gyűlölet-bűncselekménynek minősítenék az őt és terhes feleségét ért támadást. ","id":"20190812_Garazdasag_miatt_nyomoznak_az_Arkad_elott_lefejelt_arabnak_nezett_ujsagiro_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62c8a16b-3140-4f3a-823c-9e4747fd5fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384ab680-fa33-4f22-8e29-ba80ae30aa6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Garazdasag_miatt_nyomoznak_az_Arkad_elott_lefejelt_arabnak_nezett_ujsagiro_ugyeben","timestamp":"2019. augusztus. 12. 20:54","title":"Garázdaság miatt nyomoznak az Árkád előtt lefejelt, arabnak nézett újságíró ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab0d484-cc19-48c5-af1c-140656911503","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Változatlanul nem árulják el az orosz hatóságok, mi okozta azt a múlt heti robbanást, amelyben legalább öt orosz atomtudós vesztette életét, s a közelben lévő Szeverodvinszkben rövid időre megugrott a sugárzás. A baleset szakemberek szerint egy nukleáris hajtású robotrepülőgéppel folytatott kísérlet során következhetett be. Megszólalt Donald Trump amerikai elnök is, aki közölte, az USA-nak nagyobb és jobb fegyverei vannak.","shortLead":"Változatlanul nem árulják el az orosz hatóságok, mi okozta azt a múlt heti robbanást, amelyben legalább öt orosz...","id":"20190813_Egyre_tobb_a_kerdojel_a_legutobbi_orosz_raketarobbanassal_kapcsolatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ab0d484-cc19-48c5-af1c-140656911503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16dd443a-9e82-483b-9e0f-6fd29052f811","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Egyre_tobb_a_kerdojel_a_legutobbi_orosz_raketarobbanassal_kapcsolatban","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:26","title":"Egyre több a kérdőjel a legutóbbi orosz rakétarobbanással kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43109526-3ede-4967-a2c5-1f8e64f9ec7c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hetek óta tart a szárazság és erős szelek fújnak.","shortLead":"Hetek óta tart a szárazság és erős szelek fújnak.","id":"20190813_Ujabb_erdotuzek_lobbantak_fel_Gorogorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43109526-3ede-4967-a2c5-1f8e64f9ec7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2dd7895-811a-484a-b8e4-cf7978e42dc7","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Ujabb_erdotuzek_lobbantak_fel_Gorogorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:08","title":"Újabb erdőtüzek lobbantak fel Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több megyére piros figyelmeztetést adtak ki a hőség miatt. ","shortLead":"Több megyére piros figyelmeztetést adtak ki a hőség miatt. ","id":"20190812_A_mai_lehet_az_ev_legmelegebb_napja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e18279b-ed18-43ca-82b7-1d62f4c18e22","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_A_mai_lehet_az_ev_legmelegebb_napja","timestamp":"2019. augusztus. 12. 05:28","title":"A mai lehet az év legmelegebb napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]