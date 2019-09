Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Barátaik pénzt gyűjtöttek nekik az újrakezdéshez.","shortLead":"Barátaik pénzt gyűjtöttek nekik az újrakezdéshez.","id":"20190909_magyar_csalad_horvatorszagi_baleset_penzgyujtes_sofor_orvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcdf83c-2652-4e4e-80d1-ab588f45e08d","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_magyar_csalad_horvatorszagi_baleset_penzgyujtes_sofor_orvos","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:02","title":"Hazatérhetett a Horvátországban balesetet szenvedett magyar család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4b1860-c435-4cd8-86ef-02182ca8645c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elítélt szerkesztő szerint nem is vizsgálták, hogy kívülről belenyúlt-e valaki a rendszerbe. ","shortLead":"Az elítélt szerkesztő szerint nem is vizsgálták, hogy kívülről belenyúlt-e valaki a rendszerbe. ","id":"20190909_Meghekkelt_Orbaninterju_az_elitelt_szerkeszto_szerint_csak_kellett_egy_balek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f4b1860-c435-4cd8-86ef-02182ca8645c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf36d3b-f466-4004-9d95-4b3949cbe879","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Meghekkelt_Orbaninterju_az_elitelt_szerkeszto_szerint_csak_kellett_egy_balek","timestamp":"2019. szeptember. 09. 21:36","title":"Meghekkelt Orbán-interjú: az elítélt szerkesztő szerint csak \"kellett egy balek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e811181-bf49-49de-b8e5-8ed2bf1fcc11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belvárosi polgármesterségért induló jelölt jóllakott napközisként mutatkozik be a választóinak.","shortLead":"A belvárosi polgármesterségért induló jelölt jóllakott napközisként mutatkozik be a választóinak.","id":"20190909_Schmuck_Andor_osszekeverhette_a_Facebookoldalat_a_valasztasi_adatlapjaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e811181-bf49-49de-b8e5-8ed2bf1fcc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374aeb29-2be6-4ce1-86ad-6c5ede56656c","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Schmuck_Andor_osszekeverhette_a_Facebookoldalat_a_valasztasi_adatlapjaval","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:24","title":"Schmuck Andor összekeverhette a Facebook-oldalát a választási adatlapjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 14 éves lány szombaton ment el pestszentlőrinci otthonából, azóta nem találják. ","shortLead":"A 14 éves lány szombaton ment el pestszentlőrinci otthonából, azóta nem találják. ","id":"20190909_Eltant_14_eves_lanyt_keresnek_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163a69e4-33a5-4566-8441-206009feac12","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Eltant_14_eves_lanyt_keresnek_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:46","title":"Eltűnt 14 éves lányt keresnek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem pont erre a posztra szánta volt miniszterét Orbán Viktor.","shortLead":"Nem pont erre a posztra szánta volt miniszterét Orbán Viktor.","id":"20190908_Trocsanyi_felelhet_a_humanitarius_segelyezesert_az_EUban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9493dd15-78b0-4fd7-a401-6b1a68829a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Trocsanyi_felelhet_a_humanitarius_segelyezesert_az_EUban","timestamp":"2019. szeptember. 08. 21:00","title":"Trócsányi felelhet a humanitárius segélyezésért az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca szóvivője szerint a magyar férfi Tripoli egyik frontvonalhoz közeli kórházában sikeres műtéten esett át. Megszólalt a cég, ahol a fotós ügyvédként dolgozik. ","shortLead":"A tárca szóvivője szerint a magyar férfi Tripoli egyik frontvonalhoz közeli kórházában sikeres műtéten esett át...","id":"20190910_kulugy_libia_magyar_ujsagiro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c145d6-b82f-4a6e-a637-ac05331ee0ce","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_kulugy_libia_magyar_ujsagiro","timestamp":"2019. szeptember. 10. 09:58","title":"A külügyminisztérium szerint nem elrabolták, hanem megsebesült egy magyar fotós Líbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ec6057-c337-40e9-ac31-020b1e9d035f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy sportkocsi azoknak, akik téli időjárási körülmények mellett sem kívánják garázsba állítani erős autójukat. ","shortLead":"Egy sportkocsi azoknak, akik téli időjárási körülmények mellett sem kívánják garázsba állítani erős autójukat. ","id":"20190910_fejlett_osszkerekhajtassal_tamad_az_uj_porsche_911_carrera_4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98ec6057-c337-40e9-ac31-020b1e9d035f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff746d5f-2ddb-4672-b098-e6f4efb9832e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190910_fejlett_osszkerekhajtassal_tamad_az_uj_porsche_911_carrera_4","timestamp":"2019. szeptember. 10. 13:21","title":"Fejlett összkerékhajtással támad az új Porsche 911 Carrera 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3d5a6f-4eaf-4ab9-8759-811dbc63b442","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem éppen kellemes élmény, amikor 800 ezer voltos feszültség átszalad a járművön. Szerencsére elvileg védett hely az autó belseje. ","shortLead":"Nem éppen kellemes élmény, amikor 800 ezer voltos feszültség átszalad a járművön. Szerencsére elvileg védett hely...","id":"20190910_Villam_csapott_egy_autoba_az_M6os_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca3d5a6f-4eaf-4ab9-8759-811dbc63b442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da0252f-6c6e-4592-9809-c2af29565350","keywords":null,"link":"/cegauto/20190910_Villam_csapott_egy_autoba_az_M6os_autopalyan","timestamp":"2019. szeptember. 10. 08:44","title":"Villám csapott egy autóba az M6-oson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]