[{"available":true,"c_guid":"3ae08881-a76c-469b-92b4-bf948f48e798","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötödik napja zajlik az ülőtüntetés, így több mint háromszáz járatot törölt a hongkongi nemzetközi repülőtér vezetése helyi idő szerint kedden reggel. A kormányzó továbbra sem mond le.","shortLead":"Ötödik napja zajlik az ülőtüntetés, így több mint háromszáz járatot törölt a hongkongi nemzetközi repülőtér vezetése...","id":"20190813_Kedden_is_tobb_szaz_repulojaratot_toroltek_a_tuntetesek_miatt_Hongkongban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ae08881-a76c-469b-92b4-bf948f48e798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6df5101-efcb-4a6c-bcbf-492fdd07e662","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Kedden_is_tobb_szaz_repulojaratot_toroltek_a_tuntetesek_miatt_Hongkongban","timestamp":"2019. augusztus. 13. 06:01","title":"Kedden is több száz repülőjáratot töröltek a tüntetések miatt Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c8a16b-3140-4f3a-823c-9e4747fd5fab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rézműves Benjámin Dániel azt szeretné, ha gyűlölet-bűncselekménynek minősítenék az őt és terhes feleségét ért támadást. ","shortLead":"Rézműves Benjámin Dániel azt szeretné, ha gyűlölet-bűncselekménynek minősítenék az őt és terhes feleségét ért támadást. ","id":"20190812_Garazdasag_miatt_nyomoznak_az_Arkad_elott_lefejelt_arabnak_nezett_ujsagiro_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62c8a16b-3140-4f3a-823c-9e4747fd5fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384ab680-fa33-4f22-8e29-ba80ae30aa6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Garazdasag_miatt_nyomoznak_az_Arkad_elott_lefejelt_arabnak_nezett_ujsagiro_ugyeben","timestamp":"2019. augusztus. 12. 20:54","title":"Garázdaság miatt nyomoznak az Árkád előtt lefejelt, arabnak nézett újságíró ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b0ee1d-3b5a-4036-a5ff-242fe98c57a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mogyoróallergiás fiú a nála lévő allergia-injekciót a lány a combjába szúrta.","shortLead":"A mogyoróallergiás fiú a nála lévő allergia-injekciót a lány a combjába szúrta.","id":"20190812_Lodarazs_csipett_meg_egy_lanyt_a_Balatonnal_arra_kirandulo_fiu_mentette_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41b0ee1d-3b5a-4036-a5ff-242fe98c57a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10346a2f-b5e2-40da-a479-e7c445461cb5","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Lodarazs_csipett_meg_egy_lanyt_a_Balatonnal_arra_kirandulo_fiu_mentette_meg","timestamp":"2019. augusztus. 12. 19:36","title":"Lódarázs csípett meg egy lányt a Balatonnál, arra kiránduló fiú mentette meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a695ac69-9a85-4a78-99a0-3a4c7277b437","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annyira komolyan gondolja a tévés világba lépést a Huawei/Honor, hogy több készüléket is kiadnak. Ezek lesznek a gyártó első eszközei, melyek működését a saját fejlesztésű HarmonyOS oprendszer segíti.","shortLead":"Annyira komolyan gondolja a tévés világba lépést a Huawei/Honor, hogy több készüléket is kiadnak. Ezek lesznek a gyártó...","id":"20190811_huawei_harmonyos_hongmeng_operacios_rendszer_honor_smart_screen_vision_pro_okosteve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a695ac69-9a85-4a78-99a0-3a4c7277b437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dada511-d79d-4ca2-bfb7-63a76626c633","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_huawei_harmonyos_hongmeng_operacios_rendszer_honor_smart_screen_vision_pro_okosteve","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:16","title":"Új piacra lép be a Huawei, már meg is van, mit adnak ki a telefonok és táblagépek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77856ce-226c-471d-b5fa-c3f5b5e7633d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Minden apró cselekedet számít\" - mondta Goodall a gyerekeknek, akikkel a fákat ültették.","shortLead":"\"Minden apró cselekedet számít\" - mondta Goodall a gyerekeknek, akikkel a fákat ültették.","id":"20190813_Jane_Goodall_oshonos_fakat_ultetett_a_Sashegyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c77856ce-226c-471d-b5fa-c3f5b5e7633d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bf5ed4-88dc-41b3-8726-bdd3f6fcbcd6","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Jane_Goodall_oshonos_fakat_ultetett_a_Sashegyen","timestamp":"2019. augusztus. 13. 05:49","title":"Jane Goodall őshonos fákat ültetett a Sas-hegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b9cd3ee-8c8d-44e2-9c1f-ec10e9f89ce2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár elsősorban a fogyatékkal élőkre gondolt a Microsoft, amikor egy különleges funkcióval ruházta fel iOS-ra alakított Edge böngészőjét, az újdonság bárkinek jól jöhet, legalábbis, ha ért angolul.","shortLead":"Bár elsősorban a fogyatékkal élőkre gondolt a Microsoft, amikor egy különleges funkcióval ruházta fel iOS-ra alakított...","id":"20190812_read_aloud_funkcio_microsoft_edge_bongeszo_ios_felolvasas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b9cd3ee-8c8d-44e2-9c1f-ec10e9f89ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd7ecc3-c467-4230-a4b0-7cef1412cc13","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_read_aloud_funkcio_microsoft_edge_bongeszo_ios_felolvasas","timestamp":"2019. augusztus. 12. 14:03","title":"Hangosan olvas: hasznos funkció az iPhone-os Microsoft-böngészőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e91b39-7e91-42e8-b131-b26debdd0a49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Darabok hullottak a Norwegian Airlines utasszállító gépéről a Róma melletti Fiumicino utcáira. A fémdarabok több autót, tetőt összezúztak, de szerencsére csak egy ember sérült meg könnyebben. A 298 utassal a fedélzetén felszálló Boeing 787-es Los Angelesbe indult, amikor a baloldali hajtóműve tönkrement, és kénytelen volt visszafordulni. Az eset után ismét felmerült, hogy esetleg nem a lakott terület fölött kellene vezetnie a légifolyosónak.","shortLead":"Darabok hullottak a Norwegian Airlines utasszállító gépéről a Róma melletti Fiumicino utcáira. A fémdarabok több autót...","id":"20190811_Parkolo_autokat_zuztak_ossze_egy_norveg_utasszallito_darabjai_a_romai_repternel__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27e91b39-7e91-42e8-b131-b26debdd0a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af474cd-30e3-457c-bb42-7cc62f67dce6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Parkolo_autokat_zuztak_ossze_egy_norveg_utasszallito_darabjai_a_romai_repternel__video","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:52","title":"Autókat zúztak össze egy norvég utasszállító darabjai a római reptérnél - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fce79e-735c-441f-94a0-dc3e8a0c99cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy üzemanyagcellás autó több száz barra töltött hidrogéntartályaival szemben jó, ha megvan a bizalom. ","shortLead":"Egy üzemanyagcellás autó több száz barra töltött hidrogéntartályaival szemben jó, ha megvan a bizalom. ","id":"20190812_Eloszor_tesztelek_hidrogen_autot_is_egy_amerikai_toresteszten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03fce79e-735c-441f-94a0-dc3e8a0c99cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52bf11d-f8b4-4e22-a723-dbb58250f855","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Eloszor_tesztelek_hidrogen_autot_is_egy_amerikai_toresteszten","timestamp":"2019. augusztus. 12. 14:40","title":"Először teszteltek hidrogénautót egy amerikai törésteszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]