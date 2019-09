Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca6759f2-2fe8-4343-b4e0-62b95cfdcbc9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ma kezdődik a fűtési időszak a fővárosban.","shortLead":"Ma kezdődik a fűtési időszak a fővárosban.","id":"20190915_Hiaba_a_napsutes_elkezdodott_a_futesi_szezon_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca6759f2-2fe8-4343-b4e0-62b95cfdcbc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e351d832-1497-4220-a582-8742fbe7d6b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190915_Hiaba_a_napsutes_elkezdodott_a_futesi_szezon_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:35","title":"Hiába a napsütés, elkezdődött a fűtési szezon Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1ec1b0-7f76-49d7-a773-f226806fc5b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A debreceni önkormányzatnál már többször kérvényezte az asszony, hogy szociális alapon fizethesse a lakbért, de eddig nem kapott rá választ. ","shortLead":"A debreceni önkormányzatnál már többször kérvényezte az asszony, hogy szociális alapon fizethesse a lakbért, de eddig...","id":"20190915_Hiaba_kerte_a_fogyatekos_fiat_egyedul_gondozo_no_hogy_kevesebb_lakbert_fizethessen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a1ec1b0-7f76-49d7-a773-f226806fc5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b906cb-1a02-465c-8d5a-35898bd555ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190915_Hiaba_kerte_a_fogyatekos_fiat_egyedul_gondozo_no_hogy_kevesebb_lakbert_fizethessen","timestamp":"2019. szeptember. 15. 19:46","title":"Hiába kérte a fogyatékos fiát egyedül gondozó nő, hogy kevesebb lakbért fizethessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felkerült a netre egy táblázat, amelyből mindne jel szerint a Huawei még be sem jelentett készülékével végzett benchmarkteszt eredménye olvasható ki.","shortLead":"Felkerült a netre egy táblázat, amelyből mindne jel szerint a Huawei még be sem jelentett készülékével végzett...","id":"20190916_huawei_mate_30_pro_okostelefon_geekbench_benchmark_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758ab717-35d4-4aa2-85b5-6c43ee20a030","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_huawei_mate_30_pro_okostelefon_geekbench_benchmark_teszt","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:35","title":"Nagy a titkolózás, de ez a táblázat már a Huawei Mate 30 Pro erejét mutathatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d50b0f-570a-431c-95cc-cc9b60177a0c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ejtőernyősöket szállító gép zuhant le Németországban, a pilóta a becsapódás előtt még el tudta vinni a repülőt olyan távolságra a bázistól, hogy ott ne veszélyeztessen senkit.","shortLead":"Egy ejtőernyősöket szállító gép zuhant le Németországban, a pilóta a becsapódás előtt még el tudta vinni a repülőt...","id":"20190914_Tizennegy_ember_eletet_megmentve_halt_meg_egy_magyar_pilota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8d50b0f-570a-431c-95cc-cc9b60177a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"203a8427-72c3-4e9a-a4bc-26dc1fa86aa9","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Tizennegy_ember_eletet_megmentve_halt_meg_egy_magyar_pilota","timestamp":"2019. szeptember. 14. 14:37","title":"Tizennégy ember életét megmentve halt meg egy magyar pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482450d2-b361-4a63-b5af-2d8d5775dbf3","c_author":"Szegő János","category":"kultura","description":"Miközben Konrád György a magyar irodalmi család megbecsült tagja, utóbbi években egyenesen pátriárkája volt.","shortLead":"Miközben Konrád György a magyar irodalmi család megbecsült tagja, utóbbi években egyenesen pátriárkája volt.","id":"20190914_Hazateres_napfogyatkozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=482450d2-b361-4a63-b5af-2d8d5775dbf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f97cde-e586-4099-b45e-57011b545799","keywords":null,"link":"/kultura/20190914_Hazateres_napfogyatkozas","timestamp":"2019. szeptember. 14. 12:15","title":"Hazatérés, napfogyatkozás - Strófák Konrád György halálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2624d9-4839-4e87-acc0-da8620dc2829","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 74 éves énekes betegségét egy általános szűrővizsgálat során szúrták ki. A rákról nyilvánosság előtt most először, egy adománygyűjtő esten beszélt. ","shortLead":"A 74 éves énekes betegségét egy általános szűrővizsgálat során szúrták ki. A rákról nyilvánosság előtt most először...","id":"20190916_Rod_Stewart_eloszor_beszelt_a_prosztatarakjarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e2624d9-4839-4e87-acc0-da8620dc2829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79be02db-1e79-445e-8a7c-fab15dfdb78c","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Rod_Stewart_eloszor_beszelt_a_prosztatarakjarol","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:55","title":"Rod Stewart először beszélt a prosztatarákjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc4a0a9c-2618-4d10-94bd-ea8609bde0f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több tucat fideszes plakátot kellett lecserélni, mert az ellenzéki politikus csapata rendszeresen megrongálja azokat – közölte a kormánypárt józsefvárosi szervezete.","shortLead":"Több tucat fideszes plakátot kellett lecserélni, mert az ellenzéki politikus csapata rendszeresen megrongálja azokat –...","id":"20190914_Rongalassal_is_vadoljak_Piko_Andrasekat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc4a0a9c-2618-4d10-94bd-ea8609bde0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff72c16-1e89-43dd-80c1-b32602df9ec3","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Rongalassal_is_vadoljak_Piko_Andrasekat","timestamp":"2019. szeptember. 14. 16:58","title":"Rongálással is vádolják Pikó Andrásékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b45e00f-4524-45f4-8410-e113a55cd608","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kínában jelentősen bővült a felhőszolgáltatásokat nyújtó piac, amelynek a bevétele a második negyedévben - éves összevetésben - 58 százalékkal 2,3 milliárd dollárra nőtt.","shortLead":"Kínában jelentősen bővült a felhőszolgáltatásokat nyújtó piac, amelynek a bevétele a második negyedévben - éves...","id":"20190915_Kinaban_tobb_mint_a_ketszeresere_nott_a_felhoszolgaltatasokbol_szarmazo_bevetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b45e00f-4524-45f4-8410-e113a55cd608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b68f5d3-c9f9-4440-8aab-9f8c17d8ce4f","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Kinaban_tobb_mint_a_ketszeresere_nott_a_felhoszolgaltatasokbol_szarmazo_bevetel","timestamp":"2019. szeptember. 15. 12:04","title":"Kínában több, mint a kétszeresére nőtt a felhőszolgáltatásokból származó bevétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]