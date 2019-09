Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10ef28c0-7fa4-478d-b731-34efe7d17e86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az előadója nagy Putyin-rajongó.","shortLead":"Az előadója nagy Putyin-rajongó.","id":"20190911_Moszkvat_dicsoito_rapszam_lett_a_legjobban_utalt_orosz_video_a_YouTubeon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10ef28c0-7fa4-478d-b731-34efe7d17e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea4a4aa-a048-421a-96c0-1a7a8cdd50ad","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Moszkvat_dicsoito_rapszam_lett_a_legjobban_utalt_orosz_video_a_YouTubeon","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:24","title":"Moszkvát dicsőítő rapszám lett a legjobban utált orosz videó a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök két héttel elhalasztja a kínai termékekre kivetett büntetővámok bevezetését.","shortLead":"Az amerikai elnök két héttel elhalasztja a kínai termékekre kivetett büntetővámok bevezetését.","id":"20190912_Trump_haladekot_ad_a_kereskedelmi_haborura_mert_nemzeti_unnep_lesz_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3478e3c-d37d-4e01-b72f-4929519d065f","keywords":null,"link":"/vilag/20190912_Trump_haladekot_ad_a_kereskedelmi_haborura_mert_nemzeti_unnep_lesz_Kinaban","timestamp":"2019. szeptember. 12. 05:08","title":"Trump haladékot ad a kereskedelmi háborúra, mert nemzeti ünnep lesz Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a8ef6e-b999-40a7-99a5-8c05c3bd0fe5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A feltölthető ajándékkártyák sokkal több hasznot hoznak a cégnek, mint arra számítani lehetett. ","shortLead":"A feltölthető ajándékkártyák sokkal több hasznot hoznak a cégnek, mint arra számítani lehetett. ","id":"20190911_Akkorat_huzott_a_Starbucks_hogy_leesett_az_elemzo_alla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4a8ef6e-b999-40a7-99a5-8c05c3bd0fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2445340-90da-400f-839e-2ca37d08d788","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Akkorat_huzott_a_Starbucks_hogy_leesett_az_elemzo_alla","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:46","title":"Akkorát húzott a Starbucks, hogy leesett az elemző álla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi ellenzéki házkutatás ügye nem politikai ügy, ha bebizonyosodik a törvénysértés, a baloldalnak le kéne vonni a konzekvenciákat. Kormányhivatal vizsgálja az Electrolux jászberényi leépítését. Tarlós István majd eldönti, akar-e vitázni a többi jelölttel. A kancelláriaminiszter egy új hetilapnak is reklámot csinál. A kormány szerdán ülést tartott, csütörtökön pedig Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Hollik István kormányszóvivő tájékoztat és igyekszik megfelelni a sajtó kérdéseire a Kormányinfón, amit nálunk követhet élőben, cikkünk frissül.\r

","shortLead":"A józsefvárosi ellenzéki házkutatás ügye nem politikai ügy, ha bebizonyosodik a törvénysértés, a baloldalnak le kéne...","id":"20190912_Kormanyinfo_Trocsanyi_Piko_Tarlos_es_a_tobbiek__ELO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45c6709-0cc8-4b30-9e04-e078bf7bcd51","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Kormanyinfo_Trocsanyi_Piko_Tarlos_es_a_tobbiek__ELO","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:42","title":"Kormányinfó: Trócsányi, Pikó, Tarlós és a többiek - ÉLŐ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az álmoskönyv szerint nem jelent túl sok jót, ha valaki megfenyegeti a hatóságokat.","shortLead":"Az álmoskönyv szerint nem jelent túl sok jót, ha valaki megfenyegeti a hatóságokat.","id":"20190912_Megfenyegette_az_ugyeszseget_egy_ferfi_hogy_megoli_a_szomszed_feleseget_ha_nem_inditanak_eljarast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87765fe3-f5ef-4fa2-a545-6543782696c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Megfenyegette_az_ugyeszseget_egy_ferfi_hogy_megoli_a_szomszed_feleseget_ha_nem_inditanak_eljarast","timestamp":"2019. szeptember. 12. 08:01","title":"Megfenyegette az ügyészséget egy férfi, hogy megöli a szomszéd feleségét, ha nem indítanak eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2096be2-1de2-48c2-88ec-191be85f5a59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadással két fiatalt gyanúsítanak.","shortLead":"A támadással két fiatalt gyanúsítanak.","id":"20190910_gonc_tamadas_rablas_bantalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2096be2-1de2-48c2-88ec-191be85f5a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c91704-62d5-42f1-8b4c-372e382b4faf","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_gonc_tamadas_rablas_bantalmazas","timestamp":"2019. szeptember. 10. 21:41","title":"Halottnak tettette magát a férfi, hogy ne verjék agyon a rablók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kitűnő jogászként is ismert Brad Smith, a Microsoft elnöke arra kéri az amerikai kormányt, mutassák meg, milyen bizonyítékok alapján szankcionálják a Huaweit.","shortLead":"A kitűnő jogászként is ismert Brad Smith, a Microsoft elnöke arra kéri az amerikai kormányt, mutassák meg, milyen...","id":"20190910_huawei_amerikai_szankciok_brad_smith","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5276798e-d83c-42f7-8573-3931cb11f94a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_huawei_amerikai_szankciok_brad_smith","timestamp":"2019. szeptember. 10. 20:03","title":"Onnan kapott \"támogatást\" a Huawei, ahonnan talán nem is várták volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar biztosjelöltet nem fogadta Joseph Daul és Manfred Weber. ","shortLead":"A magyar biztosjelöltet nem fogadta Joseph Daul és Manfred Weber. ","id":"20190911_Trocsanyi_Brusszel_Europai_Neppart_felfuggesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df62753-c7f3-4b79-ab9e-b9e80aef73f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Trocsanyi_Brusszel_Europai_Neppart_felfuggesztes","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:35","title":"Míg itthon ünnepelték, Brüsszelben lemaradt a néppárti csoportképről Trócsányi László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]