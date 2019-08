Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bf9e08e-61ba-487c-86f7-169562b85efe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hackerek képesek lehetnek lehallgatni azt az adatfolyamot, ami két, Bluetooth-on keresztül párosított eszköz között zajlik.","shortLead":"A hackerek képesek lehetnek lehallgatni azt az adatfolyamot, ami két, Bluetooth-on keresztül párosított eszköz között...","id":"20190816_bluetooth_biztonsagi_res_knob_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bf9e08e-61ba-487c-86f7-169562b85efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb2efae-5051-43ce-89bc-4636d9179b9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_bluetooth_biztonsagi_res_knob_tamadas","timestamp":"2019. augusztus. 16. 16:03","title":"Komoly biztonsági rést találtak a Bluetooth-technológiában, rengeteg eszköz lehet veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3327a620-ec99-4cca-b232-db802f6c7158","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötödik teherjáratát indítja a kelet-kínai Csinan város Európa felé, ezúttal Budapestet célozták meg.","shortLead":"Ötödik teherjáratát indítja a kelet-kínai Csinan város Európa felé, ezúttal Budapestet célozták meg.","id":"20190815_Tehervonatjarat_indul_Kinabol_Budapestre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3327a620-ec99-4cca-b232-db802f6c7158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178721fc-51f0-4a97-a9e8-d82ad0fe9d57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_Tehervonatjarat_indul_Kinabol_Budapestre","timestamp":"2019. augusztus. 15. 18:17","title":"Tehervonat-járat indul Kínából Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f64e805-f5bd-41df-930a-d256c11710ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Vesták és a Nivák mellé hamarosan teljesen hangtalan elektromos autók gördülnek majd be a szalonokba. ","shortLead":"A Vesták és a Nivák mellé hamarosan teljesen hangtalan elektromos autók gördülnek majd be a szalonokba. ","id":"20190815_meglepetes_kinai_villanyautok_bukkannak_fel_a_nemet_lada_kereskedesekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f64e805-f5bd-41df-930a-d256c11710ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e22899-239b-4992-8701-fce13870b384","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_meglepetes_kinai_villanyautok_bukkannak_fel_a_nemet_lada_kereskedesekben","timestamp":"2019. augusztus. 15. 06:41","title":"Meglepetés: kínai villanyautók bukkannak fel a német Lada-kereskedésekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterffy Attila rágalmazás miatt feljelentést tesz.","shortLead":"Péterffy Attila rágalmazás miatt feljelentést tesz.","id":"20190815_Kutatasnak_alcazott_lejarato_kerdesekkel_tamadjak_az_ellenzeki_jeloltet_Pecsen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de8d06a-5d28-476b-887a-765eb51ab25a","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Kutatasnak_alcazott_lejarato_kerdesekkel_tamadjak_az_ellenzeki_jeloltet_Pecsen","timestamp":"2019. augusztus. 15. 05:34","title":"Kutatásnak álcázott lejárató kérdésekkel támadják az ellenzéki jelöltet Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9c3ff3-d848-4582-a358-de1368c365fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eltört az egyik kardántengelye, egy másik hajóval vontatták a partra. ","shortLead":"Eltört az egyik kardántengelye, egy másik hajóval vontatták a partra. ","id":"20190815_Menet_kozben_elromlott_es_magatehetetlenul_sodrodott_a_szantodi_komp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed9c3ff3-d848-4582-a358-de1368c365fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10f940d6-3d5a-4b01-a48e-a9de8aef098c","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Menet_kozben_elromlott_es_magatehetetlenul_sodrodott_a_szantodi_komp","timestamp":"2019. augusztus. 15. 20:11","title":"Menet közben elromlott és magatehetetlenül sodródott a szántódi komp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4878293f-b190-4551-91b9-fa103a139c78","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Bloomberg számolgatott az ötlet elhangzása után.","shortLead":"A Bloomberg számolgatott az ötlet elhangzása után.","id":"20190816_Mennyiert_tudna_megvenni_Trump_Gronlandot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4878293f-b190-4551-91b9-fa103a139c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151daf01-cba9-4fa8-bc85-b351a194116f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_Mennyiert_tudna_megvenni_Trump_Gronlandot","timestamp":"2019. augusztus. 16. 19:22","title":"Mennyiért tudná megvenni Trump Grönlandot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12393561-47c0-46c9-8d29-b2158327b6d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vérszívó (egyelőre) nem a betegek életét keseríti, hanem az ügyeletes orvosok szobáit lepte el. Amikor egy összecsípett dolgozó először jelezte a problémát az osztályvezetőnek, a főorvos közölte, hogy túlreagálja az ügyet. Azóta a kórház is felismerte, hogy ennél nagyobb a gond, de még nem sikerült úrrá lenni a helyzeten. ","shortLead":"A vérszívó (egyelőre) nem a betegek életét keseríti, hanem az ügyeletes orvosok szobáit lepte el. Amikor...","id":"20190816_Agyi_poloska_invazio_borzolja_a_kedelyeket_a_vilagszinvonalu_Honvedkorhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12393561-47c0-46c9-8d29-b2158327b6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3684943a-35f4-498d-839e-18a4e5d07354","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Agyi_poloska_invazio_borzolja_a_kedelyeket_a_vilagszinvonalu_Honvedkorhazban","timestamp":"2019. augusztus. 16. 06:30","title":"Ágyipoloska-invázió borzolja a kedélyeket a világszínvonalú Honvédkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41201573-61ac-4d65-a16c-2b887be907d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok vizsgálják, hogy terrorista indíttatású volt-e a bűncselekmény, de egyelőre nem találtak erre utaló jeleket.","shortLead":"A hatóságok vizsgálják, hogy terrorista indíttatású volt-e a bűncselekmény, de egyelőre nem találtak erre utaló jeleket.","id":"20190815_A_londoni_belugyminiszterium_mellett_keseltek_meg_egy_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41201573-61ac-4d65-a16c-2b887be907d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69227bf-f0b9-4e2f-8622-4406f17057fc","keywords":null,"link":"/vilag/20190815_A_londoni_belugyminiszterium_mellett_keseltek_meg_egy_ferfit","timestamp":"2019. augusztus. 15. 16:47","title":"A londoni belügyminisztérium mellett késeltek meg egy férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]