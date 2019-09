Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89660b6b-cc57-423a-ad37-ce56e3ad049d","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Hónapokon belül nyolcszáz ember veszíti el az állását Jászberényben. A város egyik legnagyobb foglalkoztatója, a svéd Electrolux a napokban jelentette be az átszervezést, és azt, hogy Nyíregyházán 100 millió eurót költ fejlesztésre. A városban találgatják, hogy Nyíregyházán miért éri meg beruházni, és Jászberényben miért nem. A dolgozókat sokkolta a bejelentés. ","shortLead":"Hónapokon belül nyolcszáz ember veszíti el az állását Jászberényben. A város egyik legnagyobb foglalkoztatója, a svéd...","id":"20190913_electrolux_jaszbereny_leepites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89660b6b-cc57-423a-ad37-ce56e3ad049d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a9105f-7d0c-4bf8-b268-7cccc42cf28f","keywords":null,"link":"/kkv/20190913_electrolux_jaszbereny_leepites","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:30","title":"Néma csendben vették tudomásul, hogy kirúgják őket – így zajlott a leépítés az Electroluxnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2bbf193-3715-411d-ada8-612cdcc13955","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonságot villanymotorok hajtják, de azok nem nagy és nehéz akkumulátorból nyerik a működésükhöz szükséges energiát.","shortLead":"Az újdonságot villanymotorok hajtják, de azok nem nagy és nehéz akkumulátorból nyerik a működésükhöz szükséges energiát.","id":"20190912_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_bmw_itt_a_hidrogenes_x5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2bbf193-3715-411d-ada8-612cdcc13955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d07a66f-11f3-4ce0-89dd-d9b06c6942f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_bmw_itt_a_hidrogenes_x5","timestamp":"2019. szeptember. 12. 07:59","title":"Percek alatt feltölthető villanymotoros BMW: itt a hidrogénes X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5624730-c8f0-42f9-ae3f-5b00b1d16007","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pikó András ellenzéki polgármesterjelölt a szerda este a kampányközpontjában tartott házkutatásról azt mondta, tiszta a lelkiismeretük, és szerintük ez az akció azt jelzi, hogy jó munkát végeznek. ","shortLead":"Pikó András ellenzéki polgármesterjelölt a szerda este a kampányközpontjában tartott házkutatásról azt mondta, tiszta...","id":"20190911_Piko_a_hazkutatasrol_Nyugodt_a_lelkiismeretunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5624730-c8f0-42f9-ae3f-5b00b1d16007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f11c304-6302-4120-b6aa-92b4877e7d87","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Piko_a_hazkutatasrol_Nyugodt_a_lelkiismeretunk","timestamp":"2019. szeptember. 11. 19:50","title":"Pikó a házkutatásról: \"Nyugodt a lelkiismeretünk, nincs okom visszalépni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Sőt, bővítik a nikotinpárnagyárat. ","shortLead":"Sőt, bővítik a nikotinpárnagyárat. ","id":"20190913_Nem_gyuruzik_be_Pecsre_a_BAT_leepitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26dd9bd-73f1-42a9-aa1c-eb0bef7fee49","keywords":null,"link":"/kkv/20190913_Nem_gyuruzik_be_Pecsre_a_BAT_leepitese","timestamp":"2019. szeptember. 13. 12:02","title":"Nem gyűrűzik be Pécsre a BAT leépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd20d58e-65bc-4b3d-bd56-12bd6c89543f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondta, hogy terrorista, és azt is kiáltotta, hogy \"Allahu Akbar\".","shortLead":"Azt mondta, hogy terrorista, és azt is kiáltotta, hogy \"Allahu Akbar\".","id":"20190913_keleti_palyaudvar_vonat_terrorista_vadirat_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd20d58e-65bc-4b3d-bd56-12bd6c89543f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7adb0f3f-747e-48ed-9b15-6929fb96b603","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_keleti_palyaudvar_vonat_terrorista_vadirat_ugyeszseg","timestamp":"2019. szeptember. 13. 09:01","title":"A Keletiben már rendőrök várták a részeg férfit, aki kiakadt az IC-n, és azt mondta, felrobbantja a Parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0337b6b-8cf8-46a4-b8e9-3e81af29a32e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két évvel ezelőtt kormányhatározatot hoztak arról, hogy uniós forrásból épüljön Szegeden egy vegyes forgalmú híd. Most a Fidesz, egy közúti híd látványtervével kampányol, amelynek megépítésére szerintük a garanciát a kormánypárt polgármesterjelöltje jelenti, aki szerint viszont még egyeztetés folyik a programjáról.","shortLead":"Két évvel ezelőtt kormányhatározatot hoztak arról, hogy uniós forrásból épüljön Szegeden egy vegyes forgalmú híd. Most...","id":"20190912_szeged_hid_kampany_botka_nemesi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0337b6b-8cf8-46a4-b8e9-3e81af29a32e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7723bc66-d548-41a0-91ea-cd9b3c0964e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_szeged_hid_kampany_botka_nemesi","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:15","title":"Olyan hidat ígér a Fidesz Szegeden, amelyről még a polgármesterjelöltjük sem tudja, hogy milyen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c1882b-93ab-47a6-a545-20943d0ebbc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A háziorvosként praktizáló Aboul-Hosn Husseint, aki Magyarcsanádon lenne önkormányzati képviselő, a bevándorlásról kérdezték.","shortLead":"A háziorvosként praktizáló Aboul-Hosn Husseint, aki Magyarcsanádon lenne önkormányzati képviselő, a bevándorlásról...","id":"20190912_A_Fidesz_libanoni_szarmazasu_jeloltje_az_ellenorzott_bevandorlokat_be_lehet_engedni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0c1882b-93ab-47a6-a545-20943d0ebbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f120dee7-33c3-4d0f-af82-2652a1326269","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_A_Fidesz_libanoni_szarmazasu_jeloltje_az_ellenorzott_bevandorlokat_be_lehet_engedni","timestamp":"2019. szeptember. 12. 12:38","title":"A Fidesz libanoni származású jelöltje: az ellenőrzött bevándorlókat be lehet engedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ebca57-ac4a-44cd-9b55-c9123d04b773","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Senki nem tudja úgy lobogtatni a téma úttörőjének számító, de a szakmai szervezetek szerint alaptalan, hatástalan és káros terápiát kidolgozó Joseph Nicolosi könyvét, mint a népszerű katolikus pap.","shortLead":"Senki nem tudja úgy lobogtatni a téma úttörőjének számító, de a szakmai szervezetek szerint alaptalan, hatástalan és...","id":"20190912_Most_mar_biztos_Hodasz_atya_a_melegek_kigyogyitasanak_az_arca_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1ebca57-ac4a-44cd-9b55-c9123d04b773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31627417-3273-4189-b096-c166009a5f43","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Most_mar_biztos_Hodasz_atya_a_melegek_kigyogyitasanak_az_arca_lett","timestamp":"2019. szeptember. 12. 13:26","title":"Most már biztos: Hodász atya a melegek „kigyógyításának” az arca lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]