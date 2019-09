Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b047c10-1461-41d4-b90d-6d06a6bb69f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az erőművet működtető vállalat, a TEPCO három volt igazgatóját azzal vádolták, hogy nem tettek meg mindent a 2011-es földrengés és szökőár okozta nukleáris katasztrófa elkerüléséért.","shortLead":"Az erőművet működtető vállalat, a TEPCO három volt igazgatóját azzal vádolták, hogy nem tettek meg mindent a 2011-es...","id":"20190919_fukusima_atomeromu_nuklearis_katasztrofa_tepco_birosag_felmentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b047c10-1461-41d4-b90d-6d06a6bb69f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5203d600-11c3-436c-87c8-34946113510a","keywords":null,"link":"/vilag/20190919_fukusima_atomeromu_nuklearis_katasztrofa_tepco_birosag_felmentes","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:16","title":"Felmentette a fukusimai atomerőmű vezetőit a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eb499c-61d8-4f71-acca-467e529e9b30","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megbomlott a térség ökoszisztémája az állatok élőhelyének elvesztése és más tényezők miatt.","shortLead":"Megbomlott a térség ökoszisztémája az állatok élőhelyének elvesztése és más tényezők miatt.","id":"20190919_Harommilliard_eszakamerikai_madar_tunt_el_1970_ota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52eb499c-61d8-4f71-acca-467e529e9b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52357e0-556d-44d8-9adb-e1129bb9dbc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_Harommilliard_eszakamerikai_madar_tunt_el_1970_ota","timestamp":"2019. szeptember. 19. 21:47","title":"Hárommilliárd észak-amerikai madár tűnt el 1970 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5194946e-a946-4423-82e8-604b564713f8","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Nyugat-Európa vezető hatalmai beletörődtek Orbán Viktorba. ","shortLead":"Nyugat-Európa vezető hatalmai beletörődtek Orbán Viktorba. ","id":"20190919_tgm_lepesnyire_a_vegso_gyozelemtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5194946e-a946-4423-82e8-604b564713f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e74443-ea5a-45c4-abf7-d92839573765","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_tgm_lepesnyire_a_vegso_gyozelemtol","timestamp":"2019. szeptember. 19. 17:27","title":"TGM: Lépésnyire a végső győzelemtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bcfb28-5076-4879-9241-3989a1ea0390","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélethozatalkor a bíróság azt is mérlegelte, hogy a nő megbánta a bűnét.","shortLead":"Az ítélethozatalkor a bíróság azt is mérlegelte, hogy a nő megbánta a bűnét.","id":"20190920_birosag_itelet_allatkinzas_kiserlete_kismacska_elasas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bcfb28-5076-4879-9241-3989a1ea0390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce82586-37fe-4a66-b454-c0a7767ddb3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_birosag_itelet_allatkinzas_kiserlete_kismacska_elasas","timestamp":"2019. szeptember. 20. 13:16","title":"Elítélték az élő kismacskákat elásó budapesti nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ade20d-eac2-4af9-89ac-d9d2e6c723c3","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Esetenként kémfilmeket idéző fordulatokkal terjeszkedik a kormányfő családi, baráti és üzleti köre az informatikai ágazatban. Ez pedig nemcsak versenyjogi problémákat vet fel, hanem akár a választások legitimációját is megkérdőjelezi.","shortLead":"Esetenként kémfilmeket idéző fordulatokkal terjeszkedik a kormányfő családi, baráti és üzleti köre az informatikai...","id":"20190918_valasztasi_informatikai_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91ade20d-eac2-4af9-89ac-d9d2e6c723c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c0581b-d7ba-45e9-9ce9-719f3542055a","keywords":null,"link":"/360/20190918_valasztasi_informatikai_rendszer","timestamp":"2019. szeptember. 19. 07:00","title":"Külföldről is figyelik az Orbán család IT-terjeszkedését, ami a választásra is hatással lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f71898f1-cb86-4e8c-b2ca-4ce4cb6b539d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A negatív kamattól sem visszarettenő Európai Központi Bank tovább lazított monetáris politikáján, hogy élénkítse a gazdaságot, Donald Trump amerikai elnök ugyanezt várná az ottani jegybank szerepét betöltő Fedtől is. Közben a magyar gazdaságpolitika irányítói egymásnak estek, a forint pedig mintha mélyrepülésre rendezkedne be.","shortLead":"A negatív kamattól sem visszarettenő Európai Központi Bank tovább lazított monetáris politikáján, hogy élénkítse...","id":"20190918_Jobb_lesz_megbaratkozni_a_tartosan_gyenge_forint_gondolataval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f71898f1-cb86-4e8c-b2ca-4ce4cb6b539d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1e781b-1535-4a11-8cdd-ebd2acad21bb","keywords":null,"link":"/360/20190918_Jobb_lesz_megbaratkozni_a_tartosan_gyenge_forint_gondolataval","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:00","title":"Jobb lesz megbarátkozni a tartósan gyenge forint gondolatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246c878d-7a9e-417e-9e3e-e63d954a42f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábbi tiltás ellenére is kínált engedély nélkül széfeket egy kft.","shortLead":"A korábbi tiltás ellenére is kínált engedély nélkül széfeket egy kft.","id":"20190920_szef_harsfa_gold_piacfelugyeleti_birsag_magyar_nemzeti_bank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=246c878d-7a9e-417e-9e3e-e63d954a42f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce56b9fe-e884-4517-9868-df28bdde9c18","keywords":null,"link":"/kkv/20190920_szef_harsfa_gold_piacfelugyeleti_birsag_magyar_nemzeti_bank","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:34","title":"Engedély nélkül üzemeltettek széfeket, megint lecsapott az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca8f77a8-800f-4feb-af01-3cce9e9acd8a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tizenkilenc súlyos betegen próbálták ki, és meglepő volt az eredmény. ","shortLead":"Tizenkilenc súlyos betegen próbálták ki, és meglepő volt az eredmény. ","id":"20190919_A_szivritmuszavarra_is_a_sugarkezeles_lesz_a_terapia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca8f77a8-800f-4feb-af01-3cce9e9acd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5565d590-d5b2-48f4-8703-76cc0f09f159","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_A_szivritmuszavarra_is_a_sugarkezeles_lesz_a_terapia","timestamp":"2019. szeptember. 19. 18:59","title":"A szívritmuszavarra is a sugárkezelés lesz a terápia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]