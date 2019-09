Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87afadb5-25b4-4ecc-afc1-a382676b2d8f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrök 686 lakást, irodaházakat, vendéglátó helyiségeket ürítenek ki, lezárják a környéket. ","shortLead":"A rendőrök 686 lakást, irodaházakat, vendéglátó helyiségeket ürítenek ki, lezárják a környéket. ","id":"20190913_vilaghaborus_bomba_moricz_zsigmond_korter_kiurites_tuzszeresz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87afadb5-25b4-4ecc-afc1-a382676b2d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592def19-3894-414f-b9d9-7d90c97bb891","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_vilaghaborus_bomba_moricz_zsigmond_korter_kiurites_tuzszeresz","timestamp":"2019. szeptember. 13. 16:50","title":"Világháborús bomba miatt ürítik ki a Móricz Zsigmond tér környékét vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4def81b5-4aac-4ed3-bc0a-c2e7faa5b613","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez volt a fesztivál történetének legnagyobb drogfogása, többkilónyi kábítószert találtak az autójukban a rendőrök. ","shortLead":"Ez volt a fesztivál történetének legnagyobb drogfogása, többkilónyi kábítószert találtak az autójukban a rendőrök. ","id":"20190913_kabitoszer_holland_diler_sziget_fesztival_letartoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4def81b5-4aac-4ed3-bc0a-c2e7faa5b613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7f9589-a22e-4e4f-9be2-32238b218952","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_kabitoszer_holland_diler_sziget_fesztival_letartoztatas","timestamp":"2019. szeptember. 13. 15:55","title":"Három hónapig még rács mögött maradnak a Szigeten elfogott holland dílerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a990705c-8557-43f5-b15d-1681e4c00aca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még csak nem is szilárd burkolatú a Nagylengyel és Milejszeg között épült átkötő út a fényképek tanúsága szerint. ","shortLead":"Még csak nem is szilárd burkolatú a Nagylengyel és Milejszeg között épült átkötő út a fényképek tanúsága szerint. ","id":"20190915_Tobb_mint_33_millio_forintbol_keszult_el_egy_masfel_kilometeres_poros_ut_Zalaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a990705c-8557-43f5-b15d-1681e4c00aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae2600c2-e89b-4ea4-b40f-416628ae4bb3","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Tobb_mint_33_millio_forintbol_keszult_el_egy_masfel_kilometeres_poros_ut_Zalaban","timestamp":"2019. szeptember. 15. 10:18","title":"Több mint 33 millió forintból készült el egy másfél kilométeres poros út Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolcszáz embert küld el az Electrolux Jászberényből; szervezkednek az utasok a vasúti káosz miatt; tovább esik a forint árfolyama. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nyolcszáz embert küld el az Electrolux Jászberényből; szervezkednek az utasok a vasúti káosz miatt; tovább esik...","id":"20190915_Es_akkor_Matolcsy_aranykor_mav_electrolux_forint_lakhatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4d133a-d688-4907-a23e-8257b114fcdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190915_Es_akkor_Matolcsy_aranykor_mav_electrolux_forint_lakhatas","timestamp":"2019. szeptember. 15. 07:00","title":"És akkor Matolcsy megígérte, hogy még évtizedekig tart az új magyar aranykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77102bfb-90e3-4576-a531-5fae7dee57c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sajtónak is bemutatták az első, Németországban született óriáspandákat.","shortLead":"A sajtónak is bemutatták az első, Németországban született óriáspandákat.","id":"20190913_kina_berlin_allatkert_oriaspanda_pandabocs_hongkong","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77102bfb-90e3-4576-a531-5fae7dee57c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3321c206-b69c-486e-b127-e13ceda9220f","keywords":null,"link":"/elet/20190913_kina_berlin_allatkert_oriaspanda_pandabocs_hongkong","timestamp":"2019. szeptember. 13. 17:20","title":"Ha tényleg ez lesz a neve a berlini pandabocsoknak, Kína nem fog örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8917f62d-1d66-496d-8740-d4fad03266d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sándor Szandra 2005-ben indult női divatmárkája, a Nanushka új kollekciójával a férfiak irányába is elmozdul, és New Yorkban nyit saját üzletet.","shortLead":"Sándor Szandra 2005-ben indult női divatmárkája, a Nanushka új kollekciójával a férfiak irányába is elmozdul, és New...","id":"20190915_New_Yorki_uzlettel_es_ferfikollekcioval_terjeszkedik_Sandor_Szandra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8917f62d-1d66-496d-8740-d4fad03266d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d86f0a1-efd2-48c4-8549-511cd7c7034d","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_New_Yorki_uzlettel_es_ferfikollekcioval_terjeszkedik_Sandor_Szandra","timestamp":"2019. szeptember. 15. 10:54","title":"New York-i üzlettel és férfikollekcióval terjeszkedik Sándor Szandra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump egy kölcsönös védelmi szerződés lehetőségéről egyeztetett Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel - közölte maga az amerikai elnök szombaton.","shortLead":"Donald Trump egy kölcsönös védelmi szerződés lehetőségéről egyeztetett Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel...","id":"20190914_Trump_Netanjahu_hona_ala_nyult_a_valasztas_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f274a8b-22de-4122-88e2-3713ef857c40","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Trump_Netanjahu_hona_ala_nyult_a_valasztas_elott","timestamp":"2019. szeptember. 14. 19:48","title":"Trump Netanjahu hóna alá nyúlt a választás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc4a0a9c-2618-4d10-94bd-ea8609bde0f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több tucat fideszes plakátot kellett lecserélni, mert az ellenzéki politikus csapata rendszeresen megrongálja azokat – közölte a kormánypárt józsefvárosi szervezete.","shortLead":"Több tucat fideszes plakátot kellett lecserélni, mert az ellenzéki politikus csapata rendszeresen megrongálja azokat –...","id":"20190914_Rongalassal_is_vadoljak_Piko_Andrasekat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc4a0a9c-2618-4d10-94bd-ea8609bde0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff72c16-1e89-43dd-80c1-b32602df9ec3","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Rongalassal_is_vadoljak_Piko_Andrasekat","timestamp":"2019. szeptember. 14. 16:58","title":"Rongálással is vádolják Pikó Andrásékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]