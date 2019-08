Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dd22cbb-d10e-438e-9cd2-1464370f958d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple eszközeiből gyűjtött adatokat vizsgálták annak érdekében, hogy felderítsék az ezeket viselőknél a szellemi hanyatlással kapcsolatos korai jeleket.","shortLead":"Az Apple eszközeiből gyűjtött adatokat vizsgálták annak érdekében, hogy felderítsék az ezeket viselőknél a szellemi...","id":"20190818_okosora_alvasfigyelo_apple_watch_beddit_demencia_korai_tunetei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dd22cbb-d10e-438e-9cd2-1464370f958d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6808cc68-d754-434d-a110-7876c55adda2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190818_okosora_alvasfigyelo_apple_watch_beddit_demencia_korai_tunetei","timestamp":"2019. augusztus. 18. 19:03","title":"Elárulja az okosóra, ha valakinél megkezdődött az elbutulás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88da57fb-22c4-4dc0-b87a-66c1a1fe887e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Augusztus 20. alkalmából kitüntetéseket osztott ki a kormány, két korábbi Orbán-miniszter és egy fideszes polgármester és a Corvinus rektora is a díjazottak között van. Az elismerések többségét egyházi személyek kapták.



