[{"available":true,"c_guid":"bdbaccb4-47ab-4be8-8b0e-de54894fe757","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Casey Vinerre a napokban 15 hónapos börtönbüntetést szabtak ki, mert segített kitervelni egy – végzetessé fajult – átverést.","shortLead":"Casey Vinerre a napokban 15 hónapos börtönbüntetést szabtak ki, mert segített kitervelni egy – végzetessé fajult –...","id":"20190917_casey_viner_call_of_duty_swatting_gyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdbaccb4-47ab-4be8-8b0e-de54894fe757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652beb4c-e833-4cab-99c6-4e400f28eea6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_casey_viner_call_of_duty_swatting_gyilkossag","timestamp":"2019. szeptember. 17. 15:03","title":"15 hónap börtönt kapott a Call of Duty-játékos, mert segített kitervelni egy halálos ugratást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a35c4d9d-372e-49ca-b66d-429e32e7bf85","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Olyan fegyvert tesztelnek Oroszországban, amelyet az űrhajósok használhatnának a vadállattámadások kivédésére, ha eldugott térségben érnek földet.","shortLead":"Olyan fegyvert tesztelnek Oroszországban, amelyet az űrhajósok használhatnának a vadállattámadások kivédésére, ha...","id":"20190918_fegyver_oroszorszag_urhajos_vadallat_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a35c4d9d-372e-49ca-b66d-429e32e7bf85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc32efc0-219c-4e0a-a6c2-93e6658525bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_fegyver_oroszorszag_urhajos_vadallat_tamadas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 22:02","title":"Fegyvert kapnak ismét az orosz űrhajósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f93e0f34-a7ba-486f-9e69-822ed0a2e368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lehet Orbán Viktor nyaralásáról kérdezni, mert az nem érint kormányzati hatáskört.","shortLead":"Nem lehet Orbán Viktor nyaralásáról kérdezni, mert az nem érint kormányzati hatáskört.","id":"20190917_kover_laszlo_orban_viktor_nyaralas_horvatorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f93e0f34-a7ba-486f-9e69-822ed0a2e368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43973a1-5994-403e-8f5f-e3646d0bb259","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_kover_laszlo_orban_viktor_nyaralas_horvatorszag","timestamp":"2019. szeptember. 17. 17:55","title":"Kövér: Magánügy, hogy Orbán Csányiék horvát szigetére ment-e nyaralni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9658644-0287-462f-837c-f98c4810e6f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A neoliberális, föderalista és globalista elitek támadnak – erről tartott sajtótájékoztatót a CÖF.","shortLead":"A neoliberális, föderalista és globalista elitek támadnak – erről tartott sajtótájékoztatót a CÖF.","id":"20190917_cof_coka_alcivil_szervezet_tajekoztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9658644-0287-462f-837c-f98c4810e6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93350481-6df4-48f9-8cd9-fbb51e55ecf0","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_cof_coka_alcivil_szervezet_tajekoztato","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:35","title":"Figyelmeztet a CÖF: Álcivil szervezetek támadják a magyar kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4621363-38ef-4c8b-a29d-d5b194ca7464","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az Ad Astra – Út a csillagokba nagyjából fele-fele arányban lenyűgözően látványos kalandfilm, és valahol a Kubrick-Malick-Nolan tengelyen filozofálgató lételméleti alkotás. Középre céloz, és ha nem is telibe, de jó helyre talál. Kritika. ","shortLead":"Az Ad Astra – Út a csillagokba nagyjából fele-fele arányban lenyűgözően látványos kalandfilm, és valahol...","id":"20190918_Brad_Pittnek_a_kozmikus_magany_is_jol_all","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4621363-38ef-4c8b-a29d-d5b194ca7464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b2d9b8-0be0-4bf9-9f75-befe363a03c0","keywords":null,"link":"/kultura/20190918_Brad_Pittnek_a_kozmikus_magany_is_jol_all","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:00","title":"Brad Pittnek a kozmikus magány is jól áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecba97d7-4b37-424e-90e9-19de1b49ddcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő is olvasta a leváltásáról szóló hírt, de állítja: neki ilyet senki nem mondott.","shortLead":"Ő is olvasta a leváltásáról szóló hírt, de állítja: neki ilyet senki nem mondott.","id":"20190917_benko_tibor_honvedelmi_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecba97d7-4b37-424e-90e9-19de1b49ddcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f07e07-5c9a-497b-ba72-5e25f47458ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_benko_tibor_honvedelmi_miniszter","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:57","title":"Benkő nem tud róla, hogy le akarnák váltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe1c433-3a76-43a6-92c5-4fd4db9c3904","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyáltalán miért éri meg áljelöltként elindulni az önkormányzati választásokon? Mi történik, ha halott ember adatait találják meg az ajánlások között? Minderre választ adunk a hvg360 hírháttér műsorában.","shortLead":"Egyáltalán miért éri meg áljelöltként elindulni az önkormányzati választásokon? Mi történik, ha halott ember adatait...","id":"20190918_Videoban_mondjuk_el_hogyan_ismerheti_fel_az_aljelolteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fe1c433-3a76-43a6-92c5-4fd4db9c3904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d2a075-4335-4635-b62e-e5d42cee1c7a","keywords":null,"link":"/360/20190918_Videoban_mondjuk_el_hogyan_ismerheti_fel_az_aljelolteket","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:00","title":"Videóban mondjuk el, hogyan ismerheti fel az áljelölteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfddd926-1073-4767-8551-983bac2dc573","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Minden háztartásba és társasházba adnának hozzá gyűjtőedényt. ","shortLead":"Minden háztartásba és társasházba adnának hozzá gyűjtőedényt. ","id":"20190918_Kaposvaron_hazhoz_mennek_majd_a_hasznalt_etolajert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfddd926-1073-4767-8551-983bac2dc573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da15e58b-9694-4e04-a26e-9e4e1fbb8aa5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Kaposvaron_hazhoz_mennek_majd_a_hasznalt_etolajert","timestamp":"2019. szeptember. 18. 13:47","title":"Kaposváron házhoz mennek majd a használt étolajért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]