Áder János köztársasági elnök: "Nem ártana, ha néhány tanulmányt elolvasna az, aki nyilatkozik a klímakatasztrófáról"

Egy kérdést lehetett feltenni Áder János köztársasági elnöknek, miután megtekintette Szentendrén a Solar Decathlon Europe 2019 elnevezésű nemzetközi egyetemi építőverseny mintaházait, és egy rövid sajtótájékoztatón elmondta azokról a véleményét. Az LMP egyetlen megyében sem tudott listát állítani

A párt sajtóosztálya szerint nem arra koncentrálják az erőforrásaikat, hogy a többi ellenzéki párttal versenyezzenek. A Munkáspártnak két megyei listája van. ","shortLead":"Anno minimalista színes furgon és családi autó volt a Mini Traveller, amely visszatérhet. Visszahozná jópofa 60-as évekbeli áruszállítóját a Mini?

Anno minimalista színes furgon és családi autó volt a Mini Traveller, amely visszatérhet. ","shortLead":"Tarlós a legkülönfélébb mondatokkal reagált arra az eldöntendő kérdésre, hogy kiáll-e vitázni Karácsony Gergellyel. Tarlós Karácsony emberének: "Miért ilyen paraszt, hogy belevág a mondatomba?"

Tarlós a legkülönfélébb mondatokkal reagált arra az eldöntendő kérdésre, hogy kiáll-e vitázni Karácsony Gergellyel. Naprendszeren kívülről érkezett üstököst fedezhetett fel egy amatőr csillagász

Egy feltehetőleg a Naprendszerünkön kívülről érkezett üstököst fedezett fel egy amatőr csillagász – jelentette be a Harvard Egyetem Kisbolygó-kutató központja. Orbán: A kormánnyal harcolni akaró polgármester alkalmatlan

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában méltatta Trócsányi Lászlót, bár szerinte még lesznek forró pillanatok a meghallgatásán. Kiállt az Európai Unió további bővítése mellett és kicsit kampányolt Tarlós István főpolgármesterért. Magyar lett az év legjobb csillagászati fotója, de a többi kép is nagyszerű

A magyar Francsics László nyerte az Insight Investment Astronomy Photographer of the Year pályázatot, amelyen az év legjobb asztrofotóját választják ki. A többi kép is megér egy pillantást.