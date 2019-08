Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20f5dcd7-5ed9-4135-801e-65405c9481b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy újabb kérdést nyújtanak be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. ","shortLead":"Négy újabb kérdést nyújtanak be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. ","id":"20190814_A_nyugdijasok_nem_fogynak_ki_a_nepszavazasi_kezdemenyezesekbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20f5dcd7-5ed9-4135-801e-65405c9481b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cc30df-c4cf-4de1-89b0-f153200a31ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_A_nyugdijasok_nem_fogynak_ki_a_nepszavazasi_kezdemenyezesekbol","timestamp":"2019. augusztus. 14. 10:16","title":"A nyugdíjasok nem fogynak ki a népszavazási kezdeményezésekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, a focista és a kapitány szén-monoxid-mérgezést kaptak, mielőtt a gépük lezuhant.","shortLead":"Úgy tűnik, a focista és a kapitány szén-monoxid-mérgezést kaptak, mielőtt a gépük lezuhant.","id":"20190814_Egy_uj_vizsgalat_szerint_mas_is_kozrejatszhatott_Sala_baleseteben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07eac4a9-972a-4bf1-b5d7-7b038fad812c","keywords":null,"link":"/sport/20190814_Egy_uj_vizsgalat_szerint_mas_is_kozrejatszhatott_Sala_baleseteben","timestamp":"2019. augusztus. 14. 19:56","title":"Egy új vizsgálat szerint más is közrejátszhatott Sala balesetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6709f92-a532-4d58-a3d4-728f0884462a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hír Tv műsorából kiderült, hogy a „balliberális környezetvédők” nem is a globális felmelegedés ellen küzdenek.","shortLead":"A Hír Tv műsorából kiderült, hogy a „balliberális környezetvédők” nem is a globális felmelegedés ellen küzdenek.","id":"20190814_Ferencz_Orsolya_A_gyerekvallalasnak_es_a_klimavedelemnek_semmi_koze_egymashoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6709f92-a532-4d58-a3d4-728f0884462a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff791fc-6b3b-4bfb-ae32-909c24572b82","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Ferencz_Orsolya_A_gyerekvallalasnak_es_a_klimavedelemnek_semmi_koze_egymashoz","timestamp":"2019. augusztus. 14. 08:44","title":"Ferencz Orsolya: A gyerekvállalásnak és a klímavédelemnek semmi köze egymáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0557b17e-5465-426e-94a7-882fb272807a","c_author":"Nagy Gábor","category":"hetilap","description":"Promóciós turnékból a zenészek legfőbb bevételi forrásává váltak a koncertek. Az előadók különböző módszerekkel próbálják növelni a jegyárbevételeket úgy, hogy ne látsszanak mohónak.","shortLead":"Promóciós turnékból a zenészek legfőbb bevételi forrásává váltak a koncertek. Az előadók különböző módszerekkel...","id":"201933__koncertuzlet__jegyaremeles__uj_forrasok__aranytorok_es_gyemantgitar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0557b17e-5465-426e-94a7-882fb272807a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab8fc1c-93c2-4f96-9e19-7b63b39a9805","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.33/201933__koncertuzlet__jegyaremeles__uj_forrasok__aranytorok_es_gyemantgitar","timestamp":"2019. augusztus. 14. 00:00","title":"Aranytorok és gyémántgitár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bfd7b-96d0-41be-a88d-cbc3b172efc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Előbb-utóbb beigazolódik a kutatók félelme, hogy nem lesz olyan szeglete a bolygónknak, ahol ne találtak volna mikroműanyagot. ","shortLead":"Előbb-utóbb beigazolódik a kutatók félelme, hogy nem lesz olyan szeglete a bolygónknak, ahol ne találtak volna...","id":"20190815_mikromuanyag_plasztik_esoviz_sziklas_hegyseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b74bfd7b-96d0-41be-a88d-cbc3b172efc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383d340d-b0ef-45d4-a1f9-4ea978cfaf5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_mikromuanyag_plasztik_esoviz_sziklas_hegyseg","timestamp":"2019. augusztus. 15. 11:03","title":"Ott tartunk, hogy a mikroműanyagok már a lehulló esővízben is benne vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b68f4a2-6186-4b37-b3f0-f5d979539b07","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az alvó kutyák agyának működése hasonlít az emberéhez, ennek feltérképezése fontos lépés ahhoz, hogy az emberi agy öregedési folyamataira következtethessenek a kutatók.","shortLead":"Az alvó kutyák agyának működése hasonlít az emberéhez, ennek feltérképezése fontos lépés ahhoz, hogy az emberi agy...","id":"20190813_alvo_kutya_emberi_agymukodes_elte_kiserlet_eeg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b68f4a2-6186-4b37-b3f0-f5d979539b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1d55f2-f924-4fa1-8492-dfdb484df22a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_alvo_kutya_emberi_agymukodes_elte_kiserlet_eeg","timestamp":"2019. augusztus. 13. 21:03","title":"Miben hasonlít az alvó kutya a gazdájára? Ez nem egy vicc kezdete, hanem egy kísérleté","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d605b044-097b-4634-ba78-ed94d60961b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyelvész, költő, műfordító Orbán Viktor tusnádfürdői beszédéről, illetve arról, hogy az illiberalizmus azt jelenti, hogy keresztény szabadság, azt mondta, „ez síkhülyeség”.","shortLead":"A nyelvész, költő, műfordító Orbán Viktor tusnádfürdői beszédéről, illetve arról, hogy az illiberalizmus azt jelenti...","id":"20190814_Nadasdy_Adam_a_CocaCola_plakatjairol_Ezt_csak_a_barom_erzi_provokativnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d605b044-097b-4634-ba78-ed94d60961b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86796c66-9b63-4a28-9d3c-e7d42328fd8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Nadasdy_Adam_a_CocaCola_plakatjairol_Ezt_csak_a_barom_erzi_provokativnak","timestamp":"2019. augusztus. 14. 16:59","title":"Nádasdy Ádám a Coca-Cola plakátjairól: Ezt csak a barom érzi provokatívnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf63d213-1f96-4191-a87d-e4e3af82ed40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhalt ígéretek nyomában címmel rendkívüli nagygyűlést tart szeptember 21-én a Magyar Orvosi Kamara (MOK) – jelentette be a kamara elnöke szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Elhalt ígéretek nyomában címmel rendkívüli nagygyűlést tart szeptember 21-én a Magyar Orvosi Kamara (MOK) – jelentette...","id":"20190814_900_ezres_kezdo_bert_kovetelnek_az_orvosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf63d213-1f96-4191-a87d-e4e3af82ed40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea4fada-07ba-4a57-9f89-2a0154d82929","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_900_ezres_kezdo_bert_kovetelnek_az_orvosok","timestamp":"2019. augusztus. 14. 14:08","title":"900 ezres kezdő bért követelnek az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]