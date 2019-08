Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"905e2a36-d98a-42a4-9948-b107e290cb21","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A lengyel oldal után Szlovákiában is halálos baleset történt a viharban.","shortLead":"A lengyel oldal után Szlovákiában is halálos baleset történt a viharban.","id":"20190822_A_Tatra_szlovak_oldalan_is_villam_csapott_turistakba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=905e2a36-d98a-42a4-9948-b107e290cb21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a107dfe-5b09-4929-b38f-247c9e7c41af","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_A_Tatra_szlovak_oldalan_is_villam_csapott_turistakba","timestamp":"2019. augusztus. 22. 18:57","title":"A Tátra szlovák oldalán is villám csapott turistákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04dfb88-e014-4c67-8f0e-c0a34e24e94d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazánkban minden további nélkül zöld rendszámozható újdonság e-hatótávja megközelíti a 70 kilométert.","shortLead":"A hazánkban minden további nélkül zöld rendszámozható újdonság e-hatótávja megközelíti a 70 kilométert.","id":"20190821_kecskemet_uj_csillaga_megerkezett_a_plugin_hibrid_mercedes_aosztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b04dfb88-e014-4c67-8f0e-c0a34e24e94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7f1e15-b692-4b1b-a481-27fc44a8136a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_kecskemet_uj_csillaga_megerkezett_a_plugin_hibrid_mercedes_aosztaly","timestamp":"2019. augusztus. 21. 13:21","title":"Megérkezett a plugin hibrid Mercedes A-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac60fc0-f031-49c2-9e5d-831eb5c58284","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Addig mesterkedik, amíg a csiga megeteti magát egy madárral.","shortLead":"Addig mesterkedik, amíg a csiga megeteti magát egy madárral.","id":"20190821_Zombiva_teszi_a_csigakat_a_fejukbe_koltozo_fereg__undorito_videoval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ac60fc0-f031-49c2-9e5d-831eb5c58284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92af89a-bd8f-42a1-8c85-819453412f3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_Zombiva_teszi_a_csigakat_a_fejukbe_koltozo_fereg__undorito_videoval","timestamp":"2019. augusztus. 21. 15:05","title":"Zombivá teszi a csigákat a fejükbe költöző féreg - undorító videóval!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beruházás várhatóan jövőre indul, igen fontos céllal: az ásványkincsek hamarabb kerülhetnének a tanzániai kikötőkbe.","shortLead":"A beruházás várhatóan jövőre indul, igen fontos céllal: az ásványkincsek hamarabb kerülhetnének a tanzániai kikötőkbe.","id":"20190822_Afrikai_utepitesrol_szolo_reklamfilmben_tunik_fel_a_Duna_Aszfalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053357d1-1b40-4c44-b439-633d98e739ca","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Afrikai_utepitesrol_szolo_reklamfilmben_tunik_fel_a_Duna_Aszfalt","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:40","title":"Afrikai útépítésről szóló reklámfilmben tűnik fel a Duna Aszfalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056e590b-4b6d-408a-a038-2d2df896922a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kamion végére kötözött Smart, ugye, hogy elég magasra tette a lécet. De persze inkább ne múlja felül senki. ","shortLead":"A kamion végére kötözött Smart, ugye, hogy elég magasra tette a lécet. De persze inkább ne múlja felül senki. ","id":"20190821_Foto_ezt_az_autoszallitmany_probalja_meg_valaki_felulmulni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=056e590b-4b6d-408a-a038-2d2df896922a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fe9373-c257-4a07-9c8c-02ee2ca4a956","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Foto_ezt_az_autoszallitmany_probalja_meg_valaki_felulmulni","timestamp":"2019. augusztus. 21. 14:17","title":"Fotó: Ezt az autószállítmányt próbálja meg valaki felülmúlni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c65bbff-6823-4d0f-9524-899046a6ac43","c_author":"Balla István - Gyükeri Mercédesz","category":"itthon","description":"Azért lesznek versenyképesebbek a magyar egyetemek azután, hogy átkerülnek az Innovációs és Technológiai minisztérium alá, mert a minisztérium \"az innováció lehetőségeinek birtokában van\" – ennyit tudni eddig a nagy Palkovics-tervről. A szakértők a politikai hátsó szándékon gondolkodnak, és van még jó pár tisztázatlan kérdés. ","shortLead":"Azért lesznek versenyképesebbek a magyar egyetemek azután, hogy átkerülnek az Innovációs és Technológiai minisztérium...","id":"20190823_palkovics_nagy_terve_felsooktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c65bbff-6823-4d0f-9524-899046a6ac43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581dc32d-b87a-4250-9b26-1dae3c68759e","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_palkovics_nagy_terve_felsooktatas","timestamp":"2019. augusztus. 23. 06:30","title":"Maga alá gyűri az egyetemeket, de mi szerepel még Palkovics Nagy Tervében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"432a6453-73bf-43b0-8b8d-613372c16dfe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Társát még keresik. ","shortLead":"Társát még keresik. ","id":"20190823_Holtan_talaltak_az_egyik_eltunt_barlangaszt_a_lengyel_Tatraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=432a6453-73bf-43b0-8b8d-613372c16dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d9de12-d669-4960-8297-18f1950341bc","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Holtan_talaltak_az_egyik_eltunt_barlangaszt_a_lengyel_Tatraban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 06:45","title":"Holtan találták az egyik eltűnt barlangászt a lengyel Tátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Amit most vesz meg a Mészáros-birodalom korábbi vezetője. A szerződésekre a tényfeltáró központ birtokába jutott adatokból derült fény.","shortLead":"Amit most vesz meg a Mészáros-birodalom korábbi vezetője. A szerződésekre a tényfeltáró központ birtokába jutott...","id":"20190822_ugyeszseg_titkosszolgalat_t_systems","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed83e14-20f1-4725-ab5b-2a076548c899","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_ugyeszseg_titkosszolgalat_t_systems","timestamp":"2019. augusztus. 22. 08:50","title":"Direkt36: Az ügyészségnek és a titkosszolgálatoknak is beszállított a T-Systems","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]