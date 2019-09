Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dee59c1c-864e-44d9-ae8e-d50da61eff2e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Százhetvenöt éve, 1844. szeptember 17-én született Puskás Tivadar, a telefonhírmondó létrehozója, akitől a telefonközpont ötlete is származik.","shortLead":"Százhetvenöt éve, 1844. szeptember 17-én született Puskás Tivadar, a telefonhírmondó létrehozója, akitől...","id":"20190915_Ugy_tanult_angolul_hogy_kopaszra_nyiratkozott_175_eve_szuletett_Puskas_Tivadar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dee59c1c-864e-44d9-ae8e-d50da61eff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8b8cfa-9b78-463f-9f91-1a0eaf24dc55","keywords":null,"link":"/elet/20190915_Ugy_tanult_angolul_hogy_kopaszra_nyiratkozott_175_eve_szuletett_Puskas_Tivadar","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:20","title":"Úgy tanult angolul, hogy kopaszra nyiratkozott: 175 éve született Puskás Tivadar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megalapozatlannak és tisztességtelennek tartja a Digi Communications N.V, hogy kizárta az ötödik generációs frekvenciaátverésről magyar leányvállalatát, a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.-t a médiahatóság.","shortLead":"Megalapozatlannak és tisztességtelennek tartja a Digi Communications N.V, hogy kizárta az ötödik generációs...","id":"20190914_Kihagynak_a_Digit_az_5Gbol_a_ceg_tiltakozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30680bf8-c482-4e9d-95fc-5c791af37ece","keywords":null,"link":"/kkv/20190914_Kihagynak_a_Digit_az_5Gbol_a_ceg_tiltakozik","timestamp":"2019. szeptember. 14. 14:34","title":"Kihagynák a Digit az 5G-ből, a cég tiltakozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hét második felében legfeljebb 20 fokig melegszik a hőmérséklet. ","shortLead":"A hét második felében legfeljebb 20 fokig melegszik a hőmérséklet. ","id":"20190915_Keddtol_jon_az_ujabb_lehules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abf8469-0e31-4f48-b324-1629ba27f2b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Keddtol_jon_az_ujabb_lehules","timestamp":"2019. szeptember. 15. 16:45","title":"Keddtől jön az újabb lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vecsésnél karamboloztak a járművek az M3-as autópálya felé vezető oldalon.","shortLead":"Vecsésnél karamboloztak a járművek az M3-as autópálya felé vezető oldalon.","id":"20190916_marmas_baleset_M0_autopalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383b4d0a-e01d-42dc-8af9-90425e9170c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_marmas_baleset_M0_autopalya","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:43","title":"Hármas baleset történt az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b68f117-e1fe-4270-83b9-505a2273dff1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem titok, hogy az LG-nél is dolgoznak összehajtható telefonon. Eszközüket azonban – egy szabadalmi leírás szerint – másképp képzelik el, mint a Samsung vagy a Huawei, legalábbis aktuális telefonjuknál.","shortLead":"Nem titok, hogy az LG-nél is dolgoznak összehajtható telefonon. Eszközüket azonban – egy szabadalmi leírás szerint –...","id":"20190915_lg_szabadalom_osszehajthato_telefon_harom_reszbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b68f117-e1fe-4270-83b9-505a2273dff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b517c342-f3cd-449e-a94a-da5575aa5104","keywords":null,"link":"/tudomany/20190915_lg_szabadalom_osszehajthato_telefon_harom_reszbol","timestamp":"2019. szeptember. 15. 10:03","title":"Izgalmasnak tűnik: három részből hajtogatna új telefont az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, mint két tucat központi bank képviselői faggatják majd a Facebookot hétfőn Bázelben a közösségi hálózat tervezett kriptovalutájáról, a libráról.","shortLead":"Több, mint két tucat központi bank képviselői faggatják majd a Facebookot hétfőn Bázelben a közösségi hálózat tervezett...","id":"20190915_Kihallgatason_a_Facebook_a_libra_kriptovaluta_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6738d5-4bc7-4166-ad1d-1fdb4a42a4e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190915_Kihallgatason_a_Facebook_a_libra_kriptovaluta_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 15. 08:38","title":"„Kihallgatáson” a Facebook a libra kriptovaluta miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"591bb565-ee6c-4745-aee3-a09c680767eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Heves esőzésekkel és erős széllökésekkel kísért, Humberto névre keresztelt trópusi vihar csapott le helyi idő szerint szombaton a Dorian hurrikán által két hete letarolt a Bahamákra.","shortLead":"Heves esőzésekkel és erős széllökésekkel kísért, Humberto névre keresztelt trópusi vihar csapott le helyi idő szerint...","id":"20190915_Ujabb_vihar_csap_le_a_Dorian_hurrikan_altal_ket_hete_letarolt_Bahamakra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=591bb565-ee6c-4745-aee3-a09c680767eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c662340f-2c83-4279-82b0-ef8b7d715883","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Ujabb_vihar_csap_le_a_Dorian_hurrikan_altal_ket_hete_letarolt_Bahamakra","timestamp":"2019. szeptember. 15. 08:18","title":"Újabb vihar csap le a Dorian hurrikán által két hete letarolt Bahamákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e0ec3c-a3fc-477a-bc8e-6bca5ba456ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután nyilvánosságra hozták Blue Eyed Soul című új stúdiólemezük november 8-i megjelenését, a Simply Red bejelentette európai arénaturnéjának állomásait is. A listán november 23-a mellett Budapest szerepel.","shortLead":"Miután nyilvánosságra hozták Blue Eyed Soul című új stúdiólemezük november 8-i megjelenését, a Simply Red bejelentette...","id":"20190916_Visszater_Budapestre_a_Simply_Red","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8e0ec3c-a3fc-477a-bc8e-6bca5ba456ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cea456-6ddd-469f-92f5-ac126e58e00a","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Visszater_Budapestre_a_Simply_Red","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:17","title":"Visszatér Budapestre a Simply Red","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]