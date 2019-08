Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"951905cb-9443-4d7f-bb9a-40c20d532a49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alkotó a Pál utcai fiúk című regény legfontosabb alakjának sorsfordító pillanatát szerette volna megörökíteni.","shortLead":"Az alkotó a Pál utcai fiúk című regény legfontosabb alakjának sorsfordító pillanatát szerette volna megörökíteni.","id":"20190815_Medence_vizebe_kerult_Nemecsek_Erno_szobra_a_Fuveszkertben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=951905cb-9443-4d7f-bb9a-40c20d532a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10140fad-cc9c-4882-a9ce-caf6783791ec","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Medence_vizebe_kerult_Nemecsek_Erno_szobra_a_Fuveszkertben","timestamp":"2019. augusztus. 15. 15:10","title":"Medence vizébe került Nemecsek Ernő szobra a Füvészkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b865c855-da31-499a-b67c-cd42b23705bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a csúcstechnikás sportkocsiból alig néhány példány fog készülni, és természetesen méregdrága lesz. ","shortLead":"Ebből a csúcstechnikás sportkocsiból alig néhány példány fog készülni, és természetesen méregdrága lesz. ","id":"20190815_vissza_es_egyben_elore_is_repit_az_idoben_a_bugatti_uj_hiperautoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b865c855-da31-499a-b67c-cd42b23705bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4755472-1e7c-4837-a243-b5681ab0f8a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_vissza_es_egyben_elore_is_repit_az_idoben_a_bugatti_uj_hiperautoja","timestamp":"2019. augusztus. 15. 08:21","title":"Vissza és egyben előre is repít az időben a Bugatti új hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b313b683-3979-45c0-b00a-dc9baf526b79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aktivisták két hete mérik a Duna-parti levegő minőségét Budapesten.","shortLead":"Aktivisták két hete mérik a Duna-parti levegő minőségét Budapesten.","id":"20190815_Ugyanolyan_rossz_a_levego_a_Dunaparton_mint_a_belvarosi_Blaha_Lujza_teren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b313b683-3979-45c0-b00a-dc9baf526b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825c5346-aaf4-44af-bf77-0fab5dc1de19","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Ugyanolyan_rossz_a_levego_a_Dunaparton_mint_a_belvarosi_Blaha_Lujza_teren","timestamp":"2019. augusztus. 15. 12:05","title":"Ugyanolyan rossz a levegő a Duna-parton, mint a belvárosi Blaha Lujza téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e8ddbb-324d-4bc3-ae1a-085f3c90f07e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sziget és a Sas-hegy után a Petőfi Irodalmi Múzeumot is felkereste.","shortLead":"A Sziget és a Sas-hegy után a Petőfi Irodalmi Múzeumot is felkereste.","id":"20190814_Jane_Goodall_egy_meglepo_helyszinen_is_felbukkant_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10e8ddbb-324d-4bc3-ae1a-085f3c90f07e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc03290-302a-43ac-9bdb-f49cbc5fa8e7","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Jane_Goodall_egy_meglepo_helyszinen_is_felbukkant_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 14. 11:28","title":"Jane Goodall egy meglepő helyszínen is felbukkant Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afc3ef6-ddd0-4a37-9602-e1e597cb59b1","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Gyurcsány Tamás átvette Dobrev Klárától a két Altus-cég vezetését. Az Altus Zrt.-t felszámolják, az Altus Portfólió Kft. feladata pénzügyi befektetések kezelése lesz.","shortLead":"Gyurcsány Tamás átvette Dobrev Klárától a két Altus-cég vezetését. Az Altus Zrt.-t felszámolják, az Altus Portfólió...","id":"20190814_Gyurcsany_fia_megkapta_a_csaladi_cegek_vezeteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6afc3ef6-ddd0-4a37-9602-e1e597cb59b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34db9154-36be-4929-8292-dd74a4122de1","keywords":null,"link":"/kkv/20190814_Gyurcsany_fia_megkapta_a_csaladi_cegek_vezeteset","timestamp":"2019. augusztus. 14. 14:35","title":"Gyurcsány fia megkapta a családi cégek vezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b742a6-36ec-4a3a-8795-7cdb8f648dd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"15-25 ezer forintot fizetnek a készítményért a súlyosan allergiás emberek.","shortLead":"15-25 ezer forintot fizetnek a készítményért a súlyosan allergiás emberek.","id":"20190814_Draga_es_sokszor_hianycikk_az_eletmento_adrenalininjekcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91b742a6-36ec-4a3a-8795-7cdb8f648dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0787cb50-f393-4ba3-b4ee-3d90cf372883","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Draga_es_sokszor_hianycikk_az_eletmento_adrenalininjekcio","timestamp":"2019. augusztus. 14. 05:41","title":"Drága és sokszor hiánycikk az életmentő adrenalin-injekció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1fc0d33-0c49-49de-9815-d5cf9ec5d8d2","c_author":"Illényi Balázs","category":"hetilap","description":"A nepotizmus mintapéldája volt, ahogyan a 250 éve született Napóleon Bonaparte kontinensszerte a kulcspozíciókba helyezgette a családtagjait és legközelebbi harcostársait. A kedvezményezettek közül kevesen nőttek fel a feladathoz, igaz, többen is lázadoztak a bábszerep ellen.","shortLead":"A nepotizmus mintapéldája volt, ahogyan a 250 éve született Napóleon Bonaparte kontinensszerte a kulcspozíciókba...","id":"201933__a_bonaparteklan__dinasztikus_almok__babjatek__alom_afajatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1fc0d33-0c49-49de-9815-d5cf9ec5d8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b55972f-e63b-4901-81f0-09c43ccbcbf2","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.33/201933__a_bonaparteklan__dinasztikus_almok__babjatek__alom_afajatol","timestamp":"2019. augusztus. 14. 00:00","title":"Alom a fájától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d196c07-8c9e-4fa0-b3e8-6da140d3936d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy iraki férfit és egy szír nőt gyanúsít a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság embercsempészéssel és közokirat-hamisítással, mert két fiút és két lányt más nevére kiállított útlevéllel utaztattak. Őrizetbe vételük mellett gyorsított eljárást kezdeményeztek velük szemben.","shortLead":"Egy iraki férfit és egy szír nőt gyanúsít a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság embercsempészéssel és...","id":"20190815_Ferihegyen_buktak_le_a_gyerekcsempeszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d196c07-8c9e-4fa0-b3e8-6da140d3936d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59ed2a9-0be6-4bed-95ab-c14148398a67","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Ferihegyen_buktak_le_a_gyerekcsempeszek","timestamp":"2019. augusztus. 15. 09:27","title":"Ferihegyen buktak le a gyerekcsempészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]