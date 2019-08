Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7edb9dc5-8cf5-4954-87a9-33a26cde20a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem egyértelmű a siker.","shortLead":"Nem egyértelmű a siker.","id":"20190817_Hiaba_a_keleti_nyitas_nyolc_ev_alatt_megduplazodott_a_magyar_kulkereskedelmi_hiany_az_azsiai_piacokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7edb9dc5-8cf5-4954-87a9-33a26cde20a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0ee90b-6f6e-4ce8-955f-5fc7752ee61c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190817_Hiaba_a_keleti_nyitas_nyolc_ev_alatt_megduplazodott_a_magyar_kulkereskedelmi_hiany_az_azsiai_piacokon","timestamp":"2019. augusztus. 17. 10:02","title":"Hiába a keleti nyitás, nyolc év alatt megduplázódott a magyar külkereskedelmi hiány az ázsiai piacokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290d428e-d5af-4d0f-8ec9-407de03c8baa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tárgyalnak a felek, McGregor újra kezébe veheti kék jedikardját.","shortLead":"Tárgyalnak a felek, McGregor újra kezébe veheti kék jedikardját.","id":"20190816_Ujra_ObiWan_Kenobi_borebe_bujhat_Ewan_McGregor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=290d428e-d5af-4d0f-8ec9-407de03c8baa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b741a27-a297-4b62-9746-f012c1a80bbc","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Ujra_ObiWan_Kenobi_borebe_bujhat_Ewan_McGregor","timestamp":"2019. augusztus. 16. 09:31","title":"Újra Obi-Wan Kenobi bőrébe bújhat Ewan McGregor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A frissen létrehozott elismerést Herczeg Ferencről, a Horthy-korszak Írófejedelméről nevezték el. ","shortLead":"A frissen létrehozott elismerést Herczeg Ferencről, a Horthy-korszak Írófejedelméről nevezték el. ","id":"20190815_Uj_allami_irodalmi_dijat_alapitott_Kasler_Miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21270557-a598-45ce-b61a-46581ef5f1d3","keywords":null,"link":"/kultura/20190815_Uj_allami_irodalmi_dijat_alapitott_Kasler_Miklos","timestamp":"2019. augusztus. 15. 18:00","title":"Új állami irodalmi díjat alapított Kásler Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2029f4f-acf1-49db-bf39-921f402ecf8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egy évvel ezelőtti időközi választás névdublőrei helyett most egy magát önállónak, függetlennek és civilnek mondó induló tűnt fel a jelöltek között, aki azonban kiállása előtt nem takarított ki alaposan maga után a Facebookon. Bár egyik legjobb gyerekkori barátja pont a Fidesz városi kampányfőnöke, ez állítása szerint csak véletlen. ","shortLead":"Az egy évvel ezelőtti időközi választás névdublőrei helyett most egy magát önállónak, függetlennek és civilnek mondó...","id":"20190816_Megint_aljelolttel_probalkozik_a_Fidesz_Miskolcon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2029f4f-acf1-49db-bf39-921f402ecf8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a2c8ca-958b-4f19-a4ae-f0ef726c13c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Megint_aljelolttel_probalkozik_a_Fidesz_Miskolcon","timestamp":"2019. augusztus. 16. 18:00","title":"Megint felbukkant egy furcsa független jelölt Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1848956e-44af-4c6d-9d6b-fe2c979c2bb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A leghíresebb szerepeit kellett előadniuk.","shortLead":"A leghíresebb szerepeit kellett előadniuk.","id":"20190816_John_Travolta_es_Jimmy_Fallon_megprobalta_eldonteni_melyikuk_a_jobb_Travolta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1848956e-44af-4c6d-9d6b-fe2c979c2bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d623d75c-f457-4100-82b7-8c224118df84","keywords":null,"link":"/elet/20190816_John_Travolta_es_Jimmy_Fallon_megprobalta_eldonteni_melyikuk_a_jobb_Travolta","timestamp":"2019. augusztus. 16. 16:43","title":"John Travolta és Jimmy Fallon megpróbálta eldönteni, melyikük a jobb Travolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad8d3293-5df2-49cd-9848-fd400310cb69","c_author":"Horn Gábor","category":"itthon","description":"Mint rossz gazda a kutyájával, mind inkább úgy bánik Orbán az országgal: “lábhoz”, vakkant rá minduntalan mindenkire.","shortLead":"Mint rossz gazda a kutyájával, mind inkább úgy bánik Orbán az országgal: “lábhoz”, vakkant rá minduntalan mindenkire.","id":"20190816_Horn_Gabor_Labhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad8d3293-5df2-49cd-9848-fd400310cb69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b466a104-ee47-4073-8342-1fba876c4756","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Horn_Gabor_Labhoz","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:45","title":"Horn Gábor: Lábhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus 20-án néhol akár 34 fok is lehet.","shortLead":"Augusztus 20-án néhol akár 34 fok is lehet.","id":"20190816_Melegebb_ido_lesz_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faec294d-9512-47c6-95fa-92bf8ad04eff","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Melegebb_ido_lesz_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2019. augusztus. 16. 07:03","title":"Melegebb idő lesz a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc20754-8978-45ca-aede-1aabe5dd9bd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzért a Szent László lovagkirály-zarándokút tudományos hátterét megalapozó tudományos munka elkészítéséhez ad tanácsokat.\r

","shortLead":"A pénzért a Szent László lovagkirály-zarándokút tudományos hátterét megalapozó tudományos munka elkészítéséhez ad...","id":"20190816_Havi_850_ezret_kap_tanacsadasert_a_miniszteriumtol_Ujiraz_plebanosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfc20754-8978-45ca-aede-1aabe5dd9bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86840cca-331d-4a54-bcc6-9694024cfaa3","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Havi_850_ezret_kap_tanacsadasert_a_miniszteriumtol_Ujiraz_plebanosa","timestamp":"2019. augusztus. 16. 20:14","title":"Havi 850 ezret kap tanácsadásért a minisztériumtól Újiráz plébánosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]