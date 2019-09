Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39bb780c-955e-4575-b2b2-55da81a41b39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy non plus ultra családi autó azoknak, akiket az alapmodell 639 lóereje nem teljesen győzött meg. ","shortLead":"Egy non plus ultra családi autó azoknak, akiket az alapmodell 639 lóereje nem teljesen győzött meg. ","id":"20190917_880_loeros_lett_a_legujabb_4_ajtos_mercedesamg_gt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39bb780c-955e-4575-b2b2-55da81a41b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc53e4d4-273c-4ea8-a786-68fb8264cff9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_880_loeros_lett_a_legujabb_4_ajtos_mercedesamg_gt","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:31","title":"880 lóerős lett a legújabb 4 ajtós Mercedes-AMG GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d3576d-ecf2-4f81-9ed4-1db7f3452ae3","c_author":"Argyelán József, Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Azt hinné az ember, hogy egy új építésű lakás mindig drágább, mint egy hasonló adottságú használt. Igen ám, de ha a családi támogatási lehetőségekkel is számolunk, akkor egészen más a kép.","shortLead":"Azt hinné az ember, hogy egy új építésű lakás mindig drágább, mint egy hasonló adottságú használt. Igen ám, de ha...","id":"20190917_lakashitel_bankmonitor_ujlakas_hasznalt_lakas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9d3576d-ecf2-4f81-9ed4-1db7f3452ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9af4bd3-2ddf-4f3a-80ae-9756d0a58429","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_lakashitel_bankmonitor_ujlakas_hasznalt_lakas","timestamp":"2019. szeptember. 17. 05:31","title":"Mindig drágább az új építésű, mint a használt lakás? Néha borul a matek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750a9b20-413d-475e-916d-3122e6cd16ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan néz ki az évtizedek után nemrégiben teljesen megújult terepjáró nyitható tetejű, illetve pickup változata.","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan néz ki az évtizedek után nemrégiben teljesen megújult terepjáró nyitható tetejű, illetve pickup...","id":"20190917_egy_magyar_maris_lecsapta_a_vadonatuj_land_rover_defender_tetejet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=750a9b20-413d-475e-916d-3122e6cd16ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c80746-28f0-41c3-a494-b7c6119c9921","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_egy_magyar_maris_lecsapta_a_vadonatuj_land_rover_defender_tetejet","timestamp":"2019. szeptember. 17. 13:21","title":"Egy magyar máris lecsapta a vadonatúj Land Rover Defender tetejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0e88bdc-905f-458d-858f-152ce11a7ee5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A keletnémet vezetés szerződésszegésről beszél és retorziókkal fenyegeti Magyarországot, de túl sok adu nincs a kezében. Ez a HVG 30 évvel ezelőtt cikke az NDK-sok átengedéséről és a határnyitás következményeiről.","shortLead":"A keletnémet vezetés szerződésszegésről beszél és retorziókkal fenyegeti Magyarországot, de túl sok adu nincs...","id":"20190918_Az_NDKvezetes_kiborult_az_NSZK_viszont_orokre_halas_lesz_a_magyar_hatarnyitasert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0e88bdc-905f-458d-858f-152ce11a7ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8664e1-2fce-47a6-98b2-d135f47225d2","keywords":null,"link":"/360/20190918_Az_NDKvezetes_kiborult_az_NSZK_viszont_orokre_halas_lesz_a_magyar_hatarnyitasert","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:00","title":"Honeckerék kiborultak, a németek viszont örökre hálásak lesznek a magyar határnyitásért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1cb466-ba58-465d-ae9d-9bef60621820","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Szeptember végén az állam még egy utolsót taposhat az egykori kishantosi mintagazdaságon. Az öt évvel ezelőtti „földosztás” több gazdaságot is lerombolt, köztük az ökogazdaságot is, most indul az utolsó perük.","shortLead":"Szeptember végén az állam még egy utolsót taposhat az egykori kishantosi mintagazdaságon. Az öt évvel ezelőtti...","id":"20190917_kishantos_babonymegyer_foldpalyazat_hortobagy_termofold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b1cb466-ba58-465d-ae9d-9bef60621820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c96913c-998b-48b7-8a16-c13bfce699e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_kishantos_babonymegyer_foldpalyazat_hortobagy_termofold","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:37","title":"Kishantos-ügy: „Az ellenünk küldött kopaszok bérét is velünk akarják megfizettetni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c0802df-748c-4a5c-bfcc-cdafcc66c378","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi tudóscsoport az Amazonas-medencében vizsgálta meg a Diinizia excelasa 80 méternél is nagyobbra nőtt egyedeit, de még nem tudtak rájönni, mitől nőttek meg.","shortLead":"Egy nemzetközi tudóscsoport az Amazonas-medencében vizsgálta meg a Diinizia excelasa 80 méternél is nagyobbra nőtt...","id":"20190917_amazonasi_oserdo_fa_dinizia_excelasa_legmagasabb_fa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c0802df-748c-4a5c-bfcc-cdafcc66c378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd3db2b-d83a-4618-8116-2f3d49fec208","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_amazonasi_oserdo_fa_dinizia_excelasa_legmagasabb_fa","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:33","title":"A tudósok sem értik, hogyan nőhetett 88 méteresre ez a fa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94c2146-3966-4ae9-8c94-f4e20cf95a5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszivárgott egy tervezet, amelyből kiderült, hogy a nevelőszülői képzés eltűnt az alapképzések és a részszakképesítések közül is.","shortLead":"Kiszivárgott egy tervezet, amelyből kiderült, hogy a nevelőszülői képzés eltűnt az alapképzések és...","id":"20190918_okj_neveloszulo_kepzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b94c2146-3966-4ae9-8c94-f4e20cf95a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d33cc9-f107-48eb-b333-832010fa70fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_okj_neveloszulo_kepzes","timestamp":"2019. szeptember. 18. 16:36","title":"Törölhetik a nevelőszülői képzést új Országos Képzési Jegyzékből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e1ca868-3010-4bf7-9b37-1781c55cf190","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azoknak kínálja új Music HD zenei streaming szolgáltatását az Amazon, akiknek nemcsak a zenei tartalom, hanem a hangminőség is fontos.","shortLead":"Azoknak kínálja új Music HD zenei streaming szolgáltatását az Amazon, akiknek nemcsak a zenei tartalom, hanem...","id":"20190918_amazon_music_hd_streaming_hd_zene_zenelejatszas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e1ca868-3010-4bf7-9b37-1781c55cf190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1608e85-42a1-4b8a-93b9-fe5a15324ac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_amazon_music_hd_streaming_hd_zene_zenelejatszas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 16:03","title":"Mostantól 50 millió dal streamelhető CD-minőségben az Amazontól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]