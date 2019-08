Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A szférikus aberráció problémáját már az ókori matematikus Dioklész is ismerte, ám azóta egyetlen fizikus sem tudta orvosolni. Most egy mexikói tudós rukkolt elő valamivel, ami a fényképezőiparra is nagy hatással lehet. 2019. augusztus. 15. 08:03 Megoldották a fizika 2000 éves nagy problémáját – szebbek lehetnek a fényképek Rászoruló családok jelentkezését várja a TV2, hogy lakásukat egy profi csapat, Ördög Nóra és Stohl András műsorvezetők segítségével, felújítsa. 2019. augusztus. 14. 17:34 Másokon fog segíteni Ördög Nóra és Stohl András a TV2 új műsorában A drogos múltat maga mögött hagyó színész azt mondja, képes arra, hogy átírjon kódokat az emberek fejében, de nincs igénye arra, hogy tömegeket mozgasson meg. 2019. augusztus. 14. 10:40 Szabó Győző: Csernus módszerei drasztikusak A káoszt elég jól adja át az egyik felvétel, amely a repülőtéren örökített meg néhány feszült pillanatot. 2019. augusztus. 14. 09:34 Hongkongban már a rendőrt ütik a saját gumibotjával Kapitális sebezhetőségekre bukkantak az illesztőprogramokban A felhasználó természetesen próbálja meg minden eszközzel megvédeni a számítógépét a támadásoktól, no de mi van akkor, ha épp a legnevesebb hardvergyártók által kínált és a Microsoft által is hitelesített illesztőprogramok sodorják veszélybe a gépét? 2019. augusztus. 14. 09:03 Minden PC veszélyben? Egy új szoftvernek hála már a mesterséges intelligenciára is támaszkodhatnak a cégek, ha gyakorolnának. Az elbocsátás közlése sosem egyszerű, bizonyos helyeken tréningezik is a vezetőket, hogyan adják a másik tudtára, hogy itt a vége. 2019. augusztus. 13. 16:03 A mesterséges intelligencia már abban is segít, hogyan maradjunk emberek, amikor ki kell rúgni valakit A dánok ötlete most jónak tűnik, kérdés, mi lesz tíz év múlva. 2019. augusztus. 14. 17:26 Világszenzáció: itt a jelzálogkölcsön negatív kamattal A cég most szerint mindez a vásárlókat szolgálja. Nem szeretné az Apple, ha a felhasználók nem hivatalos forrásból származó akkumulátort tennének az iPhone-ba, ezért egy furcsa üzenettel bombázza őket. 2019. augusztus. 15. 09:33 Akkumulátorügy: az Apple szerint a felhasználókat védik az ijesztgetéssel