Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c04536fa-244a-420a-8668-c0b021638528","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új sziget \"született\" a Svalbard-szigeteken, a Norvégiához tartozó, Spitzbergák néven is ismert északi-sarkvidéki szigetcsoporton a gleccserek olvadása nyomán. Nincs ok az örömre, mert előtte félsziget volt.","shortLead":"Új sziget \"született\" a Svalbard-szigeteken, a Norvégiához tartozó, Spitzbergák néven is ismert északi-sarkvidéki...","id":"20190908_Uj_szigetet_teremtett_a_felmelegedes_Norvegiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c04536fa-244a-420a-8668-c0b021638528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb965c79-000a-493d-8d7d-017c44c43b31","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Uj_szigetet_teremtett_a_felmelegedes_Norvegiaban","timestamp":"2019. szeptember. 08. 15:27","title":"Új szigetet teremtett a felmelegedés Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989c410a-9dc2-42b3-a16a-4274976644de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már legalább három halottja van a Dél-Korea egy részén pusztító tájfunnak.","shortLead":"Már legalább három halottja van a Dél-Korea egy részén pusztító tájfunnak.","id":"20190907_Mindket_Koreat_letarolta_egy_tajfun","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=989c410a-9dc2-42b3-a16a-4274976644de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e84a03-127c-467f-8160-dca78ddf5316","keywords":null,"link":"/vilag/20190907_Mindket_Koreat_letarolta_egy_tajfun","timestamp":"2019. szeptember. 07. 18:51","title":"Mindkét Koreát letarolta egy tájfun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24df4d-8b4d-4a85-bddc-ed6b1f5facca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zene legyen veled!","shortLead":"A Zene legyen veled!","id":"20190908_Star_Wars_LEGO_zenekar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f24df4d-8b4d-4a85-bddc-ed6b1f5facca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0030fdc6-ec97-448b-accc-b42d7c54d46c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Star_Wars_LEGO_zenekar","timestamp":"2019. szeptember. 08. 14:24","title":"Hallotta már a Star Wars főcímdalát 96 Lego-droid előadásában? (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple robotasszisztense nem akar tudni a Tienanmen tér történetéről sem.","shortLead":"Az Apple robotasszisztense nem akar tudni a Tienanmen tér történetéről sem.","id":"20190908_Lapit_Siri_ha_politikarol_kerdezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a86474-4bff-4a19-a31c-ece51c2adfd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Lapit_Siri_ha_politikarol_kerdezik","timestamp":"2019. szeptember. 08. 11:29","title":"Lapít Siri, ha politikáról kérdezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51a3617f-6e0d-4e0d-a714-9c7e319e21ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Györkös Péter szerint a becsületsértés határát súrolja a menekültválságról szóló ZDF-es dokumentumfilm.","shortLead":"Györkös Péter szerint a becsületsértés határát súrolja a menekültválságról szóló ZDF-es dokumentumfilm.","id":"20190908_menekultvalsag_Kiborult_az_orbanozos_nemet_film_miatt_a_berlini_magyar_nagykovet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51a3617f-6e0d-4e0d-a714-9c7e319e21ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad76770b-c292-4bb0-ba7e-e9754bf4d99f","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_menekultvalsag_Kiborult_az_orbanozos_nemet_film_miatt_a_berlini_magyar_nagykovet","timestamp":"2019. szeptember. 08. 16:08","title":"Kiborult a berlini magyar nagykövet az orbánozós német film miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6b7fb2-736f-4a96-9acb-ce0d11114640","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós Istvánt Orbán bábjának tartja, a stadionépítési láz megfékezésére pedig aláírásgyűjtésbe kezd az ellenzéki főpolgármester-jelölt.","shortLead":"Tarlós Istvánt Orbán bábjának tartja, a stadionépítési láz megfékezésére pedig aláírásgyűjtésbe kezd az ellenzéki...","id":"20190908_Karacsony_Gergely_fopolgarmester_jelolt_alairasgyujtes_stadionepites_CT_egeszsegugy_korhazak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e6b7fb2-736f-4a96-9acb-ce0d11114640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9c8c35-6528-48a8-9c83-60a124c099d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Karacsony_Gergely_fopolgarmester_jelolt_alairasgyujtes_stadionepites_CT_egeszsegugy_korhazak","timestamp":"2019. szeptember. 08. 20:39","title":"Karácsony Gergely: Addig nem lesz új stadion, amíg nincs minden kerületben CT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4465e2f2-9d5a-45a8-975f-9bdd9a9b935e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idén 25 éves Junkies lesz az előzenekara az Amerikában fellépő, szintén jubiláló Tankcsapdának. A két zenekar október 4-én San Franciscóban, október 5-én pedig Los Angelesben, a legendás Whisky a Go Góban lép fel.\r

","shortLead":"Az idén 25 éves Junkies lesz az előzenekara az Amerikában fellépő, szintén jubiláló Tankcsapdának. A két zenekar...","id":"20190909_Hollywoodban_es_San_Franciscoban_is_fellep_a_Junkies_es_a_tankcsapda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4465e2f2-9d5a-45a8-975f-9bdd9a9b935e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb76808-4ffb-499e-879d-69858981627f","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Hollywoodban_es_San_Franciscoban_is_fellep_a_Junkies_es_a_tankcsapda","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:15","title":"Legendás hollywoodi helyen lép fel a Tankcsapda és a Junkies októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc52bd52-66fa-43df-ab7e-19839d06d172","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gerhard Meyer 200 km/órás sebességgel száguldott át Ausztrián, hogy minél előbb az NSZK-ba érhessen. ","shortLead":"Gerhard Meyer 200 km/órás sebességgel száguldott át Ausztrián, hogy minél előbb az NSZK-ba érhessen. ","id":"20190907_Megszolalt_a_keletnemet_ferfi_aki_30_eve_elsokent_lepte_at_a_magyar_hatart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc52bd52-66fa-43df-ab7e-19839d06d172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ed8100-d452-4feb-bc60-27da6ccbc6da","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Megszolalt_a_keletnemet_ferfi_aki_30_eve_elsokent_lepte_at_a_magyar_hatart","timestamp":"2019. szeptember. 07. 20:18","title":"Megszólalt a keletnémet férfi, aki 30 éve elsőként lépte át a magyar határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]