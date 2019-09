Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0af9c19d-ca01-4111-a110-4bff08346a0f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hatalmas örömmel fogadták a még csupasz és rózsaszínű apróságokat.","shortLead":"Hatalmas örömmel fogadták a még csupasz és rózsaszínű apróságokat.","id":"20190902_Oriaspandaikrek_szulettek_Berlinben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0af9c19d-ca01-4111-a110-4bff08346a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6186aa11-da7c-4350-bf83-3c051658c27c","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Oriaspandaikrek_szulettek_Berlinben","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:56","title":"Lázban ég Berlin: óriáspanda-ikrek születtek az állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd98151-799e-407b-a41d-ece28d7cc07f","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Vasárnap este debütált az RTL Klub új, saját gyártású sorozata, a Jófiúk. Bár a térdünket egyelőre nem csapkodtuk a nevetéstől, jól szórakoztunk, és szinte borítékolható, hogy a rendőrös vígjáték bejön majd a nézőknek.","shortLead":"Vasárnap este debütált az RTL Klub új, saját gyártású sorozata, a Jófiúk. Bár a térdünket egyelőre nem csapkodtuk...","id":"20190902_RTL_Klub_Jofiuk_rendorok_sorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fd98151-799e-407b-a41d-ece28d7cc07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe05ec4-6932-4049-957b-28e95f58bbf4","keywords":null,"link":"/elet/20190902_RTL_Klub_Jofiuk_rendorok_sorozat","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:40","title":" A pancser rendőr hatalmas klisé, mégis röhögünk rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b0de8e-ec1d-4531-9754-9f44ba2ee828","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt eddig is tudtuk, hogy nagyon menő a magyar népdalkincs, de hogy ennyire jazz legyen, arra csak ritkán csodálkozhatunk rá.","shortLead":"Azt eddig is tudtuk, hogy nagyon menő a magyar népdalkincs, de hogy ennyire jazz legyen, arra csak ritkán...","id":"20190902_Uj_klippel_jelentkezett_a_Kodaly_Spicy_Jazz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4b0de8e-ec1d-4531-9754-9f44ba2ee828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654ceb79-318a-443d-adf4-30cde9f92678","keywords":null,"link":"/kultura/20190902_Uj_klippel_jelentkezett_a_Kodaly_Spicy_Jazz","timestamp":"2019. szeptember. 02. 17:04","title":"Új klippel jelentkezett a Kodály Spicy Jazz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd5b9686-8bb3-4ed7-a6b4-bcad6deb262a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városvezetés szerint nincs csúszás, az ellenzék mást gondol. ","shortLead":"A városvezetés szerint nincs csúszás, az ellenzék mást gondol. ","id":"20190902_Nem_keszult_el_a_felujitas_elhalasztottak_a_tanevkezdest_egy_pecsi_iskolaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd5b9686-8bb3-4ed7-a6b4-bcad6deb262a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81019bb-2a0b-4f08-ab5c-f5432cbc32ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Nem_keszult_el_a_felujitas_elhalasztottak_a_tanevkezdest_egy_pecsi_iskolaban","timestamp":"2019. szeptember. 02. 20:12","title":"Nem készült el a felújítás, elhalasztották a tanévkezdést egy pécsi iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baleset miatt kellett leállítani a villamosforgalmat.","shortLead":"Baleset miatt kellett leállítani a villamosforgalmat.","id":"20190903_Nem_jar_az_1es_villamos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1c3330-0f57-4ab8-a386-759dfcb19a3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Nem_jar_az_1es_villamos","timestamp":"2019. szeptember. 03. 07:54","title":"Nem járt az 1-es villamos egy szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafbe383-098a-4884-8d02-a203275f1997","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tolvajokat gyorsan elkapták.","shortLead":"A tolvajokat gyorsan elkapták.","id":"20190902_Lanya_keresztelojere_szervezte_meg_a_betorest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bafbe383-098a-4884-8d02-a203275f1997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896c334f-4075-4db3-bbea-e95a2a241054","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Lanya_keresztelojere_szervezte_meg_a_betorest","timestamp":"2019. szeptember. 02. 17:15","title":"Egy majdnem tökéletes terv: míg a rokon velük ünnepel, ketten kirámolják a házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56951d10-9758-46ea-8624-25443d2d18c0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Támadás a Fehér Ház ellen 3. – A védangyal bukása a hétvégén továbbra is maradt az amerikai kasszasikerlista csúcsán.","shortLead":"A Támadás a Fehér Ház ellen 3. – A védangyal bukása a hétvégén továbbra is maradt az amerikai kasszasikerlista csúcsán.","id":"20190902_Tovabbra_is_a_Feher_Haz_elleni_tamadasra_kivancsiak_a_nezok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56951d10-9758-46ea-8624-25443d2d18c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649b03e2-be88-4f39-a5ca-5344544e5fff","keywords":null,"link":"/kultura/20190902_Tovabbra_is_a_Feher_Haz_elleni_tamadasra_kivancsiak_a_nezok","timestamp":"2019. szeptember. 02. 08:27","title":"Továbbra is a Fehér Ház elleni támadásra kíváncsiak a nézők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Song Simon szerint nem szabad Európába engedni az idegen kultúrákból származókat.","shortLead":"Song Simon szerint nem szabad Európába engedni az idegen kultúrákból származókat.","id":"20190903_song_simon_kispest_kepviselojelolt_migransok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74b52c9-e26c-4861-9f94-7715569e40fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_song_simon_kispest_kepviselojelolt_migransok","timestamp":"2019. szeptember. 03. 06:08","title":"A félig japán fideszes jelölt kitiltaná a migránsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]